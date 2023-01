,,Am ajuns deci vrăjmaşul vostru spunându-vă adevărul?,,

Păstrând proporțiile, același lucru se întâmplă și cu această rubrică care a trecut prin ,,pandemie”. Atunci când am început să devoalăm cu argumente verificabile isteria COVID, goflată oficial cu bani de la bugetul public, am devenit nefrecventabili ca lectură. Era în luna aprilie a anului 2020. Eram printre primii care am încercat să discernem, să reconstituim adevărul ce se ițea fragmentar din datele oficiale comparative. Am fost înjurați pe rețele și interziși în numele dogmei oficiale. Acum au început și televiziunile mari să se dezică de ceea ce susținuseră până mai ieri. Prezentatorii TV s-au reconvertit. De ce ? Simptomele post-vaccinare au luat-o razna și datele statistice arată, fără nici o tăgadă, că așa stau lucrurile. În SUA, unele posturile media cartelizate, care au ocultat adevărul, au început să fie date în judecată. https://expose-news.com/2022/04/20/increase-athlete-cardiac-arrest-deaths-covid-vaccination/ publica faptul că; ,, Peste 769 de sportivi s-au prăbușit pe teren în timpul meciurilor, din martie 2021 până în martie 2022……. Un canal de sport media din Australia a speculat că problemele de sănătate ar putea fi legate de vaccinurile COVID-19…”

De atunci lucrurile au evoluat și gunoiul nu a mai putut fi ținut sub preș, iar media corporatistă știe că pierzând încrederea publicului, nu va mai avea aceeași eficiență în viitor. Să nu vă închipuiți că sunt animați de dorința de a spune adevărul. După publicația https://expose-news.com/2023/01/15/bbc-led-network-withholds-vital-information-about-covid-injection-safety/ , un proces antitrust a fost intentat la 10 ianuarie 2023 în SUA având ca obiect activitatea Trusted News Initiative ,,… suprimarea și cenzura informațiilor privind (ne)siguranța –vaccinurilor-împotriva Covid-19. Multe voci proeminente au fost cenzurate de această rețea media represivă condusă de BBC …” Cartelul de presă s-a constituit în iulie 2019, când guvernele Marii Britanii și Canadei au patronat „Conferința globală privind libertatea presei” a FCO, unde directorul general al BBC , Tony Hall, a anunțat: că a creat Trusted News Initiative, ,,…. o alianță globală pentru integritate în știri.” Partenerii inițiali prezenți au fost Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), Facebook, Financial Times , First Draft, Google, The Hindu și The Wall Street Journal. Acesta a fost începutul embrionar al unui sistem de avertizare timpurie, care a devenit în mondial, având rolul declarativ de a alerta rapid membrii asupra „dezinformării care amenință viața umană sau perturbă democrația în timpul alegerilor”. Nu se bănuia la acea vreme cât de vaste, represive, întunecate și persuasive urmau să devină în curând intervențiile T.N.I. Nucleului i s-a alăturat CBC/Radio-Canada, Twitter, Microsoft, Associated Press, Agence France-Presse, Reuters și Institutul Reuters pentru Studiul Jurnalismului. T.N.I. a fost de acord să se angajeze cu o nouă tehnologie de verificare numită Project Origin, condusă de o coaliție formată din BBC, CBC/Radio-Canada, Microsoft și The New York Times – cu un mandat de identificare a știrilor neautorizate, în vederea suprimării lor. Presa noastră mituită a cântat în același cor, jugulând și ea informațiile alternative, ori alocând un timp de antenă minuscul vocilor disidente. La începutul pandemiei de COVID-19, care, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, ucide doar 0,23% dintre cei infectați, teama și panica enormă au fost dirijate de mass-media „cu o singură voce”. 1. Pandemia amenință supraviețuirea întregii umanități; 2. Nu există nici o terapie pentru a vindeca bolnavii; 3. Este necesar să se vaccineze întreaga populație; 4 Salvarea va veni doar de la un vaccin. Cel mai șocant – dacă nu chiar criminal – eșec al celor care au administrat procedurile anti- Covid este că OMS, CDC, FDA, etc. au negat în mod constant existența tratamentelor timpurii ieftine, sigure și abundente pentru Covid-19, eficiente în proporție de 85%. În această rubrică, am publicat în decurs de 2 ani, rezultatul unor studii efectuate la nivel de țări, ori mari institute de cercetare ce au confirmat existența medicamentelor clasice alternative, dar acestea nu au fost autorizate pt. a fi introduse în schema de tratament, ba mai mult au fost interzise și medicii care le prescriau, sancționați. Realitatea post-vaccinare a devenit dramatică, iar scuza că ,,vaccinurile au salvat vieți” nu e credibilă prin prisma datelor statistice. În anul 2020, când nu exista ,,vaccinul miracol ”, decesele atribuite covid-ului au fost de cca. 2,5 milioane. După vaccinare, decesele în anul 2021 atribuite covid-ului au depășit 4,5 milioane persoane (în toate țările puternic vaccinate înregistrându-se un exces de mortalitate.) Conflictul din Ucraina a scutit presa mituită de explicații, prin reorientarea priorităților. Cartelizarea însă se menține. Esențial pentru Trusted News Initiative e acum vocea unitară privind succesul Ucrainei pe câmpul de luptă și înfrângerea iminentă a Rusiei. Orice poziție contrară ori o minima rezervă față de narațiunea oficială te califică drept putinist. ,,Democrația” mediei occidentale i se potrivește perfect și lui Zelensky. Pe 12 ianuarie a.c., situl oficial al președintelui Ucrainei https://www.president.gov.ua/en/news/kerivnik-ofisu-prezidenta-j-koordinator-derzhdepartamentu-ss-80357 găzduia o propunere discutată în formatul unei videoconferințe cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite în Ucraina, Bridget Brink și Coordonatorul Sancțiunilor Departamentului de Stat al SUA, ambasadorul James O’Brien. Problema; întărirea sancțiunilor împotriva persoanelor fizice și juridice care continuă să susțină agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andriy Yermak, a cerut ca ,,… cei mai importanți oameni care au influență propagandistică în Rusia, în special cei care au participat personal la anexarea teritoriului ucrainean,(?!) oameni care susțin deschis războiul din Ucraina….” să nu aibă voie să viziteze ,,…țări democratice precum Statele Unite, Marea Britanie, Uniunea Europeană, nici să dețină proprietăți pe teritoriul acestor state…. Ei nu numai că susțin deschis războiul din Ucraina, dar critică și sprijinul țării noastre de către țările partenere, în special Statele Unite…” Astfel a fost întocmită o nouă listă cu 165 de persoane declarate non grata. Publicația rusă https://vz.ru/news/2023/1/15/1195035.html citează câteva nume din lista cu pricina; ,,… actorul Yegor Beroev, regizorul Andrei Konchalovsky, producătorul Yana Rudkovskaya, criticul muzical Serghei Sosedov, jurnalistul militar Semyon Pegov, prezentatorul TV Marina Kim, scriitorul și bloggerul Dmitri Puchkov, directorul general al Primului canal public ortodox de televiziune SPAS Boris Korchevnikov,etc …” Pe listă figurează și jurnalista ucraineană, Diana Panchenko, autoarea filmului „De la Kiev la Donbass”, care a declarat, ce se știa în fapt; „Vedem că nu există libertate de exprimare în Ucraina. În țară există un singur canal TV, care difuzează exclusiv linia autorităților. Oricine îl critică în vreun fel pe Zelensky se află sub amenințarea urmăririi penale”.

Cei care au trăit în perioada comunistă își amintesc de ,,democrația populară”; acolo puteai spune orice, dacă se încadra în linia oficială, în caz contrar erai ,,înfierat cu mânie proletară” de partid. Astăzi se întâmplă la fel dacă încalci linia oficială de propagandă, numai că ,,mânia proletară” aparține gloatei, ceea ce presupune că manipularea este chiar mai eficientă. Pentru cei care au uitat; românii nu se află în război cu nimeni iar scopul aderării la UE și NATO a fost tocmai pentru a fi protejați de un conflict, nu pentru a fi împinși în el.