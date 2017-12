Consilierii județeni au dezbătut, luni, în ședință extraordinară proiectul privind exercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea Casei memoriale „Vasile Alecsandri”, care este monument istoric. Ultima zi pentru exercitarea acestui drept este 20 decembrie. Cum Ministerul Culturii a decis să nu cumpere clădirea, următoarea instituție care are acest drept este Consiliul Județean (CJ) Bacău. Sorin Brașoveanu, președintele CJ, a prezentat date privind situația clădirii, importanța acesteia pentru patrimoniul cultural, suma cerută de cumpărător, apoi a propus ca Județul Bacău să-și exercite dreptul de a avea întâietate la cumpărare. Valoarea estimată de vânzător este 153.000 de euro. Vasile Cautiș și Dumitru Brăneanu și-au manifestat bucuria pentru faptul că, după șapte ani de discuții, Casa „Alecsandri” va fi salvată și l-au felicitat pentru perseverență pe prof. Ioan Dănilă, invitat la ședință. Dumitru Brăneanu a vorbit și despre personalilatea lui Vasile Alecsandri, despre meritele culturale, istorice, politice ale marelui cătturar. Cezar Olteanu, consilier PNL, a felicitat CJ Bacău pentru această inițiativă, iar Costică Marcu a adăugat că aceleași demersuri ar trebui făcute și pentru salvarea Hotelului Central. El a vrut să știe cine a vândut Casa „Vasile Alecsandri”. A fost lămurit de prof. Ioan Dănilă că moștenitoarea directă, Florica Urziceanu, căreia i-a fost retrocedată proprietatea, a fost cea care a înstrăinat-o. De-a dreptul fericit, prof. Ioan Dănilă a mărturisit că nu se aștepta la această reacție a aleșilor și le-a amintit că 2018 este Anul Marii Unirii, Anul European al Patrimoniului Cultural și Bicentenarul Vasile Alecsandri.

În final, Carmen Dima, PSD, a precizat: „Să nu se sperie nimeni cu privire la suma care va fi cheltuită de la buget căci, de anul viitor, vor fi deschise liniile de finanțare destinate reabilitării clădirilor de patrimoniu.” Exercitarea dreptului de preempțiune, aprobată de aleși, reprezintă intenția de cumpărare a Casei „Vasile Alecsandri” (construcția C1 de 297 mp), nu și acordul cu privire la prețul cerut de vânzător. 303 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.