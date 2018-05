– Domnule doctor, este destul de greu să fiți prins, din cauza programului dumneavoastră extrem de încărcat. Mai mereu sunteți între congrese internaționale, seminarii, sesiuni științifice, pacienți. Totuși, iată-vă în Bacău, săptămânal, la Clinica „Luxor – dr. Olinic”. De ce aici?

– Pentru calitatea oamenilor de aici. Am avut norocul să îi cunosc pe fondatori cu mulți ani în urmă. Nu a fost o circumstanță fericită, însă am câștigat în urma acelei întâlniri prietenia unor oameni speciali. În momentul în care mi-au oferit ocazia să colaborăm, am fost mai mult decât bucuros că putem adăuga o dimensiune nouă relației noastre. Clinica e cunoscută și în Iași și asta a contat foarte mult, iar când am intrat în clinică și am cunoscut oamenii care lucrează aici, am știut că am făcut o alegere excelentă. Se întâmplă foarte rar să vezi atâția oameni care își propun să atingă excelența și care lucrează din greu să o pună în practică. 15 ani și-au pus serios amprenta asupra acestei clinici. Mă bucur că putem face împreună medicină la cel mai înalt nivel. Din felul extrem de serios în care își materializează misiunea, cred că băcăuanii sunt foarte norocoși să beneficieze de un asemenea loc. Cele mai sincere aprecieri din partea mea.

– Profesați într-un domeniu extrem de interesant, necunoscut celor mai mulți, și anume neurochirurgia. Ce este cel mai important în tratarea afecțiunilor care țin de acest domeniu?

– Indiscutabil, diagnosticarea. Ca în orice specialitate medicală, diagnosticarea este cheia actului medical. Un diagnostic greșit poate duce la tragedii. Vorbim de boli maligne lăsate să se dezvolte până la limita tratamentelor moderne sau afecțiuni benigne, „ușoare” să spunem, pentru care se practică un tratament prea agresiv, să luăm două extreme. În chirurgie, poate că în plus se adaugă o evaluare a strategiilor operatorii care trebuie identificate din faza de diagnosticare și trebuie discutate cu pacientul ca parte a soluției cu care acesta pleacă de la consultație.

– Care sunt cele mai frecvente diagnostice și unde pot duce dacă sunt nedescoperite ori netratate la timp?

– Prin incidența lor foarte mare în rândul populatiei, cele mai frecvente diagnostice sunt cele din zona bolilor degenerative ale coloanei vertebrale; hernii de disc și stenoze la toate nivelele. Nu sunt boli cu risc vital, nu sunt letale, dacă doriți, însă conduc la o suferință cronică și au o influență foarte mare asupra stilului de viață al pacientului. Netratate, pot duce la deficite neurologice destul de severe, chiar handicapante, prin afectarea mișcărilor în membrele inferioare și/sau superioare, tulburări severe de mers etc.

– V-ați confruntat cu cazuri deosebite, aici, la clinica „Luxor – dr. Olinic”?

– Mă bucur că mă întrebați acest lucru, pentru că am ocazia să amintesc de o situație specială, care spune totul despre cât de important este să descoperi la timp cauza reală a afecțiunii. A fost un caz rezolvat cu maximum de profesionalism și în acord complet cu protocoalele neurochirugicale aflate în vigoare, în toată lumea. Este și un exemplu foarte bun al calității excepționale a neurologilor din Bacău, a omeniei și profesionalismului cu care își tratează pacienții. Este vorba despre un anevrism intracranian descoperit de colegul meu din Bacău, dr. Adorjan Biro, pe care l-a trimis în aceeași seară la consultație aici, la clinica „Luxor – dr. Olinic”. Doamna respectivă a ajuns la Iași a doua zi, dignosticul a fost confirmat și a fost tratată în regim de urgență, fără să se mai piardă timpul.

– La final, vă rugăm să ne oferiți câteva sfaturi pentru a ne menține sănătoși și a preîntâmpina îmbolnăvirile.

– Din nefericire nu știm încă toate mecanismele funcționării normale ale mașinăriei acestea extraordinare, care este corpul uman. Cu atât mai puțin putem spune că știm, în cele mai intime detalii, mecanismele bolilor. Medicina este într-un progres fenomenal, însă nu am ajuns încă acolo. Din acest motiv, mă și surprinde de fiecare dată siguranța celor care oferă sfaturi absolute și tot felul de „elixiruri” ale „tinereții fără bătrânețe” și a „vieții fără de moarte”. Cred că singurul sfat onest pe care îl pot oferi acum este să ne ascultăm organismul și să îi respectăm nevoile.