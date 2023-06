Ajut-o pe Ioana să scape de coșmarul crizelor de epilepsie. Operația salvatoare costă 9.300 de euro

Ioana trăiește cu teama de a se prăbuși în orice moment: când merge pe stradă, la cumpărături, la serviciu, în timp ce se întâlnește cu prietenii… Ioana suferă de 17 ani de epilepsie: o afecțiune care, pe lângă gravitatea medicală, creează și probleme de acceptare.

,,Deși fac destul de des crize, nu mi-a fost niciodată frică să îmi controlez singură viață. Stau în chirie, împreună cu două colege de apartament. Lucrez la o clinică medicală, la recepție. Vreau să mă știu un om normal, cu o boală pe care mi-o asum, dar care mă afectează extrem de tare emoțional. Îmi e mai frică să nu fac o criza în public, decât atunci când sunt singură, indiferent unde. Din punct de vedere emoțional si psihic m-a afectat foarte mult această boală. În primul rând, am pierdut multe oportunități profesionale. Am fost privită întotdeauna ca un om ce nu se poate descurca singur, ce nu poate avansa. Toate aceste lucruri m-au făcut să-mi ascund problema de sănătate, din frustrare și rușine. Mă supăr foarte tare pe mine când fac o criză în public, deși nu pot să controlez eu când și cum se întâmplă”, ne-a mărturisit Ioana vizibil afectată de situația în care se găsește încă din copilărie.

Avea doar 11 ani când a apărut prima criza de epilepsie. Părinții s-au alarmat și au dus-o la spital. După un RMN cerebral a venit și diagnosticul: epilepsie focală temporo-occipitală dreaptă. Toată copilăria a urmat tratament medicamentos, iar crimele au fost ținute o perioadă sub control.

,,Școala am urmat-o normal, fără întreruperi. Învățam bine, aveam note mari. Am terminat Facultatea de Medicină Veterinară. Am absolvit și masterul în domeniu, dar n-am profesat. Din cauza bolii de care sufăr nu mi s-a acordat prea mare credit la angajare. Am avut însă norocul să întâlnesc un om deosebit, în urmă cu doi ani, un medic de familie mi-a acordat șansa de a lucra la recepția cabinetului său privat. Boala a fost unul din factorii care m-au făcut să tind spre acest domeniu, empatizez cu oamenii bolnavii, vreau să ajut și îmi place ceea ce fac,” ne-a povestit entuziasmată Ioana.

Astăzi ea este cea care are nevoie de ajutor. Leziunea cerebrală de care suferă s-a extins, iar crizele epileptice s-au înmulțit. Singura șansă este intervenția chirurgicală de urgență.

,,M-am adaptat mereu situațiilor cu care m-am confruntat de-a lungul anilor. Acum însă nu pot să mă descurc singură. Nu știu ce se va alege de mine dacă nu fac operația. Să cazi din picioare, să nu-ți poți controla viața, să nu ai nicio siguranță pe tine atunci când te deplasezi ori lucrezi, e îngrozitor!

Toti medicii neurologi mi-au spus că este un caz operabil, dar eu niciodată nu am vrut să ajung aici. Mi-am pus mari speranțe în medicamente, dar acum nu își mai fac efectul. Am ajuns să iau cinci pastile diferite pe zi, iar crizele sunt tot mai dese. Dacă nu fac acum intervenția chirurgicală, situația se va agrava, iar leziunea nu va mai fi operabilă.

Întotdeauna am muncit cât mai mult, să îmi pot achita tratamentele, RMN-urile, consultațiile, investigațiile și să pot ține boala sub control. Însă, de data aceasta, intervenția chirurgicală costă 9.300 euro, o sumă pe care nu mi-o pot permite. Poate fi realizată însă, cu succes, la Spitalul Monza din București. Intervenția are și riscuri: pierderea unui procent din câmpul vizual al ochiului stâng. Dar eu sunt pregătită să îmi asum acest risc, pentru că altfel nu am nicio șansă la o viață normală,” ne-a mărturisit Ioana.

,,Nu îi stă în fire să ceară ajutorul. În ciuda condiției sale fizice, Ioana s-a descurcat întotdeauna singură. Acum are însă nevoie de ajutorul nostru. Orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” îi oferă Ioanei o șansă în plus la o viață normală. Nicio sumă nu e prea mică! Dacă se apropie ziua ta de naștere, o poți dona în numele acestei cauze. Intră pe https://salveazaoinima.ro/fundraising și vezi cum poți fi minunea de care are nevoie Ioana! ” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o Inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/ioana-manea/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele IOANA MANEA!