Agricultura județului în cifre. Scăderi pe toată linia în domeniul zootehnic

Datele privind efectivele de animale la sfârșitul anului 2023 în județul Bacău, inclusiv în gospodăriile populației, dezvăluie o serie de schimbări semnificative în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent. Această analiză se axează pe evoluția efectivelor de bovine, porcine, ovine și caprine, precum și a păsărilor furnizată de Direcția Județeană de Statistică.

Bovine

La sfârșitul lui decembrie 2023, efectivele de bovine în județul Bacău au totalizat 37.696, cu o creștere de 1.961 la persoanele juridice și o scădere de 181 la persoanele fizice față de decembrie 2022. Diferențele între decembrie 2023 și noiembrie 2023 indică o diminuare de 2.354 la persoanele juridice și de 2.233 la persoanele fizice.

Porcine

Efectivele de porcine au înregistrat o scădere generalizată. La sfârșitul lui decembrie 2023, numărul total a fost de 45.581, cu o scădere de 2.052 față de aceeași perioadă a anului precedent. Tendințele indică o diminuare atât la persoanele juridice (-4.281), cât și la persoanele fizice (-1.264) în comparație cu decembrie 2022. Diferențele față de noiembrie 2023 au fost de -18 la persoanele juridice și -2.034 la persoanele fizice.

Ovine și Caprine

La sfârșitul lui decembrie 2023, efectivele de ovine și caprine au fost de 260.091, înregistrând o scădere semnificativă de 36.048 față de aceeași perioadă a anului precedent. Persoanele juridice au înregistrat o scădere de 15 la efective, în timp ce persoanele fizice au consemnat o diminuare de 12.929. Diferențele dintre decembrie 2023 și noiembrie 2023 au fost de -36.221 la persoanele juridice și de -15 la persoanele fizice.

Păsări

Efectivele de păsări au înregistrat o scădere generală, totalizând 3.264,9 mii capete la sfârșitul lui decembrie 2023. Persoanele juridice au raportat o scădere de 268,6 mii capete, în timp ce persoanele fizice au înregistrat o creștere de 36 mii capete față de decembrie 2022. Diferențele față de noiembrie 2023 au fost de -30,1 la persoanele fizice și de 656,2 la persoanele juridice.

Dinamica

Categoriile de animale care au înregistrat cele mai semnificative diferențe la sfârșitul anului 2023 față de aceeași perioadă din 2022 sunt bovinele și porcinele. Efectivul de bovine a crescut cu 1.961 de exemplare, majoritatea provenind de la persoane fizice, în timp ce efectivele de porcine au înregistrat o scădere de 2.052, cu persoanele fizice consemnând cea mai mare diferență negativă.

Ovinele și caprinele au înregistrat o scădere semnificativă de 36.048 de exemplare, iar păsările au consemnat o reducere notabilă de 232,6 mii de capete, în principal la nivelul persoanelor fizice.

Prin analiza celor mai mici și cele mai mari diferențe, se constată că bovinele și păsările sunt în creștere, în timp ce porcinele și ovinele/caprinele înregistrează scăderi semnificative.

Mortalitatea animala

Bovinele au înregistrat o mortalitate relativ scăzută, cu un declin de doar pe întreg anul 2023. Pe de altă parte, mortalitatea porcinelor a consemnat o creștere notabilă, cu 469 de capete în luna decembrie 2023 față de aceeași perioadă a anului anterior. Pe întreg anul 2023 s-a înregistrat o mortalitate de 4.929 în această categtorie, mai mică, totuși, cu 149 față de anul 2022.

Ovinele și caprinele au avut o mortal;itate de 1.203 de exemplare pe întreg anul 2023, în scađere cu 967 de exemplare față de 2022.

În ceea ce privește păsările, acestea au înregistrat cea mai semnificativă creștere a mortalității, cu 62.936 de capete în decembrie 2023, reprezentând o creștere semnificativă față de decembrie 2022 și noiembrie 2023. Aproape întreaga mortalitate – 62.819 de exemplare – s-a înregistrat în fermele persoanelor juridice. Per ansamblu. în 2023 s-a înregistrat o mortalitate de 799.290 de exemplare, cu 10% mai mare față de 2022.

În contrast, familii de albine pe întregul an s-a înregistrat o mortalitate de 12.545 de familii de albine, cu peste 10.000 de familii la persoanele fizice, în scădere, totuși față de anul anterior.

Producția animală

În privința producției animale în județul Bacău pe parcursul întregului an 2023, datele statistice reflectă o producție de carne din sacrificări și vânzări pentru sacrificare de 76.757 de tone, înregistrând o ușoară scădere de 2.903 de tone în comparație cu perioada similară din 2022. Cifrele arată că 91,4% din totalul producției de carne s-au vândut la piață, fie direct, fie către unități de creștere, îngrășare sau industrializare, în timp ce 8,6% au fost destinate consumului familial. În paralel, s-au obținut 997,5 mii de hectolitri de lapte de vacă și 86 de milioane de ouă consum.

Privind producția animală pe forme de proprietate în luna decembrie 2023 și pe întregul an 2023, se remarcă următoarele evoluții. În decembrie 2023, producția de carne a însumat 6.208 tone, indicând o scădere de 2.674 tone față de aceeași perioadă din 2022 și o diminuare de 476 tone comparativ cu luna noiembrie 2023. În perioada 1.01-31.12.2023, producția totală de carne a fost de 76.757 tone, înregistrând o reducere de 2.903 tone față de aceeași perioadă a anului precedent.

În ceea ce privește producția de lapte de vacă, aceasta a înregistrat creșteri semnificative atât în luna decembrie 2023, cât și pe întregul an 2023. În luna decembrie s-au obținut 79,2 mii hl, cu 1,2 mii hl mai mult decât în decembrie 2022, și cu 29,8 mii hl în plus față de noiembrie 2023. Pe întregul an 2023, s-au obținut 997,5 mii hl, cu 281,5 mii hl mai mult decât în 2022.

În decembrie 2023 s-au obținut 4 milioane ouă de consum, cu 2 milioane mai puțin față de cecembrie 2022 și cu 3 milioane mai puțin față de noiembrie 2023. Per ansamblu, în 2023 s-au obținut 86 milioane de ouă, cu 39 de milioane sub producția anului 2022.

Producivitatea

În decembrie 2023, producția medie de lapte de vacă a fost de 331 litri conform standardelor STAS per cap de animal, indicând o creștere de 95 litri față de aceeași lună a anului 2022 și o majorare de 127 litri comparativ cu noiembrie 2023. Pe durata întregului an 2023, producția medie de lapte de vacă a fost de 4.167 litri per cap de animal, cu o creștere semnificativă de 1.007 litri comparativ cu 2022.

În cazul laptelui de oaie , pe parcursul întregului an 2023, s-a obținut o producție medie de 47,6 litri per cap de animal, în creștere cu 5,6 litri față de perioada similară din 2022.

Laptele de capră a înregistrat aceeași tendință, cu o producție medie de 57,9 litri per cap de animal pe întregul an, evidențiind o creștere de 3,9 litri față de 2022.

În ceea ce privește ouăle, producția medie per cap de pasăre a fost de 9 bucăți în decembrie 2023, cu o creștere de 2 bucăți comparativ cu aceeași lună din 2022 și o scădere de 8 bucăți față de noiembrie 2023. În perioada 1.01-31.12.2023, producția medie a fost de 209 bucăți per cap de pasăre, reflectând o creștere semnificativă de 7 bucăți comparativ cu perioada corespunzătoare din 2022.