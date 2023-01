Aerostar și FC Dinamo Bacău își reiau astăzi pregătirile

Având ca obiectiv play-off-ul, „aviatorii” lui Mișu Ionescu caută un portar și, în egală măsură, pun accent pe schimbul de mâine, în condițiile în care îl vor instala pe Andrei Întuneric în funcția de șef la Centrului de Copii și Juniori. În ceea ce-i privește pe dinamoviștii băcăuani, aceștia fac eforturi pentru a se salva de la retrogradare, motiv pentru care încearcă să-și întărească lotul, chiar dacă până acum nu au anunțat noutăți la acest capitol

Au obiective diferite, dar și un punct comun: data reluării pregătirilor. Cele două divizionare C băcăuane din Seria 2, Aerostar și FC Dinamo se vor reuni în cursul zilei de azi. Aerostar va suna goarna la ora 14.00, la baza proprie, Mișu Ionescu urmând să conteze pe același lot de jucători ca și în maxi-tur. Cu o singură excepție, care privește cel mai nevralgic post al echipei, și anume cel de portar. „Aviatorii”, care s-au despărțit de Manole, caută un număr 1 și la figurat, nu doar la propriu. „Într-adevăr, în prima parte a sezonului ami suferit mult din cauza prestației portarilor noștri. Avem nevoie de un portar care să ne dea siguranță”, a declarat antrenorul principal al echipei băcăuane, iar cifrele îi dau dreptate. Concret, Aerostar a pierdut pe mâna portarilor săi, Mocanu și Manole cel puțin șapte puncte cu care ar fi iernat pe locul secund al Seriei 2, la doar un punct de lidera CSM Râmnicu-Sărat. Așa, însă, deși au cel mai bun atac din primele două serii (43 de goluri marcate în cele 15 etape de până acum), „aviatorii” au terminat maxi-turul pe locul 5, fatală fiindu-le înfrângerea din ultimul joc al lui 2022, 0-2 pe terenul Unirii Braniștea, la care nu au putut conta pe cei mai experimentați jucători, mijlocașul Ionuț Chirilă (accidentat) și Cătălin Vraciu (suspendat). „Sunt convins că avându-i la dispoziție pe Chirilă și Vraciu, altul ar fi fost rezultatul de la Galați, contra celor de la Braniștea, însă ce a fost nu mai putem schimba. Avem însă alte lucruri pe care la putem schimba, începând cu aducerea unui portar care să dea mai multă consistență. Suntem în discuții pe marginea acestui subiect și sperăm să le concretizăm în cel mai scurt timp”, a subliniat team-managerul Aerostarului, Gabriel Voicu. O altă schimbare privește Centrul de Copii și Juniori al Aerostarului care, de săptămâna aceasta, îl va avea ca șef pe Andrei Întuneric, antrenorul care a promovat-o în Liga a III-a pe FC Dinamo Bacău în 2021 și cu care dinamoviștii băcăuani au evitat retrogradarea sezonul trecut. „Am ajuns la un acord cu Andrei Întuneruc, iar marți vom semna contractul. Venirea lui Întuneric, care va prelua, totodată, echipa Under 19, va aduce un câștig cert deoarece ne dorim creșterea standardelor la juniori. Acesta va fi target-ul nostru pe viitor: prezența constantă în play-off și promovarea jucătorilor tineri. Am convingerea că, deși suntem la două puncte în spatele locului 4, vom intra în play-off”, a adăugat Gabi Voicu. „Vom încerca să scoatem maximum din cele trei jocuri rămase de disputat în sezonul regulat. În opinia mea, și dacă vom lua șapte puncte, vom intra în play-off, dar obiectivul rămâne nouă din nouă. Evident, cel mai greu meci este primul, contra liderei CSM Râmnicu-Sărat, pe care ne stă însă la îndemână să-l câștigăm, cu atât mai mult cu cât jucăm acasă”, a afirmat Mișu Ionescu. Aerostar are programat un stagiu de pregătire în perioada 6-18 februarie, la baza proprie și șase meciuri de verificare. Primul test va avea loc pe 27 ianuarie, contra concitadinei și colegei de serie FC Dinamo (cu care are antamată o „dublă”), pe lista adversarelor mai figurând Știința Miroslava, Șomuz Fălticeni și Foresta Suceava. În ceea ce o privește pe FC Dinamo Bacău, aceasta va lupta și în actualul sezon pentru evitarea retrogradării. Chiar dacă nu a iernat pe unul din ultimele două locuri, care duc automat în Liga a IV-a, echipa antrenată de Radu Ciobanu are emoții serioase, în condițiile în care punctajul său este echivalent cu retrogradarea din postura de cea mai slabă echipă de pe locul 8 din toate cele zece serii ale campionatului. Pentru a-și spori șansele în mini-retur și, ulterior, în play-out, FC Dinamo Bacău a anunțat încă din decembrie că va opera o serie de întăriri la nivel de lot, însă până weekendul trecut, nu oficializase nici cine pleacă de la echipă și nici cine vine. Singura informație sigură în privința „alb-roșilor” este că, din vară își vor schimba denumirea în FC Bacău. Dacă dinspre frontul FC Dinamo Bacău informațiile sunt zero la acest capitol, în schimb una dintre contra-candidatele băcăuanilor la evitarea retrogradării, „lanterna roșie” Dacia Unirea Brăila va ataca 2023 având pe bancă un cvadruplu campion al Portugaliei, din calitate de jucător al lui FC Porto, Joao Manuel Pinto (49 de ani). Deocamdată, brăilenii au punctat doar la capitolul antrenor, dar, este de presupus că noul acționariat al clubului, format din investitori din Italia și Argentina, vor întări Dacia Unirea și la capitolul lot de jucători.

Clasamentul Seriei 2

1 CSM Rm. Sărat 15 11 3 1 35-7 36p.

2 Metalul Buzău 15 10 2 3 38-10 32p.

3 Unirea Braniștea 15 10 1 4 25-13 31p.

4 CSM Focșani 2007 15 9 3 3 39-13 30p.

5 Aerostar Bacău 15 8 4 3 43-20 28p.

6 Sporting Liești 15 7 3 5 30-20 24p.

7 Viitorul Ianca 15 4 3 8 17-34 15p.

8 FC Dinamo Bacău 15 3 1 11 18-35 10p.

9 Voința Limpeziș 15 1 2 12 20-56 5p.

10 Dacia Un. Brăila 15 0 2 13 5-62 2p.

Programul etapei viitoare, prima din 2023 (11 martie, ora 15.00) : CSM Focșani 2007- Unirea Braniștea, Aerostar Bacău- CSM Râmnicu-Sărat, FC Dinamo Bacău- Dacia Unirea Brăila, Metalul Buzău- Sporting Liești, Viitorul Ianca- Voința Limpeziș.

Cu cine mai are de jucat Aerostar în mini-retur : CSM Râmnicu-Sărat (acasă), Dacia Unirea Brăila (deplasare) și Sporting Liești (acasă).

Cu cine mai are de jucat FC Dinamo Bacău în mini-retur : Dacia Unirea Brăila (acasă), Sporting Liești (deplasare) și Voința Limpeziș (acasă).