La finalul acestei săptămâni se reia campionatul Ligii a III-a. Nu cu prima, ci cu a doua etapă a returului. Condițiile meteo vitrege au „înghețat” startul sezonului de primăvară, iar FRF a decis ca eșalonul al treilea să debuteze cu etapa a 17-a, runda a 16-a, programată inițial pe 3 martie, fiind amânată pentru 28 martie, cu statut de intermediară. Prin urmare, pe 10 martie, lidera Seriei I, Aerostar, va juca la Rădăuți, contra revelației Bucovina condusă de Daniel Bălan și Dorin Goian. „Aviatorii” se prezintă la start cu un punct avans față de tandemul CSM Roman-Csikszereda Miercurea Ciuc și cu nu mai puțin de șase jucători noi. Toți, veniți pentru a pune umărul la o promovare istorică în liga secundă.

Iată cele șase achiziții operate de divizionara C băcăuană, însoțite de observațiile antrenorului Cristi Popovici.

Octavian Potcoavă (născut 24 octombrie 1998; portar).

Aducerea portarului Potcoavă diversifică alegerile de ordin tactic în ceea ce privește jucătorii U19. Titularul postului, Hărăguță rămâne un pilon al echipei, însă, în funcție de necesități, prezența în lot a unui portar care se înscrie cerințelor de vârstă impuse de FRF la Liga a III-a, poate fi un atu prețios.

Popovici: „Venirea lui Potcoavă egalizează situația jucătorilor U19 după plecarea lui Oanea. Potcoavă este un portar care a arătat încredere la meciuri și la antrenamente; nu întâmplător a apărat ca titular un an și jumătate la Hărman, echipă care s-a bătut la promovare până în ultima etapă în sezonul trecut”.

Alessandro Masella (născut 26 octombrie 1996; fundaș central).

Italianul este un jucător pe care Cristi Popovici îl cunoaște bine după ce l-a mai antrenat la SC Bacău și Foresta. Ultimele teste profilează un cuplu de fundași centrali alcătuit din Masella și Mihăeș, cu Mihălăchioae revenit în bandă.

Popovici: „Masella aduce un plus la nivel de talie, dar și de experiență. Deși nu are decât 21 de ani, până acum a jucat doar la Liga a II-a, la Ceahlăul, Sport Club și Foresta, și încă a făcut-o din postura de titular”.

Alexandru Roșca (născut 29 ianuarie, 1998; mijlocaș de bandă)

În ciuda vârstei fragede, Roșca are deja o promovare. Și încă una de la Liga a II-a în primul eșalon, cu Juventus București. Sosirea sa va aduce un plus de viteză în jocul „aviatorilor”.

Popovici: „Roșca este și el un U19 care vine de asemenea din Liga a II-a; e un jucător bun, cu apetit ofensiv, care ne va ajuta”.

Cornel Căinari (născut 5 noiembrie 1988; mijlocaș de bandă).

La fel ca și Masella, și Cainari a mai lucrat cu Popovici la SC Bacău și Foresta. Tehnic, harnic și sufletist, Căinari punctează și la capitolul experiență.

Popovici: „Căinari este o achiziție importantă; îl cunosc bine și mi-am dorit mult să-l aducem, mai ales că e o persoană muncitoare și fără mofturi”.

Florin Istrate (născut 1 martie 1989, mijlocaș central).

E coordonatorul de joc care lipsea Aerostarului de multă vreme. Cu un CV în care figurează echipe precum Rapid, Dunărea Galați, FCM Târgu-Mureș și Unirea Alba-Iulia, Florin Istrate are avantajul că se antrenează cu Aerostar încă din noiembrie, astfel încât integrarea sa nu constituie o problemă.

Popovici: „Florin Istrate are experiență și calitate, în special pe faza ofensivă, văzând foarte bine jocul. E un mare plus”.

Adrian Hurdubei (născut 25 august 1990, atacant).

Revenit la Aerostar după un an și jumătate, „Hurdu” nu-și mai permite pași greșiți. Acesta trebuie să fie anul său. Al său și al echipei sale.

Popovici: „Hurdubei e mult schimbat în bine. Îl văd mai motivat ca oricând. A ajuns la o anumită maturitate și cred că acest retur îi poate aduce saltul direct în Liga I. Dacă, din diferite motive, nu va face pasul spre primul eșalon, eu m-aș bucura să-l am la dispoziție și de la vară încolo: în…Liga a II-a”.