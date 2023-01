Aeroportul din Bacău va deveni societate pe acțiuni

Aeroportul Internațional „George Enescu” se va transforma în societate pe acțiuni, în cel mai scurt timp urmând a fi listată pe Bursa de Valori București. Măsura urmărește dezvoltarea și eficientizarea aeroportului, prin atragerea de capital din zona privată, crescând, totodată, și posibilitățile accesării de fonduri europene.

Noutatea a fost transmisă de președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, în cadrul unei conferințe de presă organizate miercuri, 11 ianuarie, având ca temă expunerea concluziilor desprinse din auditul realizat la aeroport de către o firmă privată din București. „Încă de prin 2021, a apărut această idee, a unui audit independent la aeroport, un audit care să ne arate soluțiile necesare dezvoltării acestuia. Precizez că auditul nu a fost îndreptat împotriva conducerii, ci a fost necesar în scopul analizării sistemice a performanței aeroportului, dar și pentru a cunoaște ce avem de făcut în continuare, care sunt liniile de urmat, ce trebuie schimbat, ce trebuie îndreptat, cum ne raportăm la piață”, a arătat președintele CJ, Valentin Ivancea. Referindu-se la recentele decizii ale unor operatori din domeniul aviației, președitele Ivancea a invocat atât cei doi ani de panedemie, cât și conflictul din Ucraina sau scumpirea carburanților, toate acestea afectând serios întregul domeniu, la nivel planetar, nu doar național sau local.

„Și pe mine m-a surprins anunțul retragerii bazei Wizz Air de la Bacău. În condițiile în care noi, anul trecut, am redus tarifele și taxele la aeroport, ceea ce cred că va conta, pe viitor. Înțeleg că fiecare operator trebuie să facă profit, dar și aeroportul trebuie. Vom continua colaborarea, avem o companie – AeroItalia – care a preluat niște curse și o va mai face, în continuare. Plus că avem în vedere și o companie românească ce va opera pe zona internă”, a subliniat Valenin Ivancea. Acesta a arătat că plecarea operatorilor este o consecință a pieței, accentuând pe faptul că „nimeni nu își mai poate face o strategie pe termen lung, nimeni nu mai poate emite o predictibilitate”.

Manager cu contract cu indicatori de performanță, dar și o școală de pilotaj

Auditul extern independent, desfăşurat pe parcursul anului 2022 şi încheiat la sfârşitul anului trecut, a fost realizat de firma Sphera Management Solutions SRL. Concluziile rezultate din acest audit converg către transformarea aeroportului din Regie Autonomă în societate comercială pe acțiuni, Consiliul Județean obținând, deja, acordul de la Consiliul Concurenței și Ministerul Transporturilor. Astfel, după ce va deveni societate comercială, urmează listarea pe bursa de valori a unei părți din acțiuni, în scopul capitalizării aeroportului, a atragerii de investitori, cu șanse evidente de a accesa fonduri europene etc.

Pe de altă parte, auditul recomandă regândirea modului de organizare a aeroportului, inclusiv a managementului acestuia, cel care va conduce obiectivul urmând a fi angajat în baza unui contract cu indicatori de performanță, care să genereze profit, dar și urmărirea eficienței fiecărui angajat, folosindu-se un sistem de pontaj pe cartele și normarea activității. Nu în ultimul rând, se impune atragerea de noi operatori, la aeroportul din Bacău.

„Trebuie înființat un departament, o direcție de vânzări, care să se ocupe, în mod exclusiv, cu vânzarea serviciilor din cadrul aeroportului, cooptarea de operatori noi, deschiderea de noi rute, dar și, nu în ultimul rând, cu măsurarea satisfacției pasagerului. Această strategie recomandată de audit trebuie dezvoltată și pe zona de cargo – suntem în negociere cu o firmă în vederea concesionării terenurilor din jurul aeroportului, dar și pe cea de servicii conexe, cum ar fi, de exemplu, o școală de pilotaj, o spălătorie pentru mașini sau închirierea de spații comerciale”, a mai arătat președintele CJ.

Traficul de pasageri, din ultimii ani, de pe aeroportul din Bacău, a fost de 447.531 de pasageri, în 2019. Numărul călătorilor care au tranzitat aerian Bacăul a scăzut dramatic, la 119.970, în primul an de pandemie, activitatea revenindu-și semnificativ, în cel de-al doilea an de pandemie – 379.947, pentru ca anul 2022 să se încheie cu un număr de 556.327 de pasageri care au ales aeoportul din localitate.