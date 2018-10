19 octombrie 2018. Ora 18.00. Seară de Gală la Teatrul Municipal “Bacovia”, din ultima zi a Simpozionului Naţional de Estetică, ediţia a XXIII-a.

Invitaţi de onoare au fost academicienii Eugen Simion, Alexandru Boboc şi Maia Simionescu, regizorul Alexa Visarion, actorul Dorel Vişan, scriitori şi artişti din Republica Moldova, scriitori din Iaşi, Bucureşti, Bacău, elevi şi studenţi, un public select şi generos.

A fost o seară dedicată marelui actor şi poet Dorel Vişan.

A fost un spectacol al cărţii, al poeziei şi muzicii. Poetul Daniel Corbu a adus de la Iaşi, recent ieşit de la tipar, Albumul omagial “Dorel Vişan. Cântecul trecerii”, Editura Princeps Multimedia. “Este o lucrare dedicată unui aristrocrat al culturii române, actor înăscut, creator de destine, un apostol al harului. Este o carte pe care am făcut-o împreună, sunt aici confesiuni, eseuri morale, psalmi (preluaţi din volumul «Psalmi», al poetului Dorel Vişan), articole apreciative semnate de scriitori, critici de teatru, poeţi, mari actori, fotografii ale actorului Dorel Vişan, împreună cu colegi de scenă, de teatre, care fac din acest album un document de mare valoare pentru teatrul românesc, pentru cinematografie. Se spune că «Cine nu te iubeşte, nu te merită». Noi, toţi, îl iubim pe Dorel Vişan şi îl merităm”, a spus Daniel Corbu, în aplauzele publicului.

A urmat ceremonia de acordare a marelui Premiu “George Apostu”. Au prezentat Laudaţio profesorul şi scriitorul Gheorghe Iorga, pusă sub semnul “Paradigma «Dorel Vişan»”, un elogiu adus Omului, Artistului, Poetului, celui care toată viaţa a slujit cu dragoste, încredere, talent, responsabilitate, teatrul şi filmul românesc, dând naştere unor personaje memorabile din dramaturgia românească şi universală.

Contrar uzanţelor, regizorul Alexa Visarion, cel care a regizat primul film în care jucat Dorel Vişan, a adus în faţa publicului viaţă, vocaţie, familie, scenă, teatru, film, poezie, trudă, totul despre Dorel Vişan. “Prin el, a spus Alexa Visarion, pot să vorbesc şi eu cu înţelepţii din Tibet.”

Lumea duce lipsă de tandreţe şi iubire

Dorel Vişan este invitat pe scenă. Sala intră în ovaţii. “Se acordă Marele Premiu «George Apostu» actorului, poetului şi omului de spirit Dorel Vişan, pentru slujirea cu credinţă a artei teatrale şi cinematorgrafice, pentru talentul şi harul cu care a imortalizat memorabil zeci de personaje din dramaturgia românească şi universală”, a dat citire Gheorghe Popa, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, textului de pe diploma care a însoţit Trofeul.

În cuvântul de răspuns, Dorel Vişan a spus emoţionat:

“Premiul din această seară îl consider un semn de preţuire şi de prietenie. El vine din partea unor oameni pe care eu îi iubesc şi îi respect. Le mulţumesc lor şi instituţiei care patronează acest premiu, Centrul de Cultură «George Apostu». Moldova m-a copleşit zilele acestea, Iaşul m-a făcut Cetăţean de Onoare, Neamţul mi-a acordat un premiu pentru poezie, iar Bacăul acest Mare Premiu, fiind efectiv umilit de atâta dragoste, iar dacă mai aveam îndoieli asupra mea, acum s-au multiplicat. Am învăţat în viaţa asta multe lucruri, o parte le pot spune aici, o parte le-am scris. Ai dreptul să fii supărat, dar nu ai dreptul să fii rău; Am învăţat că dacă vrei să fii iubit şi respectat, trebuie să iubeşti şi să respecţi. Am învăţat că avem timp pentru toate, dar nu avem timp pentru puţină tandreţe şi iubire”, a declarat Dorel Vişan.