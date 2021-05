Sâmbătă, 15 mai, și duminică, 16 mai, va avea loc la Teatrul Municipal ”Bacovia”, de la ora 19.00, avanpremiera, și, respectiv, premiera spectacolului ”Sufletul pereche”, de Petre Barbu, o monodramă pusă în scenă de regizorul Gheorghe Balint, cu actorul Bogdan Buzdugan. Este un spectacol eveniment, produs în perioada în care sala de teatru a fost închisă pentru public, care are la bază textul câștigător al Premiului ”Valentin Nicolau”, la ediția 2020 a Concursului de Dramaturgie din cadrul Bacău Fest Monodrame. Din juriul care a premiat această piesă au făcut parte Monica Andronescu, critic de teatru și redactor șef al Revistei Amfiteatru, Maria Manolescu Borșa, dramaturg, câștigătoarea Concursului de dramaturgie Bacău Fest Monodrame în 2019, și Doru Mareș, critic de teatru și secretar literar al Teatrului „Bacovia”.

”Sufletul pereche” este povestea unui scriitor care, în căutarea împlinirii profesionale și a echilibrului existențial, duce o luptă continuă cu demonii interiori, o poveste despre iubire, creație, fragilitate umană și despre sacrificiile unui destin artistic.

Referitor la procesul realizării spectacolului, regizorul Gheorghe Balint a spus că a descoperit în actorul Bogdan Buzdugan, dincolo de talentul său cunoscut, și deosebite calități umane. ”Textul Sufletul pereche, de Petre Barbu, este un text extrem de dificil, sper că împreună cu actorul Bogdan Buzdugan am făcut o poveste adevărată, care să emoționeze. Nu aș fi reușit să fac acest spectacol fără ajutorul lui Bogdan, care este un talent mare, indiscutabil, un împătimit de arta actorului, un perfecționist, un minuțios, dar am găsit în el și un om bun, știam asta, pentru că noi am mai lucrat împreună, dar acum mi s-a confirmat. Am făcut, cred, o bună echipă sufletească”, a declarat regizorul Gheorghe Balint.

”Sufletul pereche” este prima monodramă a actorului Bogdan Buzdugan, care a împlinit săptămâna aceasta, pe 10 mai 2021, vârsta de 40 de ani, astfel că premiera are o însemnătate deosebită și pentru protagonistul spectacolului.

”Mi-am dorit o astfel de provocare. Consider că, dacă ți se oferă oportunitatea de a realiza o monodramă, trebuie să profiți de moment. Da, am făcut o bună echipa sufletească cu Geo. Când i-am dat ok-ul pentru începerea lucrului la piesă, nu știam la ce să mă aștept. Textul ne-a purtat pe trei – patru căi de acces. Am ales calea care îmi era cea mai departe de felul meu de a fi, și am sondat în C.V.-ul și în sufletul personajului atât cât să nu uit de mine. Paul, personajul din Sufletul pereche, e un ins chinuit de gânduri diverse, pe cât de neputicios, pe atât de încordat. Multe decizii nefericite alăturate dorinței de a reuși profesional. Un sentiment de însingurare și neputință macină ritmic sufletul lui Paul. Știu că monodrama nu e cel mai digerabil gen de spectacol pentru public, dar cred că e un bun exercițiu, atât pentru actor, cât și pentru spectator. Multumesc, Geo!”.

Sufletul pereche

de Petre Barbu Cu: Bogdan Buzdugan Direcția de scenă: Gheorghe Balint

Scenografia: Vladimir Turturica

Video design: Andrei Cozlac & Silviu Apostol

Ilustrația muzicală: Ciprian Manta

Sound designer: Mirel Vrînceanu

Asistent regie artistică: Liviu Maftei

Fotografii & Grafică afiș: Chromatique

După premiera online a spectacolului, dramaturgul Petre Barbu, autorul textului ”Sufletul pereche” a transmis mulțumiri echipei de producție. ”E un spectacol emoționant, puternic, chiar și așa la „conservă” – pe online. E un rol istovitor pentru domnul Bogdan Buzdugan să țină vie emoția aproape o oră! A mers brici, pe fiecare scenă! Bună abordarea domnului Geo Balint – scriitorul la masa de scris! Transmit mulțumirile și aprecierile mele domnului Bogdan și domnului Geo, echipei tehnice a teatrului, pentru munca lor, pentru că au pus suflet pe textul meu și au creat un spectacol de forță. Acesta e rostul monodramei Sufletul pereche, rostul scrisului meu: să emoționeze. Cu orice risc.”.

Biletele pentru acest spectacol pot fi achiziționate de la Agenția teatrului sau, online, de la adresa http://teatrulbacovia.ro/bilete-online/.

Laura Huiban