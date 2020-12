Clubul Tinerilor „Generația viitoare”, format din elevi ai Liceului Teoretic „Henri Coandă” Bacău, coordonat de consilierul şcolar prof. dr. Sanda Bordei şi profesorul de limba şi literatura română Carmen Cupaş, este cel de al 7- lea club înfiinţat în județul Bacău de Asociaţia Holt din Iaşi, în cadrul Proiectului TRUST ED – Educaţie Incluzivă de Calitate, în parteneriat cu Fundaţia Agenţia Împreună, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Bacău şi reprezentanţa UNICEF în România. Prin înfiinţarea Cluburilor HoltIS se doreşte încurajarea participării active a tinerilor în comunitate prin desfăşurarea de activităţi menite să dezvolte abilităţile sociale, spiritul civic şi lucrul în echipă şi să dezvolte sentimentul de apartenenţă la un grup.

„Fii tu schimbarea ce o vrei în lume !” a fost proiectul lunii noiembrie ce a avut ca temă TOLERANŢA, concept tot mai discutat în zilele noastre. Totul, bineînțeles, adaptat contextului pandemic și cu desfășurarea activităților în mediul online. Elevii au propus și realizat activități diverse, precum creare de afișe, realizarea unei ample prezentări PPT despre beneficiile unei atitudini tolerante asupra sănătății, strângerea – sub forma unor scurte materiale de tip video – a mai multor mărturii ale unor persoane discriminate din diferite motive de etnie, dizabilitate fizică sau faptul de a fi crescut la orfelinat, conceperea și distribuirea unui amplu chestionar care a măsurat nivelul toleranței autopercepute de către respondenți și centralizarea rezultatelor – chestionar la care au răspuns peste 180 de persoane, dar și o transmisie live pe FB cu Andreea Lichi, frumoasa și tânăra băcăuancă de 20 de ani, pentru care viața înseamnă numeroase provocări și încercări.

„De 4 ani, din cauza unui accident rutier, Andreea Lichi se află într-un fotoliu rulant. Însă, puterea ei de a-și trăi viața cu demnitate i-a adus numeroase realizări. Chiar dacă începuturile au fost mai grele, Andreea a reușit să își regăsească echilibrul și să transforme neșansa ei într-o lecție de viață pentru noi toți. Dincolo de suferința prin care a trecut și încă trece, pentru că o experiență ce îți fură independența pentru totdeauna nu poate fi ștearsă cu buretele, Andreea a căpătat puterea să vadă frumosul din viață și să se bucure de tot ceea ce o înconjoară. În evenimentul de pe facebook, Andreea le-a vorbit elevilor cu drag, împărtășind cu ei experienţa şi gândurile sale adunate în prima sa carte, intitulată «Suflet de porţelan», și răspunzând numeroaselor întrebări primite”, a explicat prof.dr. Sanda Bordei.

Membrii Clubului „Generația viitoare” s-au implicat cu entuziasm în toate activitățile amintite și sunt încântați de ceea ce a rezultat în urma efortului lor de echipă. Tocmai de aceea vă adresează invitația de a intra pe pagina de facebook a clubului, intitulată Clubul Generația Viitoare, pentru a urmări înregistrarea live-ului, pentru a descoperi poveștile de viață ale Ștefaniei, Larisei, Lenuței ori ale lui Felix sau opiniile respondenților la întrebările din chestionar despre toleranță și noi fragmente emoționante de povești de viață. Și , desigur, pentru a lăsa un comentariu.

Câteva dintre răspunsurile la întrebările din chestionar :

„Ce înseamnă toleranţa pentru dumneavoastră ?” – răspunsurile cele mai frecvente au fost: „Acceptare”; „A nu critica, a nu jigni, a nu-i demoraliza pe ceilalţi”; „Răbdare”; „Respect”; „Înţelegere”; „Libertate”. Toate aceste cuvinte formează, împreună, definiţia toleranţei.

La întrebarea „Aţi avut vreodată probleme legate de toleranță/discriminare?” fiecare răspuns ascunde o poveste şi un suflet afectat de vorbe nedrepte şi dure: „Am fost discriminat din cauza orientării sexuale și a aspectului”, „Sunt din LGBTQ și aproape toată viața am fost judecată pentru asta”, „Sunt unii colegi, copii, oameni care te jignesc, se comportă urât cu tine, ei cred că sunt cineva față de tine și am pățit asta”,

„Foarte pe scurt: un profesor nu a vrut să îmi asculte punctul de vedere și a trecut direct la fapte – o discriminare de rang social”, „Chiar dacă nu mi se spune direct, eu simt că sunt dată la o parte și privită diferit pentru că am tenul puțin mai închis la culoare”, „Uneori toleranța înseamnă să îți muști limba la auzul unor bârfe, răutăți, nedreptăți care ți se întâmplă doar pentru că ești puțin mai special, am experimentat acest fel de bullying în clasele III-VIII , însă am avut norocul să am o mamă extraordinară, o soră superbă și un tată nemaipomenit, care m-au ajutat să trec peste toate invidiile colegilor mei. Din această experiență, mai mult sau mai puțin plăcută, am învățat că trebuie să dai tot ce ai mai bun și aceasta este cea mai bună răzbunare”, „Am întâlnit de multe ori probleme de acest gen, în special pe rețelele de socializare. În general, sunt probleme legate de aspectul unei persoane sau de activitățile cu care se ocupă. Am întâlnit astfel de situații și în școală, dar și în locuri publice.”