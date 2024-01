Aceeași muncă, dar leafa e mai mică. Salariul mediu în judetul Bacău, cu 11,5 sub media națională

Județul Bacău se află în atenția publică datorită evoluției sale salariale, cu câștiguri medii nete care au fluctuat în ultimul an. Conform datelor statistice recente, câștigul salarial mediu net în octombrie 2023 a fost de 4.151 lei (RON)/persoană, reflectând o scădere de 11,5% față de media națională. Însă, o analiză mai atentă arată că aceste cifre ascund variații semnificative între sectoarele economice.

Diferențe semnificative între sectoarele economice

În luna octombrie 2023, sectoarele cu cel mai înalt câștig salarial mediu net au fost “Agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură și pescuit,” unde angajații au înregistrat un câștig de 5.340 de lei. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă de 49,3% față de aceeași lună a anului precedent și cu 1.189 de lei peste valoarea înregistrată în octombrie 2022. Este important de menționat că acest câștig este cu 1.375 de lei peste media națională și cu 1.375 de lei peste media județului.

Pe de altă parte, în “Industrie și Construcții”, câștigul mediu a fost de 4.112 lei în octombrie 2024, evidențiind o creștere de 10,6% față de octombrie 2022. Cu toate acestea, acesta se situează cu 39 de lei sub media pe județ și cu 318 de lei sub media națională. În sectorul “Servicii,” câștigul mediu a fost de 4.138 lei, reprezentând o creștere de 4,9% față de octombrie 2022, dar cu o diferență de 13 lei față de media pe județ și cu 718 lei sub media națională.

Evoluția câștigului salarial în timp

Comparând datele cu luna septembrie 2023, se observă o creștere a câștigului salarial mediu net în județul Bacău cu +1,1%. Mai mult, față de luna octombrie 2022, câștigul a înregistrat o creștere semnificativă de +8,0%, indicând o îmbunătățire a situației salariale în județ. În concluzie, analiza detaliată a datelor salariale în județul Bacău dezvăluie o imagine complexă, cu variații semnificative între sectoarele economice. Cu toate că există progrese semnificative în unele domenii, este esențial ca autoritățile și actorii economici să continue să monitorizeze și să încurajeze creșterea salariilor pentru a asigura o distribuție echitabilă a prosperității în întregul județ.

Pe locul 2 după Iași

Pentru a obține o perspectivă mai amplă asupra situației economice din regiunea Moldovei, este relevant să comparăm câștigurile salariale medii nete în județul Bacău cu cele din alte județe învecinate. În luna octombrie 2023, câștigul salarial mediu net în Bacău a fost de 4.151 lei (RON)/persoană. Județele vecine, precum Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, au înregistrat cifre diferite, ilustrând variații semnificative în regiune.

Astfel, în Botoșani, câștigul salarial mediu net a fost de 3.699 lei, situându-se sub media înregistrată în Bacău. În contrast, județul Iași a înregistrat un câștig mai mare, atingând 4.609 lei, reflectând o diferență semnificativă în comparație cu Bacău. Neamț, Suceava și Vaslui au înregistrat cifre de 3.687 lei, 3.632 lei, respectiv 3.780 lei, plasându-se într-un interval similar, dar cu diferențe notabile față de câștigul din Bacău.

O analiză detaliată a datelor salariale pentru luna octombrie 2023 relevă abateri semnificative în câștigurile salariale medii nete în regiunea Moldovei, comparativ cu media națională. Aceste abateri, exprimate în lei/persoană, subliniază disparitățile economice și necesitatea unor strategii specifice de dezvoltare în fiecare județ.

Județul Bacău, cu o abatere de -541 de lei față de media națională, evidențiază o situație în care câștigurile salariale sunt sub nivelul mediu național. Similar, Botoșani se confruntă cu o abatere semnificativă de -993 de lei, reflectând o diferență considerabilă în câștigurile angajaților față de media țării.

Pe de altă parte, județul Iași, cu o abatere de -83 de lei, se situează relativ aproape de media națională, în timp ce Neamț, Suceava și Vaslui înregistrează abateri mai mari, respectiv -1.005 de lei, -1.060 de lei și -912 de lei.

Aceste abateri nu doar ilustrează inegalitățile economice între județe, ci și subliniază necesitatea implementării unor politici specifice pentru a îmbunătăți nivelul de trai și echitatea salarială în fiecare regiune.

Salariile băcăuanilor din Agricultură și Silvicultură, cele mai mari din zona Moldovei

Un aspect deosebit de interesant în analiza câștigurilor salariale în regiunea Moldovei este diferența notabilă între județele Bacău și Iași în funcție de sectoarele economice dominante. Județul Bacău se distinge prin faptul că înregistrează cel mai înalt salariu mediu net în sectorul “Agricultură, vânătoare, servicii anexe, silvicultură și pescuit,” cu aproape 1200 de lei peste media județului Iași. Această discrepanță semnificativă poate fi atribuită diferitelor realități economice și structurilor sectoriale din cele două județe. Pe de altă parte, în sectorul industrial, Bacăul și Iașiul se situează la niveluri aproape egale, cu salarii medii de 4.112 lei, respectiv 4.126 lei. Aceste cifre reprezintă cele mai mari câștiguri salariale în domeniul industrial din întreaga regiune Moldova. Totuși, o schimbare semnificativă apare în sectorul serviciilor, unde Iașiul depășește Bacăul cu o diferență notabilă: 4.812 lei față de 4.138 lei. Această discrepanță poate reflecta o structură sectorială diferită în Iași, cu potențialul să indice un accent mai mare pe industrii cu valoare adăugată înaltă sau alte particularități specifice sectorului serviciilor în acest județ.