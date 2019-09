Noul anul școlar 2019/2020 a început cu mult soare, cu zâmbete, dar și cu emoții, și chiar lacrimi, pentru mulți școlari. Clopoțelul a sunat ieri dimineață în toate unitățile de învățământ. Forforta specifică unui nou început de an școlar s-a simțit încă de la primele ore ale dimineții. Au spus „prezent” cei peste 90.000 de preșcolari și elevi înscriși în sistemul de învățământ băcăuan din întreg județul.

Emoții. Flori, bucurie, părinți, bunici, verișori. Școlile s-au umplut de preșcolari, elevi și liceeni. A sunat clopoțelul în toate unitățile de învățământ din Bacău. 9 septembrie 2019 este prima zi de începere a unui nou an școlar. O zi plină. După cele trei luni de vacanță, ieri unitățile de învățământ au prins, din nou, viață.

Străzi pline de flori, uniforme, zâmbete și multe emoții. A început școala! Micuții boboci cu buchete și ghiozdane mai mari decât ei, veselie în fiecare unitate de învățământ, frumusețe, revedere și un nou pas pe drumul cunoașterii. A început școala! Cu bune și rele, cum spunem cu toții în fiecare an. Să fie un nou an… de 10 (zece)!

„Acum, când încep clasa a VIII-a, îmi doresc să fie un an încununat de rezultate bune, atât pentru mine, cât și pentru colegii mei. Îmi mai doresc să trăim, în continuare, împreună cu profesorii noștri, «spiritul vrăncean» și din clasa a IX-a, deci să ne bucurăm din plin, cu note de excepție, și de anii de liceu, astfel încât tot ce vom întreprinde să-i facă mândri de noi.”

Adrian Fecioru, elev în clasa a VIII-a, la Colegiul Național „Gh. Vrănceanu”

„Este o mare bucurie să-mi revăd colegii. Pentru noul an școlar, sper ca profesorii să fie mai înțelegători. Deocamdată sunt relaxată, pentru că nu vreau să mă stresez din prima zi. Nu văd să fie un an dificil, dar trebuie să ne menținem și să învățăm pentru că tot ce vom învăța acum ne va fi de folos în continuare. Acum e ușor, dar peste doi ani…”

Daria Stoica, elevă clasa a VI-a, la Școala Gimnazială „Constantin Platon”

„Școala începe ok, mă bucur că a început deși era mai bine în vacanță. Dar avem nevoie și de școală. În continuare sper să am rezultate bune, așa cum am avut și în anii trecuți, să mă pregătesc pentru a-mi îndeplini dorințele, pentru că vreau să mă fac aviator sau fotograf.”

Șerban Gabriel Zaher, elev clasa a VII-a, la Școala Gimnazială „Constantin Platon”

„Am venit cu bucurie la școală, într-un an în care să învăț bine pentru că am trecut în clasa a VIII-a și ne așteaptă un examen. Nu cred că va fi greu, atât timp cât voi învăța. Sigur, sunt și emoții, dar…o să trec și peste astea. În prima zi de școală e foarte plăcut pentru că ne revedem cu o parte din colegi dar și cu profesorii.”

Briana Cucu, elevă clasa a VIII-a, la Școala Gimnazială „Constantin Platon”

Statistici

În județul Bacău au fost așteptați în bănci circa 15.100 de copii înscriși în învățământul preșcolar (grădinițe), aproape 28.650 sunt în ciclul primar (din care 5.440 în clasele pregătitoare și 5.550 în clasa I), peste 23.900 în cel gimnazial, 17.500 sunt elevi de liceu, circa 170 vor învăța la postliceală (învățământ de stat), iar 800 în învățământul particular. La învățământul profesional/dual vorbim despre aproape 3.700 de elevi. Dintre aceștia, numai în anul în curs s-au înscris 1.536 de elevi, din care 96 pe învățământul dual. Datele oferite de Inspectoratul Școlar Județean Bacău sunt aproximative, mai pot fi fluctuații după începerea anului școlar, când se mai fac transferuri între județe sau mai revin în bănci elevi care au studiat (din diferite motive) în alte țări și au decis să revină acasă, pentru a-și continua studiile.

Aproape 500 de unități de învățământ



Rețeaua școlară pentru anul școlar 2019-2020 este formată din 489 unități de învățământ de stat, dintre care 173 sunt cu personalitate juridică și 316 sunt unități de învățământ arondate. La acestea se adaugă 20 de unități de învățământ particular (19 cu personalitate juridică și una arondată), toate în mediul urban (în general grădinițe și școli postliceale sanitare).

Brațe larg deschise la „Miron Costin”



Emoții și bucurie, acestea au fost cuvintele de ordine de la Școala Gimnazială ”Miron Costin” Bacău. Curtea s-a dovedit aproape neîncăpătoare pentru cei 1300 de copii, majoritatea însoțiți de părinți sau bunici. Boboceii din cele cinci clase de pregătitoare au fost cei mai nerăbdători să-și întâlnească dascălii, care i-au întâmpinat cu zâmbete, brațe larg deschise, ciocolată și fructe. Anul acesta, numărul copiilor de la Școala ”Miron Costin” a crescut, în anul școlar 2019-2020 fiind înscriși 185 de preșcolari și 1120 de elevi, 641 nivel primar și 479 de gimnaziu.

Școală nouă inaugurată în Colonești



Chiar în prima zi de școală, în comuna Colonești a fost inaugurat noul local al Școlii cu clasele I-IV Călini, în care va funcționa și Grădinița Călini. Această clădire modernă are în componență cinci săli de clasă, grupuri sanitare, cancelarie, bibliotecă și cabinetul directorului, dispuse pe două nivele, arată Valentin Mîrzac, primarul comunei. „Din păcate, din lipsă de fonduri realizarea construcției s-a făcut în mai mulți ani, dar acum elevii beneficiază de condiții optime de studiu, cumulat cu celelalte programe ce se derulează prin intermediul UNICEF, al Societății Crucea Roșie, prin fonduri europene și guvernamentale”, a declarat edilul.

În fața Școlii Gimnaziale „Smaranda Apostoleanu” Colonești, la festivitatea organizată cu prilejul începerii noului an școlar, au participat, alături de elevi, părinți și cadre didactice, foști elevi, foști dascăli, dar și invitați care au sprijinit realizarea sediului școlii din Călini: Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, și Ionel Floroiu, deputat de Bacău. „S-au depănat amintiri, au fost decernate diplome și s-a discutat despre modalitățile de îmbunătățire a rezultatelor procesului de învățământ avându-se în vedere problemele cu care se confruntă școala, și anume fluctuația elevilor, plecarea părinților în străinătate și colaborarea școală-părinte”, a declarat primarul Valentin Mîrzac.

Un nou an, aceleași probleme, mai ales în școlile din mediul rural!



• 9 de unități școlare NU au autorizație sanitară de funcționare, iar 72 sunt în conservare



Din totalul de 855 de clădiri aflate în baza materială a școlilor, 759 au autorizație sanitară de funcționare, dar 9 nu au. Motivele principale? Mereu aceleași: lipsa apei curente și a canalizării, curți ce prezintă denivelări, necesitatea recondiționării exteriorului, planul de conformare expirat, clădiri care prezintă un grad avansat de uzură, acoperiș necorespunzător, săli subdimensionate, iluminare necorespunzătoare etc. Nu au autorizație sanitară: școli și grădinițe din unele sate din comunele Stănișești, Filipeni, Răchitoasa, Parincea și Sănduleni, în care învață circa 1.500 de preșcolari și elevi. Sunt și trei unităţi de învăţământ în care nu se vor ţine cursuri (în Barcana și Dumbrava – Răchitoasa) elevii fiind realocaţi altor structuri din comunele respective. Alte 72 de clădiri sunt în conservare.

• 199 de clădiri din patrimoniul școlar NU au autorizație ISU

Pe de altă parte, din cele 855 de clădiri aflate în baza materială a unităților de învățământ din întreg județul, 259 dintre ele trebuie să dețină și autorizație ISU (securitate la incendiu). Dintre acestea, 60 au autorizație ISU, 199 nu au autorizație ISU (în acestea învată peste 30.300 de preșcolari și elevi). Sunt însă și 450 de clădiri care nu au nevoie de aceste autorizații pentru că au fost construite înainte de 1992 și nu au suferit modificări de structură.

• Unele microbuze școlare merg cu… frâna trasă

În anul școlar 2019-2020, sunt 119 microbuze școlare repartizate în întreg județul. S-au solicitat deja alte 112, dintre care 77 le vor înlocui pe cele vechi.

• Manuale, pe sponci

Pentru clasa I manualele sunt asigurate în proporţie de 100%. Pentru clasele II-VI necesarul de manuale este asigurat în proporţie de 80% din cele existente, restul de 20% fiind comandat pe parcursul vacanţei de vară. La clasa a VII-a manualele există doar în proporție 20%. La clasele VIII- XII există comenzi făcute între 5-20 % ,în funcţie de clasă, restul se completează cu manualele existente în şcoli. Prin ordin de ministru al Educației, județului Bacău i-a fost alocată suma de 355.058 de lei pentru achiziția de manuale. Datele sunt oferite de Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

• 54 de catedre neocupate

Tot Inspectoratul Școlar ne-a transmis că după ultima ședință de repartizare au rămas neocupate 54 de posturi complete și 180 de posturi incomplete (care au între 1 și 6 ore). Aceste posturi se ocupă în ședințe de repartizare, pe baza propunerilor înaintate de către directorii unităților de învățământ. În situaţia în care posturile didactice/catedrele eliberate în timpul anului şcolar 2019-2020 nu pot fi ocupate la nivelul inspectoratului şcolar, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ sunt abilitate să organizeze şi să desfășoare individual, în consorţii şcolare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a personalului didactic calificat.

Vești bune

Tichete educaționale de 250 de lei pentru elevi

Începând din acest an școlar se vor acorda tichete pentru elevi, de 250 de lei, împărțiți în 5 bucăți de câte 50 de lei, banii ce pot fi folosiți doar pentru achiziționarea de echipament sportiv, manuale, cărți și rechizite. Tichetele vor fi primite numai dacă părinții depun o cerere/declarație pe propria răspundere la școală. Tichetele vor fi emise în lunile octombrie-noiembrie 2019 și expiră pe 12 iunie 2020. Deși este vorba despre un tichet social, regulile permit și prevăd acordarea acestor tichete numai elevilor din sistemul de învățământ de stat, din ciclurile primar, gimnazial, liceal și profesional. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească elevii, pentru a primi aceste tichete, este frecventarea cursurilor. Tichetul social educațional nu afectează acordarea altor tipuri de ajutor social, precizează actul normativ, adică sumele nu sunt luate în calcul atunci când se decide venitul familiei.

Atenție!

Termenul limită pentru depunerea cererii însoțite de documentele justificative prevăzute în cerere (dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat!) este de 15 octombrie 2019. În plus, titularului, adică părintelui, i se interzic:

• solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul educațional de tip tichet social, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;

• comercializarea tichetelor educaționale în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;

• utilizarea acestor tichete pentru achiziționarea altor produse decât echipament sportiv, carte școlară (manuale şcolare, auxiliare didactice, literatură obligatorie prevăzută în bibliografia programelor şcolare, atlase, dicționare) și rechizite.

Ajutor și pentru copiii de grădiniță

În 2016 au fost introduse tichetele la grădiniță prin Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate. Se acordă 50 de lei pe lună pentru o frecvență mai mare de 50% a prezenței.

Rechizite gratuite



Un alt program existent deja este „Programul guvernamental național de rechizite şcolare”, prin care elevii care provin din familii cu venituri reduse primesc gratuit, în fiecare an, rechizite școlare în valoare de 25 lei (pe fiecare elev din învățământul primar) și de 30 de lei (pentru cei de gimnaziu). În județul Bacău sunt estimați să primească acest ajutor 12.790 de beneficiari. Primesc aceste rechizite elevii din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie, este de maximum 50 la sută din salariul de bază minim brut pe țară. Pachetele conțin mimimum necesar de rechizite de la stilou, penar până la caiete, ghiozdan pentru elevii de clasa I și, în plus, o trusă de geometrie pentru cei din clasele V-VIII.

Programul Euro 200

Programul „Euro 200” continuă și în acest an. Din evidențele Inspectoratului Școlar Județean Bacău, s-au aprobat 108 dosare și s-au acordat tot atâtea bonuri valorice pentru achiziția de calculatoare. Programul “Euro 200” vine in sprijinul copiilor înscriși la o unitate școlară de stat sau particular acreditată, cu învățământ de masă, prin care sunt astfel stimulați să-și cumpere un calculator. Beneficiarii acestui proiect sunt elevii și studenții care au vârsta de până la 26 de ani și provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru. Beneficiarii vor dovedi cumpărarea calculatorului în momentul în care depun comisiei copie după factura fiscală (sau procesul verbal de predare-primire).

Transport gratuit pentru elevi

Ca în fiecare an, Primăria Bacău împreună cu SC Transport Public SA Bacău asigură transport gratuit pentru elevi. Pentru a beneficia de această facilitate, elevii își pot ridica abonamentul gratuit de la unitățile de învățământ.

Clase modernizate de Primăria Bacău



După ce în 2017 și 2018, Primăria Bacău a modernizat peste 100 de clase pregătitoare din școlile municipiului, anul acesta municipalitatea a extins programul și la clasele a V-a (în 114 săli de curs). Astfel, peste 3.200 de elevi încep noul an școlar într-o sală de clasă modernă și adaptată nevoilor lor. După ce au fost igienizate, acestea vor fi dotate cu videoproiector și panou de proiecție, calculator, imprimantă multifuncțională, tablă magnetică, catedră, bănci și scaune reglabile, la fel cum au fost dotate în anii trecuți și clasele pregătitoare.Valoarea investiției este de aproximativ 3,5 milioane de lei, o sumă aproape dublă față de cea alocată anul trecut.