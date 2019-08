Dacă ieri ați văzut niște tineri prin oraș care vopseau niște însemne pe stâlpii de iluminat (și nu numai) din oraș, să știți că ei erau voluntarii Asociației „Prietenii Camino de Santiago”. Ei au marcat traseul Camino de Santiago – România pe raza municipiului Bacău.

Este vorba de traseul pe care pelerinii vor putea călători spre Santiago de Compostela, acolo unde se află moaștele Sfântului Iacob. Practic, traseul din județul Bacău este o continuare a celui care a plecat de la borna de la Iași, situată în curtea Catedralei Catolice, pe care este înscrisă distanța până la Santiago de Compostela, respectiv 4.500 de kilometri. Reamintim că această bornă a fost binecuvântată de Papa Francisc atunci când a fost în vizită la Iași, la începutul lunii iunie.

Dacă traseul marcajelor a fost stabilit pe itinerariul podul Mărgineni- str. Energiei-Catedrala Orodoxă-Catedrala Catolică-str. 9 Mai-Parcul Cancicov- trecere nivel cu cale ferată Poliție-str. Tolstoi, spre Sărata și de acolo spre Nicolae Bălcescu, trebuie spus că voluntarii asociației au început marcajul în urmă cu aproape o lună de la granița cu județul Neamț. Despre traseul marcat pe raza județului Bacău ne-a vorbit Mircea Vasile, membru în consilul director al Asociației „Prietenii Camino de Santiago”:

„Am intrat în județul Bacău pe la Racova, prin comună până la intersecția cu Drumul Național, după care am intrat în comuna Gârleni, la Lespezi. Apoi am traversat toată pădurea spre Gârlenii de Sus și până la Trebeș. Este un drum forestier foarte frumos de vreo 8 Km. Iar de la Trebeș am ajuns la podul Mărgineni. Vom ieși din Bacău pe la Nicolae Bălcescu, mai precis pe la Valea Seacă, un traseu de comune romano-catolice, Faraoani, Cleja, Fundu Răcăciuni, Gura Văii, la Onești. După Onești mergem pe la Tuta, până la Târgu Ocna. Apoi mai avem 18 km până în Slănic Moldova, de unde, pe niște drumuri forestiere ne vom lega de județul Covasna.”

Chiar dacă marcajul în județul Bacău a început în urmă cu o lună, nu există un timp estimat pentru a finaliza acest proiect, cum nici tot traseul de la Iași până la Santiago de Compostela nu are un termen prevăzut de finalizare. Trebuie subliniat că acest proiect se află în faza I, de marcare, după care va urma o fază secundă care se va derula în parteneriat cu Consilul Județen Bacău. „Aceast parteneriat va consta în amplasarea unor panouri pe care să scrie Camino de Santiago România pentru ca omul să știe că este pe drumul cel bun.

Pentru că unii mai vin și cu bicicleta”, a declarat Mircea Vasile care a precizat că într-o fază ulterioară vor fi montate borne, cum sunt cele kilometrice, pe care vor scrie „Camino de Santiago”, în ce localitate sunt și câți kilometri mai sunt până la Santiago de Compostela. Mergând mai departe, de-a lungul traseului se vor putea construi adăposturi, chiar restaurante și pensiuni, cu posibilitate de atragere de fonduri europene. Camino de Santiago este un drum cultural european sub patrimoniul UNESCO.

„Pentru mine e o chestiune de suflet. Până acum am făcut cinci Camino, adică în jur de 1000 de kilometri care îi fac în fiecare an. A fost o provocare ca în fiecare an să merg pe aceste trasee și pentru mine este o bucurie a sufletului faptul că reușim și noi în România să putem să facem așa ceva.”

Mircea Vasile

„Eu am simțit nevoia să ajut pe cineva, de aceea mă aflu în acest proiect de care am aflat de la profesoara mea de istorie, Geni Ghioc, de la Colegiul Pedagogic, acolo unde sunt elevă. Este o activitate interesantă, care mă reprezintă, un proiect pe care am să-l susțin cât voi putea, pentru că intru în clasa a XII-a și trebuie să mă pregătesc de Bac și de Admitere.”

Andreea Cristina Baciu

„Eu sunt cercetaș la «Insula Cercetașilor» centrul Bacău și am fost contactat de părintele Leonard de la biserica din centru, ne-a explicat despre ce e vorba și am decis să susțin acest proiect. Am mai auzit de Camino din Spania, mi s-a părut interesant și mi-am dorit să particip într-un proiect pe care îl recomand tuturor tinerilor.”

Eduard Cadar