Iată cum un adolescent băcăuan preferă să joace fotbal o zi, la Buhuşi, în loc să petreacă două săptămâni în Italia, la Roma şi Milano. Se numeşte Emanuel Jugaru şi este junior la Aerostar Bacău, club care a dominat secţiunea U14 a tradiţionalei competiţii Cupa Viva Activ.

Ei, şi? Astfel de lucruri nu sunt chiar atât de ieşite din comun, vor spune unii. Poate că nu, dar este un caz în măsură să demonteze prejudecăţile pe care le avem, referitoare la condiţia copiilor cu părinţi aflaţi în străinătate. Sau stereotipul şi mai vechi că “nu merită să pierzi timpul în România”.

Fotbalul, ca moştenire din tată în fiu

Una dintre cauzele căderii fotbalului în Bacău este şi dispariţia tradiţiei de a merge de mic, împreună cu tatăl, la meci. Zeci de mii de taţi semnau condica la stadion, împreună cu fiii lor. Dar foarte mulţi tineri băcăuani au plecat în Italia, în anii 90, la muncă, iar când au avut proprii lor copii, porţia duminicală de fotbal le dispăruse din meniu.

Emanuel Jugaru, cazul nostru de referinţă, a avut în privinţa asta o situaţie doar un pic diferită. Născut la Roma, în 2004, Emi a avut un părinte pasionat de fotbal.

“Abia venisem în România. Tata m-a aşezat în faţa televizorului la un meci Steaua–Dinamo. Tin minte foarte bine, deşi aveam doar trei ani. N-am priceput nimic din fotbal atunci, dar am ţinut minte că pe un număr 10 de la Steaua toată lumea îl lăuda. De-atunci am rămas stelist.

Din Italia, ţin cu Milan – pentru că noi stăteam aproape de Milano -, dar în ultima vreme îmi plac din ce în ce mai mult Juve (pentru Dybala) şi Roma. La patru ani, am început să dau cu piciorul în minge şi am jucat în Italia în competiţii de oratoriu. Tata m-a dat la FC Bacău, apoi am trecut la Sporting Bacău, dar am plecat după ce dl. Florin Ganea a murit.

Şi am ajuns la Aerostar, mai întâi la dl. Elisei, iar apoi la dl. Cioancă, antrenorul meu din prezent”, îmi povesteşte Emi. “La Aerostar este o atmosferă excelentă, ne place tuturor să ne antrenăm şi să petrecem timpul împreună. Suntem ca o familie. De aceea am vrut să joca la «Viva Activ», în loc să plec în Italia”.

Traseul fotbalistic al lui Emanuel Jugaru s-a împletit cu o istorie familială deloc idilică. Tatăl lui Emi e în continuare la muncă, în străinătate. “Acum se află în Anglia. Tine cu Arsenal Londra şi Manchester City”, ne informează tânărul fotbalist al lui Aerostar. Familia stă în Sărata, iar copiii învaţă la “Mihai Drăgan”.

La “Aerostar”, Emi ajunge cu autobuzul. Pentru el, naveta acasă-şcoală-stadion-acasă a devenit o obişnuinţă.

“Mi-aş dori să ajung un fotbalist de primă ligă sau chiar joc în străinătate. Calităţile mele sunt viteza, tehnica şi şutul. Sper că voi creşte suficient în valoare încât să pot avea o carieră fotbalistică. Asta chiar şi optând, după clasa a VIII-a, pentru «Ferdinand», nu pentru LPS. Altminteri, cred că aş fi un bun bucătar.

Gătesc bine şi cu plăcere, dar aş dori ca asta să rămână un hobby. Ca meserie, mi-aş dori să fiu psiholog. Cred că mă recomanda calmul şi gândirea lucidă”, ni se mai destăinuie Emi, care recunoaşte că este în tonul generaţiei lui: exces de smartphone, laptop, FB etc. etc.

Cu toate astea, unde-i viitorul ratat, pe care prejudecăţile noastre docte l-ar prevesti, atunci când îi aflăm istoria personală? Iată că puterea interioară a unor copii, dublată de sacrificiul personal al unei mame şi de vocaţia unor antrenori pot schimba o poveste dictată de societate şi scrisă de sociologi.

Cupa Viva Activ, o bucurie interioară

“Tin în viaţă această competiţie pentru bucuria pe care o simt copiii-fotbalişti, bucurie care intră şi în mine. Mulţumesc şi Primăriei Buhuşi pentru sprijin”, ne-a mărturisit Mihail Lupu, preşedintele SC Viva Activ Buhuşi.

1 of 6

Aerostar a dominat categoric categoria de vârstă 2005, ocupând cu echipele sale locurile 1 şi 3. Ambele echipe băcăuane au învins-o în competiţie pe campioana en titre, Unirea Ruginoasa.

La Aerostar au mers şi premiile individuale: Traian Ciubotaru – cel mai bun jucător; Mario Stroe – golgeter (7 goluri); Denis Bărgăoanu – cel mai tânăr jucător (născut 2008!); Emanuel Jugaru– cel mai frumos gol marcat.

Marius Fundulea

Foto: Iannis Fundulea