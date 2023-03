8 Martie, atmosferă de sărbătoare în oraș

S-a cunoscut din plin Ziua Internațională a Femeii. Orașul a fost împânzit de o explozie de culoare de la florile aduse spre vânzare într-o zi magică. Și e limpede că a fost o zi magică, mai ales pentru că am văzut o mulțime de băcăuani cu buchete de flori. De la domni remarcabili care duceau cu mândrie flori, la elevi care mergeau spre școală cu buchete de flori, până la unii care se vedeau că nu sunt în elementul lor având în posesie un buchet de flori – un fel de Grinch al lui 8 martie, care așteaptă doar ziua de 44 de pahare. Un pic de răbdare…

Cât a costat un buchet de flori

În altă ordine de idei, aproape că nu a existat colț sau intersecție unde să nu se fi vândut flori de 8 martie. Flori. Multe flori. Și de toate felurile și de toate culorile. De la zambile roz și albastre la lalele –albe, roșii, roz, galbene, etc- la frezii și trandafiri. Să ajungi acasă fără un buchet de flori și să spui că n-ai știut de care să iei a fost crimă curată. Nici prețul nu a fost un impediment. Un fir de frezie sau de lalea, cel mai ieftin era 5 lei. Zambila de la 12 lei firul la 15 lei la ghiveci – deși zilele trecute era și 10 lei ghiveciul – iar un fir de trandafir pleca de la 10 lei. Cât despre buchete sau aranjamente, acestea costau în funcție de mărime dar și de cât de ochioase erau. Așa că puteai să iei și un buchet simplu de 15 lei, dar și un aranjament la 250. Dar…intenția contează.

Cum să vinzi flori în versuri

Fără îndoială, ziua de 8 martie rămâne cea mai importantă din an pentru florari. Sau pentru cei care le comercializează. Și asta pentru că este ziua în care se vând cele mai multe flori. E greu de făcut un calcul, dar am putea face niște estimări pentru a realiza fenomenul. Și spunem așa. Conform ultimilor statistici, municipiul Bacău are 175.500 de persoane. Dacă doar un sfert dintre ei, adică 43.875 de persoane, ar cumpără măcar câte o floare de 5 lei, asta ar însemna un volum de vânzare de 219.375 de lei. Dar sunt foarte puțini pe cei care i-am văzut doar cu o floare. Sigur, totul e interpretabil. Dincolo de aceste cifre stau cei care vând florile. Fiind așa de mulți nu ne putem imagina decât că sunt vânzători de ocazie. Ca drept dovadă, în fața unei florării, un cetățean transformat în precupeț de flori își „ademenea” clienții în versuri: „Arată că ești domn cu stare și oferă-n dar o floare!” și multe altele… În altă parte am văzut „clienți falși”. Adică vindeau flori oamenilor lor să lase impresia că acolo se vinde cel mai bine. Și multe alte tehnici de vânzare. Până una-alta, florile au făcut Legea de 8 Martie.