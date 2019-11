Dacă te chinui să slăbești, ei bine, nu ești singur în povestea asta. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, în 2019, prevalența supragreutății la persoanele cu vârsta peste 18 ani, în România, este de 57,7%. Așadar, numărul de persoane supraponderale a crescut în ultimii ani și mulți oameni consideră că este din ce în ce mai greu să se mențină la o greutate “normală” în mediul actual în care ne trăim viața.

De ce ne îngrășăm?

Potrivit psihologului Angela Nuțu, vicepreședintele Asociației Române de Hipnoză, există două posibilități de a mânca: una este pentru a te hrăni, a doua este pentru a te elibera de o poftă, o dorință nebună de a mânca ceva. “Când mănânci doar pentru a te hrăni, nu ai cum să ajungi să ai kilograme în plus. Când mănânci însă ca să stăpânești o poftă, atunci începi să te îngrași. Oamenii, care au depășit un nivel normal de greutate, au depășit faza în care mâncarea te hrănește, hrănindu-și de fapt constant nu corpul, ci poftele și emoțiile. Alimentele ajung astfel “medicamente” pentru a potoli dureri interioare provocate de traume, suferințe, lipsa încrederii și iubirii de sine. Așa cum unii oameni folosesc fumatul, alcoolul, sportul sau munca în exces, alții se refugiază în mancare pentru a (re)găsi comfortul emoțional”, explică psihologul Angela Nuțu.

Cea mai eficientă metodă pentru a slăbi?

Cei mai mulți oameni atunci când decid să slăbească, fie că au nevoie să slăbească 4-5 kilograme, fie de 15-20 sau mai mult, își aleg o dietă alimentară din zecile care sunt promovate cu succes în toată lumea și încearcă să facă cât mai mult sport. Pare cât se poate de logic și măsurabil: cantitatea de energie pe care o aduci în corp sub forma alimentelor minus energia pe care o consumi trebuie să fie stocată undeva – adică sub formă de grăsime. Așa ne îngrăsăm, așa slăbim. Se pare că realitatea este una mai complexă. Potrivit unei analize a Universității din California pe 31 de studii despre dietele pe termen lung – mai mult de 80% dintre persoanele care pierd cu succes kilogramele, câștigă totul înapoi (ba chiar și mai mult) în doar doi ani.

“Deci, de ce efectul yoyo este mai degrabă regulă decât excepție? De ce suntem atâția dintre noi blocați în sistemul „îngrășare→ slăbire→ îngrășare”? De ce nu funcționeză dietele bazate pe restricții alimentare pe termen lung? În cele mai multe cazuri, voința îți face treaba până este atins obiectivul. O dată ce au scăpat de kilogramele în plus, cei mai mulți oameni se întorc la stilul obișnuit de viață care atrage după sine un număr și mai mare de kilograme în plus. De ce se întâmplă asta? Majoritatea dietelor includ o formă de deprivare şi/sau negare; unele implică să numeri calorii, dar tot ce reușesc ele să facă este să programeze mintea să se gândescă la mâncare. Astfel, atunci când o persoană renunţă la dietă, se va gândi obsesiv la mâncare mult mai mult decât înainte să fi început dieta.Pentru cei mai mulți dintre noi, nici dietele și nici sportul nu vor face minuni pe termen lung. Cel puțin nu în lipsa schimbării atitudinii mentale legate de mâncare și obiceiurile de consum”, afirmă psihologul Angela Nuțu.

Hipnoză pentru slăbit

Potrivit specialistului, printre metodele de slăbit, hipnoza este, cu siguranță, una dintre cele mai atractivă, controversată adesea și totuși foarte, foarte eficientă; și din ce în ce mai căutată. Tot mai mulți oameni înțeleg că pentru a-și rezolva probleme legate de obiceiurile alimentare, dar și pentru a-și menține o greutate dezirabilă pe termen lung, au nevoie să-și transforme mintea din obstacol în prieten.

“De ce funționează hipnoza? Subconștientul ne controlează 95% din viața noastră; sentimentele, trăirile și decizile ne sunt efectiv influențate de experiențele și emoțiile noastre trecute și păstrate în subconștient. Așadar, în subconştientul nostru sunt întipărite atât pattern-urile disfuncţionale care conduc la creşterea în greutate, cât şi motivaţia şi resursele care ne pot elibera și ne pot menține pe calea cea bună. Tot ceea ce preia subconștientul este prin intermediul mesajelor. Vorbește în imagini, sentimente și metafore și răspunde la vizualizarea a ceea ce dorești. Iar hipnoza oferă cadrul perfect pentru această comunicare: este resimțită ca o stare de relaxare profundă și concentrare a atenției, similară cu starea resimțită atunci când suntem foarte concentrați citind o carte sau vizionând un film. Hipnoza poate fi folosită și ca o tehnică complementară în alte programe de slăbit pentru a accelera rezultatele dezirabile”, explică psihologul Angela Nuțu, vicepreședintele Asociației Române de Hipnoză.

Trucuri pentru a te abține să mai mănânci peste masură

Mănâncă cât mai conștient. “Este bine știut că telefonul, televizorul, cartea – îți distrag atentia de la mâncare și așa ajungi să mânânci mai mult decât ar trebui. Lasă deoparte orice formă de distragere și concentrează-te în schimb să mănânci cât mai rar și lent, ceea ce îți va aduce mai rapid senzația de sațietate. Ascultă-ți stomacul și vei ști când să te oprești”, spune psihologul.

Nu mânca pe fugă. “Multor oameni li se întâmplă să mănânce pe fugă, deoarece mai fac și alte lucruri între timp. De câte ori nu ai timp de mic dejun și mănânci rapid în mașină în drum spre serviciu, de câte ori nu te oprești la patiseria de pe colț și-ți satisfaci poftele în timp ce te îndrepți spre activitățile tale? Ei bine, acesta este un alt obicei nesănatos, de consum inconștient. De fiecare dată când îți este foame asează-te la masă, folosește tacâmuri și urmează trucul 1”, este de părere Angela Nuțu.

Consideră hrana ca fiind prietenul tău, nu dușman. “În loc să te “lupți” cu alimentele și să alegi diete care mai de care mai drastice, împrietenește-te cu mâncarea, și procedează așa: în loc să îți spui “nu am voie acest aliment – cartofi prăjiți, ciocolată, etc.” spune/gândește așa ”aleg să mănânc salată sau legumele respective, pentru că așa mă simt mai bine!”. Cu alte cuvinte în loc să simți că trebuie să îți pui restricții, care nu vor face decât să îți stimuleze atenția și frustrarea în legătură cu alimentele interzise, decide că tu alegi, și pentru că alegi, desigur că te îndrepți în mod conștient către alimente benefice ție, pentru că îți vrei binele”, explică specialistul.

Alege cu grijă farfuria. Potrivit unui studiu al cercetătorilor de la Universitatea Cornell din New York, tindem să consumăm mai putină mâncare dacă există un contrast puternic între culoarea farfuriei și cea a alimentelor consumate. Se pare că porțiile arată mai mari pe o farfurie închisă la culoare. Astfel, o farfurie albastră te poate ajuta să mănânci cu până la 20% mai puțin.

Taie mâncarea în bucăți mici. Potrivit unui studiu realizat de o echipă de cercetători la Universitatea din Arizona, dacă tai mâncarea în bucăți mai mici, îți poți păcali creierul să creadă că ai în față o cantitate mai mare și, astfel, vei mânca mai puțin din ea.

Nu te așeza înfometat la masă. “Oricât ai încerca, dacă ești flămând va fi aproape imposibil să reușești să respecți trucurile de mai sus. Dacă însă ţi se întâmplă asta poți bea înainte de masă jumătate de cană de apă călduţă sau de ceai neîndulcit”, conchide psihologul Angela Nuțu, vicepreședintele Asociației Române de Hipnoză.

Angela Nuțu este Psihoterapeut și unul dintre cei mai cunoscuţi şi bine pregătiţi traineri din România, vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Hipnoză. Are experiență de peste 10 ani în domeniul comunicării și al instruirii adulților și de peste 15 ani în domeniul antreprenoriatului și al afacerilor. Membru Fondator al Asociației Române de Coaching, Formator acreditat ANC, Trainer acreditat NLP, Trainer acreditat Metoda Terapia Subliminală, Psihoterapeut.