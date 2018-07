20 iulie 2018. De „Sf. Ilie”, de hramul comunei, în zi de vară cu mult soare. A fost sărbătoare. O sărbătoare a satului, a locuitorilor, a întregii comunități din comuna Filipești. Atestată documentar, prin Legea 2/1968, comuna Filipești a împlinit 50 de ani de la înființare în actuala formulă administrativă.

Acum 50 de ani, prin reorganizare administrativ-teritorială, comuna Filipești a luat ființă prin unificarea a trei foste comune de la acea vreme, respectiv Filipești, Cârligi și Galbeni. Între timp s-a dezvoltat, a crescut, s-a extins, a evoluat, având acum, în actuala componență, 8 sate (Filipești, Galbeni, Cârligi, Hârlești, Onișcani, Boanța, Cornești și Cotu-Grosului), s-au înființat servicii necesare comunei: Registrul agricol, Starea civilă, Serviciul urbanism, Taxe și impozite, Serviciul de Cadastru, de apă, de canalizare etc. A devenit o comună în care funcționează 5 școli, 5 grădinițe, 5 biserici și multe societăți comerciale private.

Ceas aniversar alături de concetățeni

A fost sărbătoarea comunei Filipești. O sărbătoare care a reunit întreaga comunitate în sala mare a Casei de Cultură „Radu Beligan”, unde, de la ora 14.00, au fost organizate mai multe manifestări pentru a marca această zi. Emoțiile au fost mari, atât din partea primarului Petrică Lungu, organizatorul acestui mare eveniment, cu sprijinul aparatului administrativ al Primăriei Filipești și a Consiliului Local, dar și din partea celor prezenți, care s-au bucurat împreună, au rememorat amintiri, au aplaudat și au trăit intens fiecare clipă petrecută acolo, într-un imobil cultural ce portă numele maestrului Radu Beligan, fiu al satului, născut la Galbeni. Le-au fost alături și invitați speciali: deputatul Constantin Avram, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Adrian Popescu, viceprimarul Maricica Frigură, directorul de școală prof. Gabriela Aanei, preotul paroh Ioan Băisan, consilierii locali Ioan Diaconescu și Costică Leonte.

Dublă sărbătoare pentru 13 familii

Tot cu această ocazie, 13 familii din satele comunei Filipești, care anul acesta au împlinit 50 de ani de căsătorie, la cei 50 de ani ai comunei în care trăiesc, au primit din partea Consiliului Local o plachetă de onoare, flori, o șampanie, o icoană din partea bisericii, dar și suma de 300 lei fiecare, în semn de recunoștință și apreciere.

Un moment aparte și deosebit de emoționant pentru primarul Petrică Lungu a fost atunci când a înmânat acest premiu chiar părinților săi, și ei ajunși la jumătate de secol de căsnicie.

Un alt moment al frumosului eveniment a fost cel în care au fost amintiți cei 10 primari care în 50 de ani de când comuna Filipești funcționează în noua formulă administrativă au condus destinele acestei comunități. Ei sunt:

– Aurel Neagu (1968-1973)

– Gheorghe Rusu (1973-1974)

– Alexandru Adomniței (1974-1975)

– Ioan Apostol (1975-1989/ 1992-1996/ 2000-2008)

– Constantin Pintea (1989)

– Gheorghe Sava (1990-1991)

– Vasile Ioniță (1991-1992)

– Gheorghe Anghel (1996-2000)

– Dorin Tomescu (2008-2012)

– Ioan Ionel (2012-2016)

– Petrică Lungu (2016-prezent)

Premiu pentru cel mai longeviv primar în cei 50 de ani

Cel care a fost cel mai longeviv edil șef, care a condus comuna 27 de ani (și 3 luni), este Ioan Apostol. „Iar la o asemenea performanță, credem că domnul Apostol merită o atenție mai deosebită din partea noastră, ținând cont de managementul său aplicat, de comportamentul pe care l-a avut în această comună, de cinstea și corectitudinea de care cred că toți ne amintim”, a spus actualul primar, Petrică Lungu. Pentru tot ce a reprezentat și încă mai reprezintă pentru comuna Filipești, pentru îndelungata sa activitate în funcția de primar (statistica spune că doar în 18 localități din țară se mai poate vorbi de o asemenea performanță), Consiliul Local Filipești a hotărât să îi acorde lui Ioan Apostil o plachetă onorifică aniversară „în semn de apreciere și înaltă considerație pentru întreaga activitate administrativă”.

A fost un premiu care a impresionat, atât pe Ioan Apostol, cât și pe cei prezenți în sala de festivități, care l-au aplaudat îndelung pe cel care l-au avut aproape în cei 27 de ani de mandat. Au fost cuvinte de laudă și apreciere, dar și un exemplu dat pentru cei care vor urma. „Este un premiu care mă onorează și care mă face dator să fiu mai aproape de cele două entități, primar și Consiliul Local al comunei Filipești, pentru a-i ajuta și a-i sprijini atât cât pot, prin experiența mea, prin puterea mea și cunoștințele mele. Vă mulțumesc și vă sunt tuturor recunoscător”, a spus Ioan Apostol, vizibil emoționat.

Discursuri pline de amintiri

Au urmat apoi discursuri ale invitaților, ale cadrelor didactice, ale oamenilor reprezentativi din cele opt sate ale comunei, ale viceprimarului Maricica Frigură, reîntoarsă în localitate după 36 ani.

În paralel, primăria a organizat pentru locuitorii său și un bâlci comunal, cu tiribombe, tobogane gonflabile, tarabe care vândeau vată de zahăr ars, floricele și kurtos, grătare și muzică lăutărească, unde toată lumea a putut să danseze, să se bucurie și să trăiască din plin Ziua Comunei Filipești.

La final, Ansamblul Busuiocul

Finalul a aparținut Ansamblului Folcloric profesionist „Busuiocul”, care a oferit celor prezenți un spectacol organizat de maestrul Petrică Vlase.

În loc de concluzii

Comuna Filipești este situată la 25 km de Bacău, la limita cu județul Neamț, și are în jur de 4.600 de locuitori. Patru obiective din această comună sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Bacău ca monumente de interes local. Trei dintre ele sunt situri arheologice: așezarea de „la pod la Bulgari” aflată la 1,5 km est de satul Cârligi datând din secolele al II-lea–al III-lea e.n. (cultura carpică); așezarea de la Rădi (din nord-estul satului Cârligi) datând din secolele al II-lea–al IV-lea; și situl de la Onișcani, aflat la 3 km sud de sat și cuprinzând urmele a trei așezări – una neolitică, alta din perioada Latène (cultura geto-dacică) și o a treia din secolele al VIII-lea–al IX-lea. Un al patrulea obiectiv din comună, clasificat ca monument de arhitectură, este conacul Zarifopol (1850), astăzi devenit școala din satul Cârligi.

„În cei doi ani de mandat, am reușit să aduc un plus de confort și valoare acestei comune. Am reabilitat drumuri, am modernizat școlile din Hârlești, Onișcani și Galbeni, am finalizat chiar zilele acestea un alt proiect pe care mi-l doresc foarte mult, documentația pentru gaz, care cât de curând va intra și în execuție, am reparat poduri și podețe, am construit alei pietonale. Sunt deja aprobate proiecte pe apă și canalizare în patru sate, construire de dispensar în Filipești, continuarea asfaltărilor, reabilitare cămin cultural Galbeni și modernizarea iluminatului public. Prioritatea mea zero este asigurarea confortului cetățenilor, dar și crearea condițiilor necesare pentru buna desfășurare a activităților întreprinzătorilor particulari care sunt la noi în comună. Planuri sunt, putere să avem”, a spus primarul Petrică Lungu, celor prezenți, la încheierea activităților omagiale.

20 iulie 2018. A fost sărbătoarea comunei Filipești. În An Centenar, o aniversare de 50 de ani de la înființare: 1968-2018.