Lista proiectelor inițiate de deputatul Cristian – Paul Ichim, circumscripția 4, Bacău, în vederea modernizării Codului Rutier

INTERVIU:

Domnule deputat, tocmai s-a încheiat o nouă sesiune parlamentară, cum a fost anul 2023 în Parlament?

A fost un an foarte intens, dacă ne gândim la faptul că cele mai importante proiecte de reformă publică au trecut prin dezbaterile parlamentare, mă refer în special, la legile educației, la legea pensiilor speciale, la legea pensiilor publice și foarte recent legea bugetului de stat pentru 2024. Din nefericire, majoritatea parlamentară asigurată de actuala coaliție de guvernare, au tratat cu foarte multă superficialitate aceste dezbateri. Și în comisii și în plen au grăbit în mod nejustificat dezbaterile, au limitat cât au putut timpul acordat celorlalte partide pentru a se exprima și mai ales, au respins masiv majoritatea amendamentelor depuse de opoziție. Aș mai remarca și abundența de ordonanțe de urgență venite de la Guvern, cele mai multe dintre ele neavând o motivație întemeiată pentru a justifica urgența adoptării, decât poate interesul coaliției de a atinge obiective de partid. Astfel, s-au creat sinecuri politice la nivelul administrației centrale și cel mai grav poate, s-a decis alocarea de resurse financiare acolo unde nu este nevoie, abuzându-se complet de Fondul de Rezervă al statului.

Educația este unul din domeniile de interes pentru activitatea dumneavoastră parlamentară și ați menționat adoptarea legilor educație, care credeți că o să fie impactul acestor măsuri asupra sistemului?

Am un sentiment de îngrijorare față de viitorul educației, deoarece cred că aceste măsuri care fac parte din faimosul pachet ”România Educată” nu includ neapărat o viziune strategică pe termen mediu și lung asupra educației din România. Încă din primele săptămâni de după intrarea lor în vigoare au apărut deja disfuncționalități destul de vizibile. Mă refer la modalitatea de calcul a burselor școlare, la bâlbele legate de creșterile salariale ale cadrelor didactice și la întârzierile mari în decontul transportului pentru elevi. Să nu mai vorbim despre marile provocări ale sistemului cum ar fi: desegregarea, accesul la educație, reducerea abandonului școlar, eliminarea inegalităților și promovarea diversității, care sunt lăsate la latitudinea legislației secundare, iar asta va însemna o implementare discreționară, la îndemâna ministerului. Pe de altă parte, se continuă cu încăpățânare politizarea funcțiilor de decizie din sistem, mai ales pe fondul unei crize în ceea ce privește cariera pedagogică. Tinerii nu mai sunt atât de mult motivați să aleagă o carieră pedagogică, iar asta nu este un semnal sănătos pentru viitor. Totodată, cred că avem nevoie să reducem diferențele majore între curriculum școlar și piața muncii. Ne pregătim copiii pentru meserii care nu mai există și nu au nicio abilitate pentru meseriile viitorului.

Anul acesta au intrat în vigoare foarte multe măsuri fiscale care afectează economia țării și de la 1 ianuarie vor urma altele noi să fie implementate, cum credeți că vor supraviețui românii în anul care vine și cum vor fi afectați micii antreprenori pe viitor?

În primul rând aș punct, din nou, lipsa de interes a coaliție de la guvernare pentru nevoile reale ale românilor. Au ales să își angajeze răspunderea pe un pachetul de măsuri fiscale extrem de important, în loc să dezbată public toate măsurile propuse, cu toți actorii implicați. Asta denotă, cât de puțin cunosc realitățile din țară, cât de mult le lipsește contactul cu viața de zi cu zi a românilor, dar mai ales, punctează clar lipsa profesionalismului în procesul de luare a deciziilor majore. Din nefericire pentru România, aceste măsuri nu își vor atinge obiectivul intenționat de guvern, adică de a crește veniturile bugetare, în schimb, vom simțim deja cu toții, efectele negative în economie. Curând vom vedea o diminuare drastică a investițiilor, la amplificarea fenomenului inflaționist ca efect al majorării prețurilor de consum. Este evident că, într-o economie instabilă, încărcată cu enorm de multe taxe și impozite, orice efort al micilor antreprenori de a se dezvolta este în zadar. Mă tem că, foarte curând, multe IMM-uri și mult mai multe afaceri mici vor dispărea de pe piață. Pe toată durata anului am fost martori, neputincioși la creșterea necontrolată a prețurilor, inflația foarte mare, salarii mici pentru unii, beneficii și privilegii pentru alții, lipsa investițiilor în domenii cheie, politizarea excesivă a celor mai importante decizii, întârzierile majore ale obiectivelor de reformă, pentru că așa a înțeles coaliția să se preocupe de soarta românilor. Trebuie să fie spus foarte clar că, Guvernul ar fi avut și alte soluții la îndemână, dar s-a încăpățânat să le adopte. Se puteau reduce pensiile speciale sau se putea face o reformă reală în administrație, limitând beneficiile financiare pentru angajații unui aparat de stat aglomerat și ineficient și reducând numărul de demnitari numiți politic, care au mult prea multe privilegii.

Domnule deputat, pe parcursul acestui an, ați fost foarte vocal în spațiul public în a evidenția provocările de la nivelul administrației locale din municipiul Bacău, ce le reproșați celor care conduc destinele orașului nostru?

Îmi iubesc foarte mult orașul natal și sunt foarte mândru că aici m-am format ca elev și ca adult. În același timp, am foarte multe așteptări pentru viitorul copiilor mei. Indiferent de deciziile pe care ei le iau pentru educația lor viitoare, mi-ar plăcea să se întoarcă, de fiecare dată cu drag acasă, știind că aici pot găsi locuri în care să își petreacă timpul liber într-un mod plăcut, alături de prietenii lor. Din păcate, încet dar foarte sigur, frumusețea acestui oraș se stinge. Nu din cauza faptului că nu ar exista un foarte mare potențial, ci mai degrabă pentru că cei care și-au asumat să conducă și să administreze destinele acestui oraș nu sunt suficient de implicați în dezvoltarea și modernizarea comunității din care și ei fac parte. Sunt foarte multe lucruri care au nevoie de intervenție urgentă. Dacă te plimbi o vreme prin Bacău nu poți să nu observi haosul de pe străzi din cauza lucrărilor dezordonate începute de primărie. Orașul este foarte aglomerat și înghesuit. Pe zona de transport și infrastructură mai avem de lucrat la modernizarea și eficientizarea infrastructurii rutiere din oraș. Cu fiecare zi care trece, traficul din oraș devine din ce în ce mai greu de suportat. Avem nevoie de soluții viabile de fluidizarea traficului și ne sunt la îndemână măsuri inteligente la care ar trebui să apelăm cu mai multă deschidere. Investițiile în transportul public trebuie să fie adaptate la nevoile orașului, iar rețeaua de transport existentă în Bacău are multe provocări. Nu putem avea așteptarea de a scoate oamenii din mașinile personale, pentru a fluidiza traficul și a proteja calitatea aerului în oraș, fără a avea o rețea care face accesul tuturor călătorilor către fiecare zonă din oraș. Pe străzile din Bacău sunt numeroase marcaje și semne rutiere ascunse după crengile foarte stufoase ale unor copaci, deteriorate într-un stadiu irecognoscibil sau complet inexistente, mâzgălite, ruginite, unele chiar căzute la pământ și sprijinite de borduri. Situațiile acestea pun în pericol siguranța participanților la trafic, dar pot fi evitate prin implementarea unor măsuri care vizează responsabilizarea instituțiilor. Cred cu tărie că motivația, pregătirea și dedicarea pentru cetățeni a celor care conduc în administrația locală este un element cheie pentru o comunitate sigură, sănătoasă și productivă. Cel mai trist lucru este faptul că, avem un primar imun la cererile cetățenilor și complet desprins de realitatea orașului Bacău. În schimb, ceea ce știe bine să facă domnul primar este să fie arogant, să își ignore atribuțiile și să pretindă că totul este roz. Viața cetățenilor din municipiul Bacău ar fi putut să se îmbunătățească considerabil, dacă actualei administrații i-ar fi păsat mai mult și ar fi pus nevoile comunității mai presus decât cele personale. Bacău a pierdut multe oportunități de modernizare datorită gradului scăzut de absorbție a fondurilor europene, de la nivel local. Majoritatea programelor derulate nu și-au atins obiectivele asumate. Dar există și aici soluții pentru viitor. Avem oportunitatea ca la anul să contribuim la o schimbare semnificativă pentru comunitatea noastră, iar atitudinile neprofesioniste și lipsa de acțiune trebuie sancționată.

Această sesiune parlamentară s-a încheiat cu adoptarea Legii bugetului de stat pentru anul viitor, ce amendamente ați depus pentru suplimentarea fondurilor la nivelul județului Bacău?

Am depus peste 100 de amendamente dintre care 96 sunt destinate investițiilor în județul Bacău în special pe sănătate, educație și modernizarea infrastructurii. Am solicitat peste 224 mii lei care să fie alocată direct bugetelor aferente UAT-urilor din județul Bacău și peste 1.182 mii lei alocare de la bugetele Ministerelor pentru construcții noi, achiziții de bunuri materiale și pentru lucrări la construcțiile existente de reabilitare și modernizare pentru județul Bacău. Ca în fiecare an, am pus accent pe extinderea infrastructurii de sănătate în mai multe localități din județul Bacău și am solicitat finanțare pentru investiții care ar putea reprezenta premisa dezvoltării localităților pentru atragerea potențialilor investitori și a repopulării zonelor rurale. Nu am neglijat nici educația și știind că în privința infrastructurii școlare avem foarte multe de făcut. Am ținut neapărat să depun mai multe amendamente pentru suplimentarea financiară destinată proiectelor de renovare și reabilitare a mai multor unități de învățământ din județul Bacău. Nu i-am uitat nici pe tinerii din județ, care au nevoie de mult sprijin din partea adulților, de deschiderea autorităților publice locale, de fonduri pentru a duce la îndeplinire proiectele lor, de cunoștințe despre cum funcționează instituțiile statului, precum și competențe de participare. Ori toate acestea se pot asigura prin intermediul unor centre multifuncționale destinate tinerilor. Din acest motiv am depus mai multe amendamente tocmai pentru finanțarea înființării unor astfel de centre în localitățile: Bacău, Buhuși, Comănești, Moinești, Ardeoani, Sascut, Pâncești, Parincea, Podul Turcului și Târgu Ocna. Ceea ce a trecut de Parlament, nu este cel mai satisfăcător buget al țării, mai ales că, așa cum ne-a obișnuit deja, coaliția de la guvernare a grăbit și de această dată dezbaterile din comisii și din plen și au respins foarte multe dintre amendamentele depuse de opoziție. Dar în ciuda tuturor dificultăților, a fost adoptat un amendament depus de mine prin care se suplimentează fondurile destinate Spitatului Județean de Urgență din Bacău. Fondurile vor merge la Unitatea de Primiri – Urgențe pentru achiziția unor echipamente medicale de care este foarte mare nevoie. Acestea vor putea contribui la desfășurarea activității și procedurilor medicale, la un standard profesional adecvat și în deplină siguranță pentru pacienți și se vor putea debloca proceduri medicale, care în momentul de față se desfășoară cu greutate, cu întârziere și unele cazuri nu se desfășoară.

Promovarea măsurilor pentru sporirea siguranței rutiere reprezintă firul roșu al activității dumneavoastră în Parlament, care dintre proiectele depuse în acest an vă este cel mai drag?

Sunt foarte atașat de toate inițiativele legislative depuse și mă implic emoțional foarte mult, atunci când proiectele mele sunt la dezbatere în comisiile avizatoare sau de raport. Cred cu tărie că avem nevoie de o modernizare a Codului Rutier și de o aliniere a României la normele stabilite de Comisia Europeană, care sunt implementate în mai multe State UE. Fără o viziune strategică pe termen mediu și lung care să includă în mod obligatoriu o modernizare a legislației în domeniul rutier vom continua să rămânem pe primele locuri în topurile accidentelor rutiere. Consider că Poliția Rutieră trebuie să se implice mai mult în zona de prevenție. Știu sigur că pentru programele de creștere a siguranței rutiere se cheltuiesc mulți bani, însă ele sunt de fiecare dată de succes. Fără un plan amplu și bine pus la punct, cu măsuri concrete în vederea reducerii numărului colosal de accidente rutiere, nu vom ajunge niciodată la rezultate vizibile. În acest an, am avut o colaborare excelentă cu reprezentanții școlilor de șoferi din toată țara. Am organizat alături de ei o serie de întâlniri în mai multe orașe din zona Moldovei, iar scopul principal al acestor întâlniri a fost de a identifica cele mai bune soluții pentru modernizarea legislației în ceea ce privește metodologia pregătirii și a desfășurării examenului pentru obținerea permisului auto. Am discutat mult despre importanța prevenției, a educației rutiere și creșterea calității profesionale a instructorilor, precum și modalități de completare și amendare a Codului Rutier. Este esențial ca nivelul de pregătire al examinatorilor să crească și să fie unitar, deoarece în prezent examinarea nu se face după criterii clare și uneori se lasă loc la interpretări personale a modului în care se face examinarea candidaților. Creșterea calității profesionale a instructorilor este un element foarte important și aici este nevoie de mai multă investiție. Aș vrea să profit de această oportunitate să le mulțumesc pentru implicare, pentru onestitate și deschiderea de care dau dovadă în căutarea unor soluții creative. Eforturile noastre s-au concretizat într-o propunere legislativă care prevede separarea examenului auto teoretic de cel practic și oferă posibilitatea candidaților la obținerea permisului de conducere de a participa la examenul teoretic oriunde în țară. Separarea pregătirii teoretice de pregătirea practică va oferi posibilitatea elevului să înceapă efectiv pregătirea practică și după susținerea examenul de promovare a probei teoretice, cu condiția finalizării pregătirii teoretice, așa se procedează în majoritatea țărilor UE. Această inițiativă are deja rapoarte de adoptare de la comisiile de resort și este pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților.

Suntem la finalul anului și obiceiul spune că este momentul unui bilanț, există ceva ce regretați că nu ați apucat să faceți în acest an și care sunt planurile pentru viitor?

Întotdeauna există loc pentru mai bine sau pentru mai mult. Prin toate activitățile mele din acest an am încercat să fiu aproape de cetățenii pe care îi reprezint și mi-am dedicat timpul pentru a găsi cele mai bune soluții la problemele venite din partea lor. Au fost și momente de împliniri, dar și multe provocări, amânări nedorite, finanțări incomplete, idei și proiecte rămase încă pe traseul legislativ. Cu toate astea sunt mândru de rezultatele obținute. Vreau să le mulțumesc băcăuanilor pentru sprijinul acordat de la începutul acestui mandat. A fost o onoarea pentru mine să îi reprezint în Parlamentul României. Întreaga mea activitate depusă în forul legislativ în ultimii 3 ani a însemnat o provocare permanentă având ca unic scop împlinirea a cât mai multor obiective în beneficiul celor care m-au investit cu încrederea lor.