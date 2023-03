25 de ani de Parteneriat Strategic Româno-American, finalul unui proiect de succes

În luna iulie a anului trecut, profesorul Gabriel Stan, de la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău, a fost invitat să participe la deschiderea proiectului „Celebrating 25 Years of Strategic Partnership”. Acesta a fost lansat de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, fiind coordonat de American Councils for International Education.

La deschidere, invitat special a fost Mircea Geoană, secretar general – adjunct al NATO, care a salutat inițiativa acestui proiect și pe membrii Comunității „Alumni” din România. În țara noastră, American Councils for International Education este prezent din 2015. De-a lungul acestor ani, American Councils România a implementat cu succes Programul „Future Leaders Exchange”, finanțat de Departamentul de Stat al SUA, pentru peste 100 de elevi și studenți.

Proiectul „Celebrating 25 Years of Strategic Partnership” a fost conceput pentru a sărbători aniversarea a 25 de ani de parteneriat strategic România – SUA și pentru a consolida comunitatea absolvenților programelor de schimb ale Departamentului de Stat SUA. În acest context, profesorul Gabriel Stan, membru al Comunității „Alumni”, a organizat în Bacău un atelier local, cu tema „România, de la clauza națiunii celei mai favorizate, la parteneriatul strategic româno–american”, unul din cele 25, organizate la nivel național, care s-au desfășurat în 2022. Prelegerea a fost susținută, în fața liceenilor și a invitaților, de Ion M. Ioniță, redactor–șef „Historia”. Acesta a prezentat într-o manieră atractivă evoluția relațiilor româno–americane, din ultimii 35 – 45 de ani.

Evenimentul de închidere al acestui program a avut loc de curând, în mediul online, cu o participare generoasă: David Patton – President and CEO at American Councils for International Education, William J OʼConnor, atașatul cultural al Ambasadei SUA la București, dar și a peste 50 de membri ai Comunității „Alumni” România, care au participat la diferite programe de studii în SUA, în ultimii ani.

În timpul întâlnirii, care a fost moderată de Eliza Chirilă–Pop, director executiv al American Councils for International Education: ACTR/ACCELS, Inc și de Ștefan – Alexandru Duminică, coordonator de proiecte, a fost remarcată diversitatea tematică a programelor de studii, relevanța lor în mediul academic și educațional din România, în societatea civilă, dar și necesitatea consolidării acestei comunități, prin inițierea unor schimburi de experiență. De asemenea, atât oficialitățile care reprezintă parteneriatul dintre SUA și România, cât și Alumni ai programelor româno-americane, au generat idei pentru a maximiza impactul proiectului în comunitățile în care acesta s-a derulat.

Organizatorii și-au mai propus să coaguleze o forță comună, o mașinărie de idei, care să identifice soluții pentru probleme pe care comunitățile locale le au și care pot fi rezolvate folosindu-se de expertiza obținută prin participarea la programele sponsorizate de Departamentul de Stat al SUA.

„Considerând că acest proiect a fost unul reușit, ne gândim să iniţiem o nouă serie activități, în parteneriat cu American Councils for International Education și cu Ambasada SUA la București, care vor încuraja educaţia pentru democrație, pace, toleranță și reconciliere”, a precizat profesorul Gabriel Stan.

Florin Ștefănescu

Bacău, 27 februarie 2023

Prof. Gabriel STAN