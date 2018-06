– Centrul „Daniel” Bacău a aniversat astăzi un sfert de secol de activitate – la moment de sărbătoare, conducerea centrului și-a chemat prietenii aproape – au fost lacrimi, aplauze, mulțumiri și amintiri

În urmă cu 25 de ani, pe 5 iunie 1993, Marioara Popa a deschis ușa Centrului „Daniel”, pe strada Pictor Andreescu, nr. 5. S-a dovedit în timp a fi o ușă specială pe care scria: speranță, șansă și încredere. Ușa s-a deschis atunci în urma unei mari suferințe trăită de Marioara Popa, pricinuită de pierderea unui copil.

Totul a început în anul 1985, când, fiul ei cel mic, Daniel, un băiat plin de viață, inteligent, frumos și bine dezvoltat a început să aibă probleme de sănătate. Avea 9 ani, când a fost diagnosticat cu PESS, o boală virală care atacă sistemul nervos central.

Această tragedie i-a dat Marioarei Popa puterea să lupte pentru semenii aflați în nevoie, iar pe 5 iunie 1993, a deschis Centrul de Recuperare Neuromotorie care îi poartă numele. Timp de 25 de ani, Centrul „Daniel” a fost sprijin, a schimbat și alinat mii de destine și suflete.

Oamenii care lucrează aici au schimbat pentru totdeauna conceptul de solidaritate, de iubire pentru oameni.

„Am trăit și am respirat în ritmul acestor suflete, eu fiind una cu ei.

Am consolidat echipe de oameni frumoși cu suflete blânde care au rezonat cu misiunea mea și împreună facem bine de 25 ani. Celebrăm un sfert de secol împreună cu toți acești oameni frumoși. Fără ei nu am fi reușit să existăm atâția ani, într-o societate atât de zbuciumată!”, declară Marioara Popa, președinte al Asociației Centrul Daniel.