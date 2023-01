„2023 trebuie să fie un an fără presiune pentru performerii noștri”

După succesele internaționale de top obținute de SCM Bacău în 2022, directorul clubului fanion al județului, Ion Șarban consideră că sportivii și antrenorii de top nu trebuie să simtă povara rezultatelor

Să ai un an precum 2022 e bine, dar, paradoxal, e și rău. E bine pentru că din 2004, anul în care Monica Roșu s-a laureat dublă campioană olimpică, Sport Club Municipal Bacău nu a mai reușit un asemenea „boom”: titlul de campioană europeană la senioare cucerit de Bianca Ghelber la aruncarea ciocanului, tripla prezență a luptătorului Denis Mihai pe podiumul Mondialelor și Europenelor U23 și U20 și aurul mondial la pachet cu aurul și argintul european obținut cu ștafeta României de juniori de înotătorul Ștefan Cozma. Rău este că, fixând ștacheta la o asemenea înălțime, creezi, involuntar, un orizont de așteptare foarte amplu. Într-un cuvânt, presiune. La început de an, directorul SCM Bacău mărturisește că principala provocare în 2023 pentru clubul pe care îl conduce este tocmai eliminarea acestui inconvenient: „Sportivii și antrenorii noștri nu trebuie să simtă presiunea. Dacă voi pune presiune, o voi pune pe mine pentru a le asigura toate condițiile”.

-Domnule director, în urmă cu fix un an spuneați că 2021 a fost un an de referință și că vă propuneți ca 2022 să fie unul de construcție. Lucrurile au stat însă altfel în privința lui 2022.

-Într-adevăr, deși ne propusesem o dezvoltare a clubului în mai multe direcții, componenta financiară ne-a făcut să ne reorientăm din mers, aproape exclusiv către marea performanță. Și spre enorma noastră satisfacție, marea performanță a adus clubul la un nivel pe care nu-l mai cunoscusem în ultimul deceniu și jumătate sau chiar mai mult, cu toate că, Slavă Bunului Dumnezeu, nu ne-am putut plânge de lipsa rezultatelor nici în anii din urmă. 2022 rămâne însă un an extraordinar, încununat de fantasticele rezultate ale campioanei europene Bianca Ghelber, ale luptătorului Denis Mihai și ale înotătorului Ștefan Cozma. Mă limitez doar la primii trei performeri ai unui Top 10 care, și în 2022, a inclus numai și numai reușite internaționale.

-Unde am putea încadra reușita Biancăi Ghelber?

-În niciun caz în categoria marilor surprize. OK, poate fi o surpriză, dar una meritată având în vedere volumul enorm de muncă al acestei atlete și al antrenoarei sale, Mihaela Melinte, și, într-un anume fel, o surpriză anunțată de recordul personal reușit cu un an mai devreme, la Olimpiada de la Tokyo. Acel 74,18 ne-a arătat ce potențial are Bianca. Lucru confirmat, de altfel, la Campionatul European. Așa că, aș încadra reușita Biancăi Ghelber în zona valorii incontestabile, a muncii și a pasiunii.

-Este pentru al doilea an în care SCM Bacău dă celamai bună sportivă și antrenoarea numărul 1 a anului în atletismul românesc.

-Exact, iar marea satisfacție este că întreaga secție de atletism a clubului nostru mizează pe un nucleu formidabil, format din Bianca Ghelber și antrenoarea sa, Mihaela Melinte, din Ștefania Zediu, surorile Adnana și Daria Vrînceanu și Andra Stănică, toate antrenate de Cristi Nemțeanu și sportiva Aurei Balaban, Ramona Verman, cu obiectiv important fixat anul acesta din partea Federației.

-Apropo de obiective: va fi greu să repetați 2022, nu?

-Este bine că mi-ați pus această întrebare deoarece eu văd anul 2023 ca pe unul care ar trebui să fie fără presiune pentru performerii noștri.

-Mai exact?

-În primul rând, chiar dacă este început de an, adică o perioadă în care se fixează obiectivele, eu vreau să le mulțumesc celor care au reușit rezultatele extraordinare din 2022, să le urez sănătate și să-i asigur că, dacă voi pune presiune, o voi pune pe mine pentru a le asigura toate condițiile. Ceea ce depinde de ei, știu că se va rezolva fără probleme deoarece vorbim despre sportivi și antrenori care respiră performanță.

-Și totuși, nu putem să nu vorbim și despre obiective. Iau un singur exemplu, Denis Mihai, care vine după trei medalii „grele” anul trecut și care va ataca anul acesta Europenele și Mondialele la trei categorii de vârstă: U20, U23 și Seniori.

-Am mare încredere în Denis Mihai și în antrenorul său, antrenorul-legendă, cum a fost desemnat de Federația Română de Lupte, Ion Butucaru, după cum am mare încredere în toți sportivii și antrenorii care au confirmat și reconfirmat în ultimii ani. Știm cu toții că Denis reprezintă un luptător de mare viitor, însă nu vreau să-l încarc nici pe el, chiar dacă, fiind în ultimul an de juniori, este creditat cu șanse mari la Mondialele și Europenele U20. La ce a arătat până acum, acest luptător de 20 de ani poate merge cu pieptul înainte la toate cele șase competiții majore din acest an. Iar faptul că debutul stagional va avea loc cu ocazia Europenelor U23 din martie, de la București, adică o întrecere la o categorie superioară de vârstă, ia din presiune.

-Bun, și atunci ce așteptări aveți de la 2023?

-Dacă lucrurile vor căpăta o turnură favorabilă, și aici mă refer la sprijinul financiar al Ministerului Sportului și al Primăriei și Consiliului Local Bacău, mă voi duce tot spre dezvoltare, pentru a parcurge acele etape de construcție pe care mi le propusesem și anul trecut. Ca o paranteză, care întărește ideea că merităm sprijinul pe care ni-l dorim și-l așteptăm, aș vrea să evidențiez progresul pe care SCM Bacău l-a înregistrat în ultimii ani și, totodată, cursul ascendent pe care îl putem confirma și în 2023. Am vorbit de atletism, de lupte, unde nu i-am amintit pe Vasile Cojoc-unul dintre favoriții Europenelor U23 de anul acesta și Leonard Iurașc- cu obiectiv la Europenele de Juniori de anul viitor, de înot, unde pleiada de sportivi antrenați de Sabin Jitaru în frunte cu Robert Borcea, Flavius Cojocaru, Robert Adam, Ștefan Trică și mulți alții au urcat SCM în ierarhia națională de profil. Putem vorbi însă și de judo, unde o avem pe Isidora Cojocaru antrenată de Constantin Manole, o sportivă aflată în permanentă creștere valorică și de lupte libere, unde eleva lui Victor Donciu, Denias Enășel arde etapele. Iar lista poate continua cu sportivii de la secția de kickboxing, în curs de a atinge statutul de sport olimpic, care ar aduce o serie de plusuri notabile pentru club, cu tenisul unde, alături de Dragoș Ignat, care a confirmat în mod constant la seniori în ultimii ani, Alexandra Ismană Ilisan, tânăra sportivă pregătită de Eugen Lupeș, progresează vizibil și cu potențialul secției de gimnastică, ce are cinci grupe numeroase de copii coordonate de cinci antrenori cu experiență. Mesajul meu este: noi suntem ai Bacăului! Însăși vechimea clubului care anul viitor va aniversa 75 de ani certifică acest lucru. Încheiind paranteza și revenind la întrebarea dumneavoastră referitor la așteptările peentru 2023, vă mărturisesc că, personal, contez mult mai mult pe sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Bacău.

-Anul trecut a existat un scurt-circuit- mă refer la „falimentul” proiectului de finanțare nerambursabilă depus de SCM Bacău în baza Legii 69- ceea ce a pus în pericol Contractele de Activitate Sportivă. Nu vă temeți că povestea s-ar putea repeta?

-Chiar dacă a existat acel scurt-circuit de care amintiți, CAS-urile nu s-au pierdut, ci doar întrerupt. Din fericire, resursele financiare oferite de municipalitate și, în special de Ministerul Sportului pe final de an au făcut să fim la zi cu tot. Revenind la CAS-uri, mi-aș dori ca sprijinul să fie unul constant, fără tot felul de scurt-circuite, tocmai pentru a ajunge la ideea de ritmicitate și, implicit de predictibilitate. Altfel, există riscul foarte serios de a ne pierde sportivii și mai ales pe cei de top. Referitor la eventualele temeri că povestea s-ar putea repeta, vă spun că după rezultatele avute în 2022 avem toate motivele de a privi cu încredere la sprijinul pe care consider că SCM Bacău merită să-l primească.