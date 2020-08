De zece ani Spitalul Județean de Urgență Bacău este într-un șantier continuu, de dezvoltare și modernizare, iar numai din 2017 încoace aceste investiții s-au ridicat la 160 de milioane de lei. S-a lucrat pe infrastructură, sub sarcină, adică activitatea medicală nu a fost întreruptă pe perioada lucrărilor, și s-au efectuat dotări în aparatura medicală și nu numai. Acești bani provin de la Consiliul Județean, în administrarea căruia se află spitalul, dar și de la Compania Națională de Investiții. Sunt investiții importante, prezentate de managerul Adrian Popa, într-un raport de activitate al ultimului mandat, 2017-2020.

Astfel:

* 2017 a fost anul în care Ambulatoriul pediatric și Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie au primit cheile unei noi case, au fost modernizate cabinetele din policlinică și s-au realizat circuite noi (5 milioane de lei), Pavilionul HIV a fost transformat în Secție de Oncologie modernă, unde se asigură servicii medicale de înaltă calitate, unice în județ (1,5 milioande de lei) și, după 10 ani, reintră în funcțiune cel mai modern Compartiment de Radioterapie din zona Moldovei, cu o investiție de peste 30 de milioane de lei, prin CNI.

* în 2018 investițiile au continuat, de data aceasta la Pediatrie, care intră într-o reabilitare și consolidare totală, pe o lucrare care se va întinde și în 2021, unde sunt create condiții europene pentru toți copiii internați, fiind modernizate secții precum Pediatrie, Chirurgie pediatrică, compartiment ATI aferent, Blocul operator și Recuperarea pediatrică, cu peste 10 milioane de lei. Tot în 2018 s-a semnat un contract important pentru execuția unei rezerve autonome de apă (cu instalații, echipamente tehnologice, stații de pompare și rezervoare), care asigură acum spitalului independența totală în alimentarea cu apă (investiție de 9 milioane de lei, finalizată acum, în 2020). Tot în 2018 s-au mai investit 700.000 de lei pentru o stație de aer comprimat.

* în 2019, alte 3 milioane de lei sunt investite în reabilitarea și modernizarea fostelor ateliere tehnice, unde va funcționa Serviciul de Medicină Legală, ce se va reloca în incinta spitalului, acum fiind prezent într-o locație exterioară, care nu oferă condiții conforme desfășurării activității. Tot în 2019 a început un amplu proces de extindere a Unității de Primiri Urgențe, care va fi reamenajată, iar pacienții critici vor avea acces mult mai ușor la serviciile de sănătate prin construirea inclusiv a unui heliport de acces direct pe clădirea unde funcționează Urgențele. Valoarea investiției este de 13 milioane de lei, iar lucrările vor fi finalizate în 24 de luni. Tot în 2019, pavilionul vechi al spitalului a intrat în reparație capitală, printr-o investiție de 25 de milioane de lei prin Compania Națională de Investiții, și a început și extinderea Compartimentului de Radioterapie, pentru construirea unui buncăr nou, unde va fi amplasat un al doilea accelerator de particule de ultimă generație, pe două contracte semnate în valoare de circa 22 de milioane de lei, din care 17 sunt numai pentru achiziționarea aparatului. Tot anul trecut s-a extins rețeaua de curenți vitali (700.000 de lei) și s-a început amenajarea unei parcări moderne în curtea interioară, care asigură acum și un acces mai facil al ambulanțelor la Unitatea de Primiri Urgențe, investiție care s-a finalizat în acest an, în luna aprilie, și a costat peste 2 milioane de lei.

Alte investiții au constat în achiziționarea de aparatură medicală (echipamente și dispozitive medicale), dar și paturi de terapie intensivă, ecografe, mese chirurgicale, spirometre, aparat de radiologie mobilă, incubatoare pentru Secția Neonatologie, monitoare de funcții vitale, sterilizatoare, un cranitom pentru Compartimentul de Neurochirurgie, trusă de videobronhoscopie pentru Compartimentul de pneumologie, tomograf pentru Oftalmologie, fribroscan, aparat de radiologie RX cu două posturi etc, toate în valoare de peste 23 de milioane de lei, din 2017 până în prezent.

„Sunt lucrări care anul acesta au continuat, chiar dacă este un an afectat de pandemia de coronavirus. Am reușit, întreaga echipă și cei peste 2.000 de angajați, să păstrăm un spital curat, fără riscul de a fi căzut pradă acestui virus, așa cum s-a întâmplat cu alte spitale, și țin să mulțumesc public tuturor salariaților spitalului pentru efortul susținut depus de fiecare în parte. Suntem o unitate publică ce se finanțează din venituri proprii, de aceea am fost foarte atenți și am monitorizat fiecare indicator de performanță, atât calitativ cât și cantitativ, pentru a aduce cât mai mulți bani prin contractul cu Casa de Sănătate, am accesat și fonduri prin programele naționale, și fonduri europene, investițiile sunt făcute în marea lor majoritate cu bani de la Consiliul Județean, spitalizările de zi și serviciile din ambulatoriu aproape că s-au dublat în ultimii ani, ceea ce a dus la creșterea încasărilor.”

Adrian Popa, managerul spitalului