1,1 miliarde de lei, bugetul din acest an al județului

Aproape 800 de milioane de lei vor pleca în dezvoltarea județului. Banii vor fi alocați atât proiectelor majore din „Sănătate” cât și finalizării investițiilor în infrastrucura rutieră. În premieră, sume importante de bani vor fi destinate, în acest an, și „Culturii”.

Consilierii județeni s-au întâlnit marți, 31 ianuarie, în prima ședință din acest an, pentru a dezbate și aproba nu mai puțin de 25 de proiecte importante pentru județul Bacău. De departe, însă, cel mai discutat proiect a fost cel care viza aprobarea bugetului pentru acest an al județului Bacău. Astfel, după dezbateri aprinse, aleșii județeni au decis ca, în 2023, să fie alocate peste 1,1 miliarde de lei, sursele de finanțare fiind, în cea mai mare parte, fondurile europene – 49%, dar și bani de la bugetul de stat – 27% și din bugetul local – 24%. „Sunt fonduri europene, aprobate prin PNRR, pentru «Sănătate», dar și pentru eficiența energetică, tot prin PNRR. Desigur, pe parcurs, vom avea și alte proiecte care vor fi aprobate – pe «Sănătate», minim două proiecte, care sperăm că vor primi și punctajul. Sunt proiecte pe care nu am putut, deocamdată, să le includem în buget, dar care ar fi crescut valoarea investițiilor în dezvoltare. La fel, sunt proiecte pe infrastructura rutieră care, la fel, nu au putut fi aduse în bugetul de investiții din acest an, pentru că încă nu a fost publicat Ghidul de finanțare și, ca atare, nu am putut să aplicăm la aceste finanțări”, a precizat Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău. Cert este că, în acest an, putem vorbi despre o sumă aproape dublă, dacă ar fi să comparăm cu anii precedenți, în 2021 fiind alocate „doar” 558 de milioane de lei (din care 63% pentru dezvoltare și 37% pentru funcționare), iar în 2022, 594 milioane de lei (58%, în dezvoltare, 42% în funcționare). Așadar, reținem că, din totalul aprobat de consilierii județeni, cea mai mare parte – 786 milioane de lei, reprezentând 71% din totalul bugetului – se va cheltui pentru dezvoltarea județului, diferența de 29% – 316 milioane de lei – fiind destinată acoperirii cheltuielilor curente ale Consiliului Județean, precum și ale celor 19 instituții subordonate, în general, pentru salarii și pentru asigurarea utilităților, respectiv energie electrică și gaze.

Un laborator de medicină nucleară – PET CT, singurul din regiune, va fi amenajat la SJU Bacău

La capitolul „Investiții”, felia cea mai mare îi va reveni „Sănătății” – 42%, domeniu unde se vor investi circa 325 milioane de lei. Din această sumă, peste 289 de milioane de lei vor fi folosite pentru finalizarea lucrărilor la pavilionul fostului Spital Municipal și integrarea acestuia în Spitalul Județean de Urgențe. Restul banilor destinați acestui domeniu se alocă în scopul înființării unui laborator de medicină nucleară – PET CT, respectiv 15,7 milioane de lei. „Nu greșesc dacă spun că acest laborator este unic în regiunea Moldovei. Am putea spune că suntem deschizători de drumuri, acest PET CT fiind extrem de necesar persoanele care suferă de boli oncologice”, a mai spus Valentin Ivancea. Legat de acest subiect, trebuie consemnat că tomografia cu emisie de pozitroni (PET), în completare cu CT-ul – computer tomografia, reprezintă una dintre cele mai avansate metode de diagnostic imagistic, capabile să indice, cu maximă precizie, locul afecțiunii, dar și eventualele determinări secundare ale formelor incipiente de cancer, fiind, poate, șansa unică de care pacienții oncologici pot beneficia în lupta pentru supraviețuire. Alte 7 milioane de lei se vor repartiza continuării lucrărilor de reparație la corpurile A și B Pediatrie, 3 milioane de lei, pentru extinderea și dotarea anatomiei patologice, iar 9,4 milioane, spre alte investiții. Foarte curând, urmează a fi aprobate și sume importante (circa 6 milioane de euro) pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale (asociate actului medical din spitale).

„Investiții de peste 38 de milioane de lei, în asociere cu UAT-urile din județ, din tot eșichierul politic”

Sume aproape la fel de mari se vor acorda, în acest an, investițiilor în infrastructura de transport – peste 307 milioane de lei, reprezentând 39% din totalul bugetului județului. Aici, este vorba despre cele cinci proiecte pe Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” – 146,2 milioane de lei, dar și de altele care mai sunt în execuție prin PNDL, cât și cele pe POR-ul vechi, programate a se finaliza în acest an. O sumă importantă se va asigura de la bugetul județului – aproape 80 de milioane de lei, pentru proiectele cofinanțate sau unde existau cheltuieli neelgibile. „Avem și investiții de peste 38 de milioane de lei, în asociere cu UAT-urile din tot județul, din tot eșichierul politic, cea mai mare parte din sumă, în zona Onești, dar și în Moinești, Zemeș, cu prioritate acolo unde se implementează fonduri europene. Am venit cu asociere unde trebuia asigurată o cheltuială neeligibilă sau o cofinanțare, astfel încât să finalizăm proiectele care sunt pe Învățământ”, a completat președintele CJ, Valentin Ivancea.

Un inedit așezământ cultural , în zona Parcului central, destinat pasionaților de lectură

Interesant de menționat și că, în acest an, se vor aloca fonduri considerabile infrastructurii culturale din județ – aproape 37 milioane de lei. O premieră în ultimii ani trei ani. Astfel, nu mai puțin de 18,7 milioane de lei (51%) vor merge spre lucrările de transformare a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” în bibliotecă județeană. „Sunt fonduri «prinse» prin PNRR. Or, ca investiția să fie completă, noi o să venim cu o proiectare completă prin care să fie transformat și parcul etc., prin care, în mod cert, va dubla suma alocată. Nu vrem să facem o simplă bibliotecă, ci un întreg așezământ cultural care să atragă cât mai mulți cititori, în scopul recreerii, mai ales după ce parcul va fi reamenajat”, a mai arătat președintele CJ. Restul sumelor repartizate domeniului cultural vor fi trimise pentru extinderea și reabilitarea Muzeului de Artă – 5,3 milioane de lei, practic pentru relocarea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” pe strada Nicolae Titulescu, unde funcționează Muzeul de Arte, ambele instituții urmând să-și desfășoare activitățile în imobilul renovat de aici. În acest sens, pe odinea de zi a Consiliului Local, a fost introdus un proiect de trecere a unui teren din zona străzii Șoimului în domeniul public al județului, suprafață care va permite construirea unei clădiri mai înalte care să beneficieze și de suficiente locuri de parcare. „Ca să elimin orice discuție referitoare la mutarea Complexului. Nu se întâmplă nimic altceva decât se mută sediul dintr-o parte în alta, într-o clădire modernă, mult mai primitoare și mai potrivită culturii”, a precizat Valentin Ivancea. În fine, 12,6 milioane de lei, se vor cheltui pentru refacerea Filarmonicii „Mihail Jora”. Sunt fonduri primite de la Administrația Fondului pentru Mediu, care vor fi folosite pentru executarea unor ample lucrări de transformare a emblematicei clădiri, contribuind și la creșterea eficienţei energetice, inclusiv gestionarea inteligentă a energiei. Proiectul bugetului din acest an al județului Bacău a fost aprobat, cu majoritate, de consilierii județeni.