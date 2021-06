Suita de manifestări dedicate împlinirii a 100 de ani de învățământ economic băcăuan a continuat și astăzi. În Parcul 1 Decembrie 1918 (Catedralei), acolo unde există expusă o impresionantă expoziție foto în care sunt surprinse momente din istoria centenară a Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău, au venit mai multe foste cadre didactice ale liceului, foști directori și absolvenți dar și actuale cadre didactice și elevi.

Profitând de această întâlnire, o clasa de a XII-a din promoția 2021, care a avut cursul festiv la sediul colegiului, au venit pentru fotografii în Parcul 1 Decembrie 1918 iar Ștefan Lazăr, elev în clasa a XI-a B a susținut un recital cu piese muzicale celebre interpretate la saxofon. Cu acest prilej Colegiul Economic „Ion Ghica” își prezintă și oferta educațională, activitate ce se va derula și mâine dar și duminică în intervalul orar 12.00-16.00.

„Sunt niște emoții care ne încearcă, chiar dacă din acești 100 de ani noi am stat în liceul acesta numai 4 ani. Suntem parte din istoria lui și părerea mea, că fiecare absolvent și viitor absolvent trebuie să încerce pe cât posibil să cinstească această unitate de învățământ. Așa cum este pentru toți elevii, perioada liceului este cea mai frumoasă și încărcată de amintiri. A fost perioada care ne-a pregătit pentru viață, atunci când am început să dăm piept cu realitatea. Am avut parte de multe întâmplări haioase, care au rămas amintiri plăcute și îmi amintesc cu plăcere de perioada majoratelor, petreceri care se țineau acasă și aveau un aer aparte. ” Adrian Roșca, absolvent promoția 1997

„Sunt foarte fericită că am reușit să ajung la acest eveniment. Eu am terminat liceul acum 40 de ani, ceea ce înseamnă două vieți, ca să spun așa, ale celor care sunt absolvenți astăzi. Cu ani în urmă m-am mai întâlnit cu foștii colegi, când am organizat întâlnirea de 10 ani, după care, eu fiind șefa de clasă, cum era atunci, am zis că organizez la 20, la 25 de ani și tot așa, și nu am mai reușit. Nici acum la 40 de ani nu pot organiza pentru că este pandemia asta. Ăsta este un regret al meu, că nu am reușit să mă întâlnesc organizat cu colegii. Mă bucur că îmi văd foștii profesori care au pus temelia existenței mele de astăzi. Mă înclin în fața lor. Sunt foarte mândră cu sunt absolventă a acestui liceu, un liceu în care se muncea foarte mult și presupun că și astăzi se muncește la fel de tare. De aici au ieșit oameni cu calități deosebite, nu numai profesional vorbind. Recomand cu toată căldura și toată încrederea acest liceu.”

Aristița Rotilă, absolventă promoția 1981, conf. Univ. Dr. La Facultatea de Științe Economice a Universității „Vasile Alecsandri” Bacău