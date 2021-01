Așa cum s-a anunțat încă de la mijlocul lunii, prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău s-au stabilit în județul nostru 10 locații în care vor funcționa centre de vaccinare anti-COVID 19. Acestea sunt:

• Municipiul Bacău: Sală Sport Școala nr. 6 Cartier CFR, Sala de Sport Școala „Ion Luca”, Spitalul Județean Bacău, Centru Mobil de vaccinare, Centrul de afaceri și expoziții, Colegiul Tehnic „Letea”;

• Municipiul Onești: Muzeul de istorie, Baza Sportivă, Centru Mobil de vaccinare;

• Municipiul Moinești: Complex de Servicii Sociale;

• Oraș Comănești: Clădirea Centrul nr. 5;

• Oraș Buhuși: Casa de Cultură „Elisabeta Bostan”;

• Oraș Tg. Ocna: Centrul Balnear „Parc Măgura”;

• Oraș Dărmănești: Cămin Cultural;

• Comuna Sascut: Clădire S.C. SEPRAG S.R.L. – SALON LUX;

• Comuna Parincea: Cămin Cultural;

• Comuna Podu Turcului: Sala sport – Liceul Tehnologic „A. Vlahuță”.

Viorel Miron, primarul din Comănești: „Suntem în grafic și noi cu centrul de vaccinare. Am pregătit tot ce trebuie, vor fi 4 puncte de vaccinare, dar vom face chiar 5, unul să fie și pentru cei care vin din Agăș. Oamenii deja au început să se intereseze, nu foarte mulți, e drept, dar vor să știe când și unde se pot vaccina. Am rezolvat și cu personalul medical care se va ocupa de vaccinare, medicul coordonator va fi din spitalul din Comănești, iar restul personalului din rețeaua medicinei școlare și a celei de familie. Sperăm ca până pe 8 februarie, cel târziu, să deschidem. Au fost și cei de la DSP să vadă cum am amenajat, important e să fie și vaccinuri. Pe primărie deja sunt în jur de 45 de persoane care s-au înscris pe platformă.”

Vasile Zaharia, primarul din Buhuși: „Și la noi este gata totul. Am pregătit 4 puncte de vaccinare în Casa de Cultură, avem și personal medicul asigurat, doi medici din spitalul Buhuși și 4 asistente din medicina școlară și de la Centrul de zi, mai așteptăm avizul DSP și tabletele care vor fi folosite pentru scanarea cărților de identitate. Practic, noi putem începe oricând. Lumea deja se interesează, și la noi, la primărie, și la medicii de familie, sunt care au reușit și s-au înscris și pe platforma de vaccinare. Oricum, noi vom face înscrieri și la centrul de vaccinare după ce îl vom deschide. Important este să vină lumea și să avem și dozele necesare. Și la nivelul Primăriei Buhuși avem circa 40 de persoane care vor să se vaccineze. Eu, personal, ce a ținut de mine, ca autoritate locală, am făcut tot și declar deschis centrul de vaccinare.”

Sorin Roșu, primarul din Parincea: „Noi am amenajat totul cu termopan, am creat circuite, vor fi trei cabinete, sală de așteptare înainte de vaccinare, o sală în care se va sta după vaccinare pentru monitorizarea stării de sănătate a celor vaccinați, deocamdată avem asistentul comunitar care va fi acolo și așteptăm și repartizarea întregului personal de la DSP. Sunt cereri deja în comună, au întrebat oamenii, dar noi vom fi centru de vaccinare pentru 9 comune: Parincea, Tamași, Horgești, Ungureni, Pâncești, Vultureni, Oncești, Gioseni și Filipeni. Zilele acestea vom trimite și dosarul de avizare la DSP.”

Gelu Ciorova, primarul din Podu Turcului: „La noi, centrul de vaccinare va funcționa în sala de sport din campusul școlar. Am turnat o alee betonată și am montat un gard separator, că dacă începe școala să nu avem probleme cu intersectarea elevilor cu cei care se vor vaccina. Am făcut proiectarea, ne apucăm de treabă. Vor fi 4 cabinete de vaccinare, avem asistenți care au depus deja 2 cereri la DSP că vor să lucreze la noi, iar medicul coordonator va fi medicul de familie din Stănișești, pentru că avem arondate 10 comune pe acest centru. Așteptăm ca și DSP să ne distribuie restul de personal, vom vedea și ce materiale vor fi agreate, să nu cheltuim banii fără rost. Însă, deocamdată nu prea avem cereri de vaccinare…”