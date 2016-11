Ziua veteranilor tineri

– pentru a nu se confunda cu Ziua veteranilor de razboi din 29 iulie, pe 11 noiembrie sunt sarbatoriti veteranii care au participat la diverse misiuni in teatrele de razboi

Ziua de 11 noiembrie marcheaza incheierea oficiala a Primului Razboi Mondial. In anul 1918, fortele aliate au semnat armistitiul cu Germania, in urma caruia se punea capat razboiului. Istoricii militari spun ca „Ziua Armistitiului” este celebrata in mai multe tari ale lumii, precum Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, dar si in state europene.

România s-a alaturat acestor state in urma cu doi ani, in anul 2014, prin adoptarea Legii nr.150/2014, privind modificarea si completarea OUG nr. 82/2006, pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat.

A fost introdus un nou articol, care stipuleaza ca in semn de recunoastere a meritelor veteranilor pentru apararea intereselor României se instituie Ziua Veteranilor, care se organizeaza, anual, pe 11 noiembrie, prin grija Ministerului Apararii Nationale.

In Bacau, aceasta zi a fost marcata printr-un simpozion tematic organizat la Cercul Militar Bacau, la care au participat militari activi si in rezerva, membri ai ai Asociatiei Nationale a Veteranilor de Razboi „General Eremia Grigorescu” – filiala Bacau, reprezentanti ai Asociatiei Nationale Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Bacau, veterani de razboi si militari care au luptat in teatrele de operatii, care au capatat statut de veterani.

Printre ei se numara si cpt.cdor. Cristian Damoc, de la Baza 95 Aeriana Bacau si plt.adj.pr. Cezar Iosub, din cadrul Batalionului 630 Parasutisti „Smaranda Braescu”. Ambii au trait experienta misiunilor in teatrele de operatii si recunosc ca razboiul i-a schimbat.

„Am participat la doua misiuni de mentinere a pacii si multi dintre dumneavoastra stiu care este specificul acestor misiunii unui observator militar ONU. Suntem trimisi in zone in care conflictul militar este incheiat, iar misiunea lor este de a monitoriza daca sunt respectate conditiile de incetare a focului. Au fost doua experiente importante pentru mine, pentru evolutia mea profesionala. Din ambele misiuni m-am intors cu sentimentul datoriei implinite. Experientele de acolo mi-au largit orizonturile de cunoastere, mi-au dezvoltat abilitatile pe care le aveam si m-au ajutat sa devin un militar mai bun”, declara cpt.cdor. Cristian Damoc, de la Baza 95 Aeriana Bacau

Parasutistul Cezar Iosub a primit calitatea de veteran in urma a patru misiuni, din care doua sub egida ONU, misiuni de mentinere a pacii in Angola, Kosovo si Afganistan.

„Prima misiune am trait-o la o vârsta destul de frageda, iar fiecare dintre misiuni au fost unice. Am ajuns sa inteleg lumea altfel, sa vad lucrurile dintr-o alta perspectiva. Am avut misiuni de prezenta, de descurajare a starilor conflictuale, de patrulare, de asistenta. In primele trei misiuni nu am tras niciun foc de arma, insa, in Afganistan, am tras. A fost ceva cu totul diferit”, declara plt.adj.pr. Cezar Iosub, din cadrul Batalionului 630 Parasutisti „Smaranda Braescu”

Militarul a tinut sa-i aminteasca pe colegii care au fost raniti sau care s-au intors acasa mutilati. Unul dintre ei este plt.adj.pr. Costel Stanciu, care si-a pierdut un picior dupa ce a fost victima unei mine antipersonal. Bilantul negru al pierderilor a fost completat de col.(r) Paul Valerian Timofte care a spus ca 28 de camarazi din intreaga tara nu s-au mai intors acasa din teatrele de operatii. Aproximativ 180 de militari sunt mutilati dupa ce au participat la diverse misiuni si pentru toti acestia se cauta solutiile si tratamentele cele mai bune ca sa treaca peste trauma. In finalul manifestarii, Muzica Militara si Ansamblul Folcloric „Plaiuri bacauane” le-au oferit celor prezenti un moment cultural-artistic.