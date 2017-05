Multimedia Ziua Tatălui, sărbătorită în Parcul Catedralei de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Câteva sute de băcăuani au ieșit sâmbătă după-amiază din casă și au petrecut câteva ore în Parcul Catedralei, acolo unde, Asociația Valoare Plus a organizat Ziua Tatălui. Cei prezenți au putut participa la diferitele activități, organizate pe ateliere, cum ar fi: picture, tâmplărie, facepating, modelare de baloane s.a. Câte un echipaj de la SMURD și de la Serviciul Județean de Ambulanță au oferit informații utile, iar jandarmii bacauani au făcut demonstrații cu câinii dresați. Spectacolul a fost întregit de momente prezentate de diferite cluburi de arte marțiale și de dans. A fost o ocazie excelentă că cei mici să petreacă câteva ore alături de părinți, desfășurând împreună diferite activități.

1 of 23 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.