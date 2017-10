– băcăuanii vor ști care produse de pe tarabe sunt obținute de fermierii autohtoni în gospodăriile proprii Începând din acest an, în 10 octombrie, va fi sărbătorită „Ziua Națională a produselor agroalimentare românești”. Se dorește, astfel, promovarea produselor obținute pe teritoriul României din materii prime de bază provenite de la producători români. Potrivit Legii nr. 168/2017, recent adoptată de guvernanți, prin produs agroalimentar românesc se înțelege produsul obținut pe teritoriul național din materii prime de bază provenite în proporție de 100% din fermele din România și care are inscripționat pe etichetă drapelul țării noastre. „Noi deja am pregătit etichetele cu tricolorul pe ele, evident, și cu numele producătorului, zona de origine etc. pe care le vom distribui fermieerilor noștri aflați în piețele băcăuane Acestea vor fi folosite pentru a semnaliza prezența produselor românești pe tarabe. Avem inclusiv bannere care vor fi afișate în toate piețele din localitățile importante din județ: Bacău – în Piața Centrala și Piața Sud, Onești, Tg. Ocna, Moinești, Comănești, Buhuși și Dărmănești”, a declarat Simona Barzaghideanu, șefa Direcției Agricole Bacău. Actul normativ citat prevede că Ziua națională a produselor agroalimentare românești poate fi organizată de autoritățile publice centrale și locale și de celelalte instituții ale statului, de către societatea civilă și persoane fizice și juridice. Astfel, se pot organiza programe și manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau științific, consacrate promovării produselor agroalimentare românești și câștigării încrederii consumatorului. 0 SHARES Share Tweet loading...

