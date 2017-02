Social Ziua Mondială a Cercetașului, la Nicolae Bălcescu de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Prietenia a fost la cote maxime weekendul trecut în comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, acolo unde, timp de trei zile, s-a desfășurat cea de-a III-a ediție a Festivalului Cercetășesc „Bucurie și Promisiune”. Evenimentul a reunit peste 100 de cercetași din toată țara care au marcat astfel spiritul specific al Zilei Mondiale a Cercetașului, sărbătorită pe 22 februarie, care coincide cu ziua de naștere a lui Baden Powel, creatorul Mișcării de Scout. Tema acestei ediții a Festivalului a fost „Să deslușim misterele”, inspirată din desenele animate cu Scooby-Doo, și a propus participanților trei zile de activități interactive, sociale, de dezvoltare a abilităților și de conștientizare. Printre activitățile festivalului s-au numărat și o drumeție plină de provocări, ateliere pe mai multe domenii, prelegeri, momente spirituale și mai multe jocuri educative. Nu au lipsit dansul și petrecerile tematice, bucuria fiind „la ea acasă” la Sala de Sport „Doina Melinte” din comuna Nicolae Bălcescu, acolo unde au fost cantonați pentru cele trei zile toți participanții la acest eveniment. Pe lângă activitățile cu caracter educativ distractiv, în ultima zi de festival (duminică, 19 februarie-n.r.), în cadrul liturghiei, s-a atins și latura spirituală prin depunerea și reînnoirea promisiunilor într-un moment solemn. A urmat tortul și petrecerea de final, unde cei mai vrednici dintre cercetași au fost premiați. „Festivalul «Bucurie și Promisiune» înseamnă nu doar trei zile de activitate cercetășească, ci un proces frumos și lung, înseamnă muncă în echipă și trăirea din plin a fiecărui moment de pregătire. Pentru mine e o mare bucurie să lucrez cu așa o echipă, să pot coordona exploratori atât de implicați, plini de idei și cu mult chef de lucru și de râs. Numărul mare de participanți din acest an ne-a determinat și mai mult să planificăm o ediție de neuitat, să ne întrecem pe noi și să rămânem în memoria celorlalți pentru cel puțin un an, dar acum, când suntem pe final, pot spune că ne-a reușit! Este uimitor cum în trei zile se leagă prietenii, cât de confortabil te simți în preajma celorlalți după mai puțin de 24 de ore de când îi cunoști și cât de grea e despărțirea. Încercăm să ducem mai departe povestea festivalului, cu dorința să dăm din experiența noastră și celorlalți, și, cu prilejul acestei sărbători a cercetașilor, să fim recunoscători că suntem beneficiari ai acestei metode Scout, care pentru mulți devine un stil de viață cu principii și valori clare”, spune Ioana Bulai, lider coodonator al cercetașilor din comuna Nicolae Bălcescu. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Strada Aeroportului va fi modernizată Articolul următor Armanu: „Atitudine, spirit de grup și lipsa presiunii”

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.