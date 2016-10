Ziua Justitiei: mizerie, deficit de personal si de fonduri

Instantele au sarbatorit, marti, Ziua Europeana a Justitiei Civile. Ziua Usilor Deschise. Conducerea interimara a Judecatoriei Bacau a inteles sa marcheze altfel aceasta zi. Printr-o deschidere reala si o comunicare sincera a problemelor tinute sub pres pâna acum – mizeria in care se lucreaza, spatiile insuficiente si insalubre, lipsa fondurilor si dezinteresul Ministerului Justitiei.

Pentru presa s-au deschis si usi care ascund, de ani buni, o realitate crunta despre care, pâna acum, doar angajatii nemultumiti au vorbit, sub anonimat, cu temeri – birourile grefierilor, strâmte, supraaglomerate, cu pereti nevaruiti de ani buni si pe care se vad urmele ultimelor ploi, cu podele vechi si rupte, arhiva permanenta care adaposteste circa 100.000 de dosare, depozitate in conditii greu de imaginat, pe rafturi, pe podea, oriunde in spatiul insuficient si insalubru in care, greu de crezut, muncesc oameni.

Pentru prima data s-a vorbit deschis despre mizerie, deficit de personal care afecteaza actul de justitie si despre lipsa de implicare a Ministerului Justitiei. „Aici sunt birourile grefierilor, asa arata dupa ce a plouat. Coborâm acum in arhiva permanenta de la subsol unde se pastreaza dosarele solutionate pâna se implineste termenul. Nu mai este loc, sunt depozitate pe jos, dupa cum vedeti. Gânditi-va ca aceste dosare ajung de multe ori la judecatori, la grefieri, când se cere atasarea. Gânditi-va ca aici lucreaza un om 8 ore. S-au facut demersuri, impreuna cu Tribunalul si Curtea de Apel, la Ministerul Justitiei pentru alocarea de fonduri, am cerut macar rafturi, dar ministerul ne-a raspuns ca nu e necesar deocamdata.

Aici este o arhiva prabusita, s-au rupt rafturile. Avem rafturi si dupa grinda (in spatele rafturilor cazute, n.r.), cu dosare la care nu putem ajunge acum. Iar in aceasta incapere sunt depozitate buletinele de vot de la alegerea primarului. 3 luni trebuie pastrate si acum trebuie sa gasim oameni care sa le care, sa le scoata de aici. Urmeaza alte alegeri si alte buletine de depozitat. Unde? Aici e otrava pentru soareci, sobolani”, este prezentarea succinta facuta de presedintele interimar al Judecatoriei Bacau, judecatoarea Simona Panfil.

„Toata lumea e socata când intra in cladire”

Problema cladirii vechi in care functioneaza Judecatoria Bacau este cunoscuta de ani intregi. Au fost discutii, la un moment dat, pentru construirea unui alt sediu, insa si aceste discutii s-au blocat. Nu se stie daca ar fi fonduri, dar la acest moment nici macar nu exista un teren disponibil. „Toata lumea e socata când intra in cladire. Arata dezolant, s-au mai facut cosmetizari, dar atât de 20 de ani de când sunt eu aici.

Birourile judecatorilor au fost renovate de judecatori. La grefieri nu sunt renovate. In aceste conditii lucreaza in jur de 60 de oameni. Noi nu avem buget propriu, primim bani de la Ministerul Justitiei. Toate demersurile pe care le-am facut la minister au fost sprijinite de Tribunal si Curtea de Apel. Dar ministerul nu a considerat ca este necesar sau nu a considerat ca este o prioritate, nici macar ultima solicitare in care ceream rafturi”, explica judecatoarea Simona Panfil.

O alta problema grava este deficitul de personal, atât judecatori, cât si personal auxiliar. Din 34 de posturi de judecatori sunt ocupate doar 24. Practic, cei din penal au norma dubla. In ceea ce priveste personalul auxiliar, schema prevede 46 de posturi din care sunt ocupate 39, in conditiile in care nici schema nu acopera necesarul.

„Mai grav este ca 7 judecatori de la Judecatoria Bacau au facut cereri de transfer la alte instante, ceea ce este un dezastru. Urmeaza sa vedem câte se aproba. Problema este ca, atunci când ai un personal redus, lucrezi foarte greu, angajatii sunt suprasolicitati si toate acestea se pot reflecta in calitatea actului de justitie. Si duc, pâna la urma, la prelungirea duratei unui proces. Daca veniti sâmbata si duminica in instanta veti vedea ca sunt oameni care lucreaza.

Avem colegi tineri a caror viata personala este marcata de aceasta profesie. Care, de fapt, nu au viata personala. Schema de la arhiva este extrem de subdimensionata. Gânditi-va ca noi cu 7 oameni trebuie sa manipulam mii de dosare. Intr-un an avem circa 20.000 de dosare, la care se adauga stocul de aproximativ 5.000 de dosare. Nu e simplu. Si nu e vorba de a le muta dintr-un loc in altul. Trebuie sa te uiti in ele, sa pui cereri.

Avem un coleg grefier care a ales sa plece pentru propria sanatate. Sunt foarte multe persoane bolnave, dar nu stim daca are legatura cu profesia”, mai arata presedintele interimar al instantei.

La mijlocul acestei luni erau anuntate proteste din partea magistratilor Judecatoriei Bacau, insa oamenii au ajuns la concluzia ca acestea nu ar rezolva problemele, ba din contra ar afecta si mai mult activitatea instantei, prin urmare au renuntat. Ramâne de vazut ce vor rezolva sindicatele grefierilor la negocierile, din aceasta luna, de la Ministerul Justitiei.