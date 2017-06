Top Story Ziua Drapelului de Desteptarea -

Când orologiul Palatului Administrativ a bătut de ora 12.00, reprezentanții autorităților locale au ieșit în Piața Tricolorului pentru a asista la ceremonialul militar și religios organizat de garnizoana Bacău cu ocazia Zilei Drapelului. Valentin Ivancea, subprefectul județului Bacău, însoțit de înlocuitorul comandantului garnizoanei, cdor.dr. Petrică Havreșciuc, au primit onorul gărzii, au salutat drapelul de luptă și au trecut în revistă garda de onoare. Cdor. dr. Petrică Havreșciuc le-a vorbit celor prezenți despre semnificația tricolorului și a drapelului de luptă, iar subprefectul Valentin Ivancea a dat citire mesajului transmis de Carmen-Daniela Dan, ministrul Afacerilor Interne. „Sărbătorirea Zilei Drapelului Național ne face să ne întoarcem, măcar pentru o clipă, sufletul și mintea de la tumultul cotidian al preocupărilor noastre, către teme și subiecte de esență pentru ceea ce înseamnă România, cum ar fi importanța simbolurilor și a tradițiilor naționale. Astăzi, avem ocazia să sărbătorim și să cinstim Drapelul Național, indiferent de reușita cuiva, performanța sau rezultatul vreunei competiții. Așa că, vă îndemn să vă bucurați de această zi, să arborați Drapelul Național acasă, la muncă și oriunde acest lucru este posibil și veți vedea că emoția pe care o vom simți este aceeași", a citat subprefectul Valentin Icancea. 1 of 42 După luările de cuvânt a urmat primirea drapelului național al României, care, cu o seară înainte a fost sfințit de către preotul militar Ion Roncea și ținut în biserică. Garda purtătoare a drapelului a fost formată din militari ai Batalionului 630 Parașutiști "Smaranda Brăescu". Tricolorul a fost binecuvântat de un sobor de preoți, după care, reprezentanții autorităților locale au salutat și sărutat drapelul care a fost înălțat ulterior pe catargul din fața Palatului Administrativ. Ceremonialul a avut loc pe acordurile Imnului Național al României, interpretat instrumental de Muzica Militară a garnizoanei Bacău și vocal, de sergent Rebeca Ciotloș. Interpretarea fără cusur a fost aplaudată la scenă deschisă, iar manifestarea s-a încheiat cu prezentarea gărzii de onoare constituită din Garda drapelului de luptă, un pluton de cadre militare aparținând Bazei 95 Aeriană, un pluton de funcționari publici cu statut special aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, un pluton de pompieri militari de la Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău și un pluton de jandarmi de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău.