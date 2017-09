Social Zilele orașului Buhuși, cu decor nostalgico-modern de Ion Fercu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Timp de trei zile, 15- 17 septembrie, administrația locală organizează „Zilele orașului” Buhuși”, manifestare tradițională, dar cu accente noi. Un simpozion gestionat de prof. Tinca Vârlan – „Buhuși, file de istorie. Teodor și Ana Buhuș, întemeietorii orașului. Despre familia boierească, influențele politice și sociale ale vremii” – va deschide vineri seria manifestărilor. Anton Coșa, de la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, va susține tema „Istorie și genealogie – Ștefăniță Vodă cel Tânăr”. Pe o scenă din fața Casei de Cultură vor avea loc demonstrații de karate, Baby Dance, Kids Dance, dans sportiv, dans de societate, dar și concerte susținute de ansamblurile „Busuiocul” și „Buhușeanca”. Va fi prezentă și Laura Lavric. Sâmbătă, vedetele vor fi competițiile sportive (fotbal, handbal, tenis de masă). Seara, buhușenii vor participa la un show oferit de talente locale, Narcotic Sound and Christian D, Adda, Guess Who. În ultima zi, cortina manifestărilor va fi trasă de competițiile sportive ( Cupa „Zilele Orașului Buhuși 2017”). Tradiționalul bâlci anual, găzduit de buricul târgului, va fi, cu scrâncioburi și varii utilaje cu specific de divertisment, cu tot felul de comercianți care speră împrietenirea cu profitul, decorul romantico-nostalgico-modern de ansamblu al „Zilelor orașului Buhuși”. „Va fi un weekend pe care-l vrem foarte atractiv și relaxant pentru buhușeni. Și cu valori multiple/diversificate, pentru toate gusturile și aplauzele”, ne-a spus, ieri, cu zorii zilei… în cap, primarul Vasile Zaharia, care făcea un tur de orizont… critic al spațiului manifestărilor. Să vedem, cu optimism, ce va fi. Vom reveni. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.