Manifestări dedicate Zilelor Municipiului Moinești încep, vineri, cu un concurs de șah, juniori și seniori, organizat la Liceul „Spiru Haret” și aniversarea cuplurilor care au împlinit 50 și 60 de ani de căsătorie, în sala mare a Primăriei Moinești. De la ora 11 sunt programate concursuri de ștafetă/cros și un concurs de cultură generală, urmate de petrecerea „Happy House” și lansarea cărții „Basarabia, pământ românesc – 100 de ani”, autor Mihai Purcaru, la Centrul Cultural „Lira”. De altfel, Centrul „Lira”, stadionul municipal, Primăria și Asociația Activ vor găzdui majoritatea activităților. De la ora 18, va avea loc concertul Filarmonicii „Mihail Jora” și al sopranei Alis Făiniță, iar pe stadion, concertul artiștilor locali. Sâmbătă dimineața, de la ora 9, ansamblurile care vor concura la Festivalul „Moineșteanca” vor defila pe traseul Gară – Biblioteca Municipală, iar de aici vor merge pe stadion. Simultan vor avea loc concursuri de tenis de masă, street tenis, treasure hunt în Tzara Dada (Asociațiile Activ și GLIT – zona orașului și împrejurimi), power lifting (în Parc Băi). Ziua se va încheia cu Gala Laureaților Festivalului „Moineșteanca” și recitalurile susținute de Constantin Bahrin, Mălina Avasiloaie, Nicole Cherry și 3 Sud-Est.

Pe 10 septembrie, ultima zi a manifestării, sunt programate finalele la tenis, cățărări, concursul Basket for Fun și „Jocurile anilor 80", ultimele două la Asociația Activ, str. Vasile Alecsandri. De la ora 16, moineștenii sunt invitați pe stadion, pentru a se bucura de prezența ansamblurilor „Doina Prutului" și „Mocăncuța" din Republica Moldova și a trupelor Selfie, Jo și Voltaj.

