„Zilele Culturii Europene” la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea”

În cadrul proiectului „Zilele Culturii Europene", Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea" desfăşoară, în perioada 22-24 aprilie, o serie de activităţi specifice, la două dintre subunităţile instituţiei. La Observatorul Astronomic „Victor Anestin", în condiţiile în care cerul va fi senin, în noaptea de 22/23 aprilie 2017, se vor face observaţii astronomice între orele 21:00 şi 23:00 asupra Lyridelor, precum şi a planetelor Marte şi Jupiter. Curentul meteoric Lyride este activ în perioada 16-25 aprilie 2017. Acest curent de meteori este unul dintre cele mai vechi observate, primele observaţii fiind făcute de chinezi acum 2600 de ani (în anul 687 î.Hr.), şi este asociat cu C/1861 G1 (Thatcher), o cometă care orbitează Soarele pe durată a 415 ani. Planeta noastră trece printr-o zonă pe unde a trecut cometa, iar praful din coada ei va arde în atmosferă, creând acea dâră luminoasă numită meteor („stea căzătoare"). Curentul meteoric Lyride are maximul pe data de 22 aprilie 2017 ora 15:00, ora României. Întrucât în România la acea oră este zi, momentul maximului nu va putea fi observat. Totuşi, se va putea observa panta ascendentă şi pe cea descendentă a maximului, în nopţile de 21/ 22 şi 22/ 23 aprilie, când se vor vedea până la 18 meteori pe oră. Observaţiile la meteori se fac cu ochiul liber, cel mai bine din afara oraşelor, departe de poluarea luminoasă din zona urbană. Luni 24 aprilie, ora 11:00, la sediul Complexului Muzeal, va avea loc vernisajul expoziţiei temporare „Din lumea insectelor", o incursiune în vastul tărâm al acestor vieţuitoare care domină astăzi pe Terra (sunt cele mai numeroase şi mai diverse organisme care populează planeta noastră). Ele sunt atât de numeroase încât au reuşit să se adapteze la toate condiţiile de viaţă (există specii care trăiesc şi în extremul Nord şi Sud al globului; pot supravieţui temperaturilor foarte ridicate dar şi frigului).

Diversitatea lor, atât din punct de vedere al aspectului, cât şi al coloritului şi dimensiunilor – impresionează ochiul nostru şi ne antrenează mintea în dorinţa de a descoperi cât mai multe lucruri despre această lume. Expoziţia aduce în faţa vizitatorilor insecte exotice care impresionează prin dimensiunile lor mari şi prin aspectul lor deosebit. Printre speciile expuse se numără cei mai mari gândaci din lume: gândacul titan, gândacul lui Hercule; cosaşul gigant; insecte fantomă etc. De asemenea, vizitatorii pot intra şi în universul expoziţiilor permanente: „Păduri din România”, „Ocrotirea naturii”, „Flori din adâncurile Terrei”, precum şi Sera muzeului, dar şi a celor temporare: „Viciile – tentaţii înşelătoare”, „Aloe vera – planta minune” – la Muzeul de Științele Naturii. La Observator, pasionaţii de astronomie şi astrofizică au la dispoziţie Expoziţia permanentă „Universul – de la Pământ la stele” şi Expoziţia temporară: „Astropoezie”. Preţul biletului pentru observaţii astronomice este de 2 lei, iar preţurile de vizitare a expoziţiilor de la Muzeul de Ştiinţele Naturii sunt de 1,5 lei copii şi 6 lei adulţi.

La cererea mai multor băcăuani, publicăm şi telefoanele de contact, pentru informaţii:

0234/513724 – Observatorului Astronomic, 0234/512006 – Muzeul de Științele Naturii.

