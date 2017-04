Cultura Zilele Centrului George Apostu de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău organizează cea de a XXII-a ediţie a programului cultural-artistic „ZILELE CENTRULUI GEORGE APOSTU”, în perioada 22-23 aprilie 2017. Manifestările prilejuite, an de an, de prăznuirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – Purtătorul de biruinţă – sunt menite a aduce omagiul cuvenit patronului spiritual George Apostu, „cel mai vrednic urmaş al lui Brâncuşi”. Într-o Europă a diversității, a comunicării și a deschiderii între oameni, programul „Zilele Centrului George Apostu”, devenit unul de tradiție în spațiul cultural românesc, aduce în prim plan valori ale culturii, științei și artelor românești, la această mare sărbătoare a primăverii. În cadrul programului „Zilele Centrului George Apostu” vor fi omagiate două mari personalități ale urbei: istoricul Ioan Mitrea și pictorul Ilie Boca, oameni ai cetății, care şi-au dedicat întreaga activitate creşterii prestigiului culturii și artelor româneşti şi ale căror performanţe profesionale constituie puncte de reper pentru generaţiile următoare. Centrul de Cultură “George Apostu” aduce calde mulțumiri celor care, cu generozitate și înțelegere, au sprijinit realizarea programului cultural „Zilele Centrului George Apostu”, aprilie 2017: partenerului Primăria Municipiului Bacău și sponsorului oficial SIF Moldova S.A. Programul „Zilelor Centrului George Apostu”: Sâmbătă, 22 aprilie 2017

Ora 11.00, Sala „Nicu Enea”, SIF Moldova, Bacău

„Spectacolul Cărții”

Nicoleta Popa Blanariu: Când literatura comparată pretinde că se destramă

prezintă:

Simina Mastacan

Constantin Călin

Liviu Chiscop: Prozatorul Bacovia

prezintă:

Nicoleta Popa Blanariu

Cecilia Moldovan Ora 17.00, Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora”, Bacău

„Spectacolul Cărții”

Sohrāb Sepehri: Mehrāb (cele mai frumoase poezii)

Ediție, antologie, traducere din limba persană, cuvânt-înainte, note şi comentarii, biobibliografie, selecţie critică: Gheorghe Iorga

cu

Adrian Jicu

Gheorghe Geo Popa

acad. Alexandru Boboc

Ceremonia de decernare a Marelui Premiu „George Apostu”

istoricului prof.dr. Ioan Mitrea

Laudatio: dr. Ștefan Virgil Nițulescu

Concert de gală: Orchestra de Cameră a Filarmonicii „Mihail Jora”

Dirijor: Sergiu Spiridon Duminică, 23 aprilie 2017

Ora 11.00, Centrul de Cultură „George Apostu”, Bacău

Expoziție Ilie Boca-80

prezintă:

Pavel Șușară

Petru Bejan

Lansarea albumului de artă Ilie Boca

Lansarea revistei Vitraliu, nr. 46

Conexiuni amicale: „Elogiu la istorie”

Conexiuni amicale: „Elogiu la istorie"

prof. univ. dr. Cătălin Turliuc

