La inceputul acestei luni, Bacaul urma sa fie gazda celui mai mare eveniment de voluntariat din Europa, soldat cu constructia a 40 de case pentru tot atâtea familii cu venituri mici.

Dar, cu doar câteva zile inainte de debutul intâlnirii, Habitat for Humanity România (HHR), organizator, remite presei un comunicat prin care anunta amânarea evenimentului, recunoscând ca nu a obtinut autorizatia de constructie necesara pentru a fi in legalitate.

„Schimbari in administratie si legislative au facut imposibila derularea evenimentului. Dupa acordarea terenului prin Hotarâre de Consiliu Local, HHR a facut toate eforturile sa schimbe functionalitatea industriala a terenului alocat in rezidentiala”, au precizat cei de la HHR.

Ca sa facem istoria scurta a acestui proiect, la inceputul acestui an, in luna februarie, fostul Consiliu Local aproba prin hotarâre alocarea terenului de circa 8000 de metri patrati in cartierul Izvoare pentru ridicarea caselor.

Scriam, la acel moment, ca alocarea terenului nu este singurul pas necesar pentru a fi totul legal, organizatia urmând sa obtina avizele, sa faca organizarea de santier, dupa care vor incepe lucrarile la fundatii, pentru ca in luna octombrie sa finalizeze integral casele, iar oamenii sa se poata muta in ele.

Dar, de la momentul la care s-a dat terenul, potrivit unui raspuns amplu primit de la Primaria Bacau, HHR nu a mai facut nici un demers pentru ca santierul sa intre in legalitate.

Primul pas era sa obtina un certificat de urbanism care are rolul unei informari cu privire la statutul terenului.

Apoi, trebuia sa faca un PUZ (plan urbanistic zonal) si sa ceara aprobarea Consiliului Local pentru schimbarea zonei din industriala, asa cum este trecuta in Planul Urbanistic General, in rezidentiala, adica sa se poata construi.

In urma acestui PUZ, trebuia sa treaca la obtinerea avizelor necesare unei autorizatii de constructie si in final sa solicite eliberarea ei de la Primaria Bacau.

Or, „pâna la acest moment, Municipiul Bacau nu a eliberat decât certificatul de urbanism 353/2016. Asociatia nu detine autorizatie de constructie”, ni se comunica in raspunsul oficial primit de la Primaria Bacau. Lucru confirmat si de un raspuns oficial la solicitarea noastra de Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC), institutie care precizeaza si ca in acest caz, „construirea fara autorizatie de constructie constituie contraventie, iar Primaria Municipiului Bacau a sanctionat contraventional Asociatia Habitat for Humanity.”

Ce este si mai ciudat este ca Habitat nu a avut autorizatie de constructie nici pentru cele opt case pe care le-a ridicat anul trecut, in cadrul unui proiect similar, tot in Izvoare. „Pentru lucrarile de constructii de pe terenurile mentionate (cel de 2000 metri patrati acordat prin HCL 84/2015 si cel de 7864 mp acordat prin HCL 51/2016 n.r.), Municipiul Bacau nu a emis autorizatie de constructie”, se arata in comunicatul municipalitatii. Lucru intarit de viceprimarul Dragos Stefan.

„Ca sa fie totul legal, trebuiau urmati aceiasi pasi de autorizare, dupa care proprietarii care s-au mutat in case sa vina la primarie si sa li se calculeze contravaloarea concesiunii pentru terenul de sub casa. Nimic din toate aceste lucruri nu s-au intâmplat”, a declarat Dragos Stefan.

Desi somat, santierul a continuat

Incepând din luna iunie, Politia Locala face mai multe controale la acest santier, constatând ca nu exista autorizatie pentru desfasurarea de forte de la fata locului si cere Habitat „sa ia masuri de intrare in legalitate pentru cele patru locuinte duplex construite fara autorizatie.

La somatia Politiei Locale, Asociatia Habitat a informat primaria ca are in lucru, la faza finala, toate documentele necesare eliberarii autorizatiei de construire, urmând ca in cel mai scurt timp dupa primirea autorizatiei sa depuna un exemplar la sediul Politiei Locale”, se mai arata in comunicatul primariei. De la vizita politistilor, pe santier s-au perindat nenumarati voluntari care au pus umarul la constructie.

Adica, au sapat santuri, au facut betoane, au turnat fundatii. Pentru toate aceste lucruri, era necesara autorizatie, dar nimeni n-a stat sa se intrebe daca exista. De altfel, in iunie, dupa cum relatam si noi in paginile ziarului, circa 350 de motociclisti au lucrat un weekend pe acest santier, iar anterior, zeci de vedete au pus umarul la ridicarea caselor.

La un control ulterior, pe 19 septembrie, politistii constata ca se lucreaza in continuare, motiv pentru care aplica o amenda de 2000 de lei, dispun oprirea lucrarilor si intrarea in legalitate. Pentru a arata disponibilitatea Primariei Bacau ca acest proiect sa continue, politistii au dat HHR un termen de 12 luni pentru intrarea in legalitate.

„Ne exprimam întreaga disponibilitate pentru ca proiectul derulat de Habitat for Humanity în municipiul Bacau sa se desfasoare, dar într-o deplina stare de legalitate”, a declarat primarul Cosmin Necula, imediat dupa anuntul de amânare a evenimentului.

Se mai lucreaza?

Odata cu amenda primita de la Politia Locala, Habitat trebuia sa inceteze si lucrarile pe santier, pâna la obtinerea autorizatiei. Cu toate acestea, exista semnale ca n-a fost chiar asa. Ce spune HHR?

„Pe santierul din Bacau au avut loc doar activitati pregatitoare la sol, realizarea fermelor de acoperis si a peretilor de lemn, lucrari care nu necesita autorizatie de constructie si care vor face ca ridicarea locuintelor sa se produca mult mai repede, atunci când va fi eliberata autorizatia de constructie”, explica Loredana Modoran, manager de comunicare din partea Habitat.

In fine, Habitat sustine ca „in parteneriat cu autoritatile locale, facem toate demersurile pentru a construi locuintele in cel mai scurt timp posibil.”

Dar, ce presupune asta? Potrivit arhitectilor pe care i-am consultat, de acum organizatia trebuie sa obtina o expertizare a lucrarilor care s-au facut, atât la casele ridicate anul trecut, cât si la fundatiile turnate pâna acum.

„Intrarea in legalitate se va face numai in conditiile unui referat de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala de calitate rezistenta mecanica si stabilitate, privind starea structurii de rezistenta in stadiul fizic in care se afla constructia, precum si cerinta de securitate la incendiu sau (atentie! n.r.) prin desfiintarea acestora”, specifica foarte clar ISC.

Verdictul final va veni de la Primaria Bacau. „In conformitate cu Legea 50/1991, decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de constructie se va lua de Primaria Bacau, in conformitate cu planurile urbanistice si reglementarile aferente”, sustine in final in raspunsul oficial, Nelu Stelea, directorul ISC. (Andreea Gavrila)

Familiile beneficiare muncesc la propria casa si trebuie sa returneze catre Habitat for Humanity România costul casei la pretul materialelor de constructie, pe o perioada de 20 de ani, in rate lunare fara dobânda, fara profit.

Vedete care au muncit pe un santier ilegal

Conform unui comunicat de presă al Habitat for Humanity Romania, in luna mai, in campania „Vii si tu la Bacau?” erau implicate vedete Prima TV (Livia Taloi si Constantin Zamfirescu, de la Trasnitii, Serban Huidu, Codrut Keghes si Ioana Petric de la Cronica Carcotasilor, Horia Virlan si Valentin Sanfira, de la Mama mea gateste mai bine, Livia Graur si Andreea Fried, prezentatoare Focus), Europa FM (Vlad Petreanu si George Zafiu, realizatori Desteptarea), Voltaj, Lora, etc. La lucrari au participat si politicieni din Bacau, candidati in alegerile locale din aceasta vara.

Au aviz de la ISU pentru pozitionarea in parcela

Reprezentantii de la Habitat for Humanity au solicitat si obtinut de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau un aviz pentru amplasarea locuintelor in parcela si delimitarea clara a cailor de acces necesare interventiei pompierilor in cazul producerii unui incendiu, de exemplu, insa nu au nevoie de autorizatie de securitate la incendiu.

„Au facut demersurile necesare in vederea obtinerii avizului de pozitionare in parcela, prin care se asigura distantele cel putin minime pentru ca autospecialele ISU sa poata interveni in cazul producerii de evenimente nedorite. Acest aviz a fost deja eliberat”, a declarat capitan Andrei Grecu, ofiter de relatii publice la ISU Bacau. (G.P.)

Un statut special: zona industriala

Oferirea unui teren organizatiei Habitat tocmai in Izvoare, acolo unde Planul Urbanistic General retine ca este zona industriala, poate fi considerat aproape un fruct otravit.

La elaborarea PUG-ului in 2012, arhitectii bacauani au atras atentia ca firma ieseana care a reactualizat PUG-ul nu a prezentat o viziune de dezvoltare a orasului, nu a luat in calcul solutii pentru fluidizarea traficului si, nu in ultimul rând, au lipsit solutiile cu privire la recuperarea urbanistica a fostelor terenuri industriale, care, pe fondul restrângerii activitatii de profil, au fost degajate de imobile.

Un astfel de teren ar fi si cel din cartierul Izvoare, care acum ar servi la constructia acestor locuinte.

Un alt exemplu a fost proiectul de reconversie a celor 42 de hectare care apartin fabricii Letea, pe care urmau sa fie construite locuinte, o statie SMURD, un cimitir privat etc, proiect blocat de fosta administratie liberala, aceasta considerând terenul drept „zona industriala”.

Nu cu aceeasi moneda a fost tratat un alt proiect imobiliar de ridicare a unei cladiri de birouri pe terenul fostei fabrici de postav Pobac, situat tot in zona industriala, dar pentru care s-a facut o derogare de la PUG.

Statutul acestei zone se poate schimba printr-un PUZ care trebuie sa treaca de votul consilierilor locali.

PUG-ul are o valabilitate de zece ani, dar in acest timp mai poate fi corectat si amendat in functie de necesitati.

Nu mai departe de luna aprilie a acestui an, consilierii locali au corectat, in cadrul unei sedinte de Consiliu Local, mai multe erori aparute in plan, cladiri ale unor scoli, institutii sau fundatii care apareau in zone de locuinte individuale sau cu unitati industriale, spatii comerciale care apareau in zone de agrement si sport. Marul discordiei a fost o parcare de la Spitalul de Pediatrie care nu putea fi modernizata pentru ca in PUG aparea drept spatiu verde.

„Operatorii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor fundamentale, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia autorizati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.”

raspunsul Inspectoratului de Stat in Constructii

Minim 500 m intre case si o statie de betoane

Supravegherea respectarii distantelor minime intre zonele de locuit si zonele industriale sau agricole ori cele ale unor obiective care asigura serrvicii de orice fel revine reprezentantelor Ministerului Sanatatii in teritoriu si primariilor. Conform Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 114/2014 privind Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, distantele minime de protectie sanitara între teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei sunt cuprinse intre 50 si 1.000 de metri, in functie de specificul obiectivului industrial, agricol sau de servicii.

Fata de o statie de preparare mixturi asfaltice si betoane, distanta minima de la zona de locuit trebuie sa fie de 500 m. Aceeasi distanta se aplica si in cazul incineratoarelor pentru deseuri periculoase si nepericuloase.

„Aceste distante nu sunt atât de riguroase, se pot dispune masuri compensatorii”, a declarat arhitectul sef al municipiului Alexandru Geliman.

Ori, casele urmeaza sa fie ridicate in apropiere de doua societati care au ca profil de activitate, una productia de betoane, asfalt, mixturi asfaltice, iar cealalta tinichigerie, vopsitorie, confectii diverse in domeniul constructiei si intretinerii de drumuri.

Art. 11 al ordinului 114/2014 al Ministerului Sanatatii prevede, la alineatul 1, distante minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei de la 50 la 500 de metri când vine vorba de ferme si crescatorii, in functie de numarul de capete. (Petru Done)