Zeci de straini si-au inceput afaceri in Bacau, de la inceputul anului

– italienii au prins cel mai mult gustul afacerilor din Bacau – in plus, un ecuadorian a venit tocmai de peste Atlantic sa faca afaceri in comert pe la noi

De multa vreme, Bacaul nu mai reprezinta o atractie pentru investitori. Nici chiar dupa ce, din peisajul economic local, au disparut multe dintre afacerile ridicate in anii comunismului.

Chiar si asa, potrivit Oficiului Registrului Comertului (ORC) de pe lânga Tribunalul Bacau, in prima jumatate a acestui an, nu mai putin de 40 de afaceristi straini si-au infiintat firme in judet (fata de 38, in aceeasi perioada a anului trecut).

Interesant este ca din acest total, toate firmele erau in functiune la data realizarii statisticii, fata de anul trecut, când doar o firma si-a si inchis portile. „Cele mai multe societati apartin investitorilor italieni, respectiv 23, urmati la mare distanta de turci, cu 3 firme nou infiintate, si de rezidentii din Franta si Germania, cu câte doua firme”, a precizat Gheorghita Patrichi, directorul ORC Bacau.

Printre strainii care au venit in Bacau pentru a incerca mediul de afaceri local se mai numara belgienii, olandezii, polonezii, britanicii, spaniolii si cetatenii Republicii Moldova. Exista insa si prezente ceva mai pitoresti printre afaceristii straini si anume cetateni sositi tocmai din Ecuador sau China, state destul de indepartate de noi, dar si din nordul Africii, respectiv, ravasitul Egipt, ori din Orientul apropiat, in speta, zbuciumata Siria.

Cele mai multe afaceri noi ale strainilor au fost deschise anul acesta in comert – 13 (Italia – 6, Turcia, China, Ecuador, Egipt, Polonia, Siria si Spania, fiecare cu câte o firma). Imbucurator este ca rezidentii altor state s-au orientat si spre productie, respectiv, industrie – 8 (Italia – 7 si Franta – 1), constructii – 8 (Italia – 4, Germania – 2, Turcia -1, Olanda – 1) si servicii – 8 (Italia – 5, Franta – 1, Belgia – 1 si Marea Britanie – 1).

Pe ultimul loc in preferintele strainilor a fost turismul – 3 firme (Italia, Turcia si Republica Moldova). La nivel de judet, in cei 26 de ani scursi dupa 1989, strainii si-au deschis circa 2.000 de firme.

Florentin Radu