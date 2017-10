– 80 de vehicule au fost oprite de la înmatriculare pentru că nu aveau documente Acest lucru s-a întâmplat în nouă luni de activitate a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCÎV) Bacău când au fost consemnate tot atâtea situații în care deținătorii de mașini nu au putut prezenta documente originale ale vehiculelor. În astfel de situații, conform prevederilor OMAI 1501/2006, a fost întreruptă procedura înmatriculării pentru prima dată în România a 80 de vehicule. Persoanele care s-au prezentat la SPCRPCÎV Bacău nu au putut prezenta în original documentele de înmatriculare străine sau documentele nu au corespuns cu cele din EUCARIS. În aceste cazuri au fost efectuate demersuri pentru verificarea la statul emitent a posibilității înmatriculării în România a acestor vehicule. Tot la capitolul neregului, anul acesta, funcționarii SPCRPCÎV Bacău au depistat un caz în care un certificat de înmatriculare reținut pentru motive tehnice a fost declarat pierdut, eliberându-se un duplicat, cauză în care a fost sesizat Inspectoratului de Poliție Județean Bacău pentru continuarea cercetărilor privind comiterea infracțiunii de fals în declarații. 0 SHARES Share Tweet loading...

