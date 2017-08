Zeci de kilograme de peşte, confiscat de inspectorii sanitari veterinari

Inspectorii sanitari veterinari băcăuani au încheiat în forţă sezonul estival. Astfel, în această lună, inclusiv în minivacanţa de Sfânta Maria, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Bacău a intensificat controalele la firmele din tot judeţul, descoperind numeroase abateri de la legislaţia privind siguranța alimentelor. „În urma controalelor desfăşurate de inspectorii sanitari veterinari, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 19.320 lei, totodată fiind confiscate peste 20 de kilograme de pește proaspăt şi preparat, precum şi coloranţi alimentari şi cafea instant”, a declarat dr. Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău.Au fost identificate mai multe unităţi de tip restaurant, o rulotă fast-food, un bar şi mai multe magazine care funcţionau fără autorizaţie sanitară veterinară. Totodată, au căzut în plasa inspectorilor sanitari veterinari şi depozite alimentare, laboratoare de patiserie, supermarket-uri, unităţi de reambalare, magazine alimentare, restaurante şi pizzerii, toate acestea fiind sancţionate cu amenzi totale în valoare de 9.600 lei. Sancţiunile au fost aplicate pentru deficienţe care au vizat manipularea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea spaţiilor de prelucrare a produselor alimentare şi depozitarea necorespunzătoare a acestora. De controalele Direcţiei Sanitare Veterinare nu a scăpat nici un anume depozit de produse farmaceutice care, pentru nerespectarea reglementărilor sanitare veterinare privind producerea, înregistrarea, circulaţia şi comercializarea furajelor, a fost sancţionat cu amenda de 1.200 lei. Totodată, în cadrul controalelor delegate prin acord APIA, au fost sancţionate mai multe exploataţii de animale, atât pentru nerespectarea cerinţelor de igienă la creşterea animalelor, cât şi pentru vânzarea/înstrăinarea de animale vii fără documente sanitare veterinare, totalizând amenzi de 2.400 lei. 0 SHARES Share Tweet

