Consumul a zece porții de fructe și legume pe zi ne poate prelungi viața, potrivit concluziilor unui studiu realizat de o echipă de cercetători britanici de la Imperial College London. Aceștia au calculat că un astfel de obicei sănătos poate preveni 7,8 milioane de decese premature în fiecare an, informează joi BBC. Cercetarea a presupus analiza informațiilor din 95 de studii care au analizat obiceiurile alimentare a două milioane de persoane. O porție înseamnă 80 de grame de fructe și legume — echivalentul unei banane mici, a unei pere sau a trei linguri cu vârf cu spanac sau mazăre. Echipa de oameni de știință au identificat, de asemenea, fructele și legumele ce reduc riscul de cancer și boli de inimă. Pentru scăderea riscului de cancer, cercetătorii recomandă în special: plantele verzi (cum ar fi spanacul), legumele galbene (precum ardeiul), plantele crucifere (de exemplu, conopida). În vederea scăderii riscului de boli de inimă și de atac cerebral sunt indicate merele, perele, citricele, salatele, plantele cu frunze verzi și cruciferele. În comparație cu persoanele care nu consumă zilnic fructe și legume, analiza a demonstrat că 200 de grame de fructe și legume reduc riscul de boli cardiovasculare cu 13%, iar 800 de grame scad cu 28% acest risc. De asemenea, 200 de grame pe zi reduc riscul de cancer cu 4% și de moarte prematură cu 15%. 800 de grame scad cu 13% riscul de cancer și cu 31% pe cel de moarte prematură. „S-a demonstrat că fructele și legumele reduc nivelurile de colesterol, tensiunea și sporesc sănătatea vaselor de sânge și sistemul imunitar”, a declarat pentru sursa citată dr. Dagfinn Aune, unul dintre cercetătorii implicați în studiu. „Acest lucru se datorează rețelei complexe de nutrienți ce se regăsesc în acestea. Spre exemplu, ele conțin mulți antioxidanți, care pot reduce deteriorarea ADN și pot conduce la o scădere a riscului de cancer”, a completat specialistul. Oamenii de știință nu cunosc încă dacă un aport de fructe și legume peste aceste cantități produce beneficii și mai mari asupra sănătății. Organizația Mondială a Sănătății recomandă consumul a minimum cinci porții de legume pe zi, adică cel puțin 400 de grame. „Descoperirea noastră susține (recomandarea — n.r.) cinci pe zi, însă există beneficii mai mari în cazul unui consum mai mare”, a mai spus dr. Aune. Rezultatele cercetării au fost publicate în „International Journal of Epidemiology”. AGERPRES 9 SHARES Share Tweet

