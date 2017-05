Multimedia Zâmbete ferdinandiste împărțite copiilor de la Buda, Berzunți de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, 30 mai, elevii Colegiului „Ferdinand I” au primit vizita copiilor de la Școala Buda, Comuna Berzunți. Aceasta este cea de-a treia activitate din cadrul proiectului educațional „Zâmbește și tu!” realizat în parteneriat cu Primăria Berzunți, primar Ștefan Tifan, Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău, coord. prof. Adriana Vrabie, Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Berzunți, coord. prof. Tatiana Mihalache și Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, coord. prof. Mihaela Savin . Întâlnirea a vrut să marcheze ziua de 1 Iunie, Ziua Copilului, astfel că, micuții au avut parte de surprize plăcute. Mai întâi au vizitat Biblioteca, locul unde d-na bibl. Gabriela Saveluc le-a prezentat istoricul. Copiii au avut privilegiul de a răsfoi o carte donată de însuși MS. Regele Ferdinand. Următoarea oprire a fost sala de sport unde s-au întâlnit cu clasa pregătitoare, înv. Maria Ojog. Împreună au dansat, au recitat poezii, au socializat și au închegat prietenii. În vizita lor au fost întâmpinați de colegii lor mai mari, din clasa a-X-a E, care le-au prezentat colegiul, le-au oferit bomboane și ca amintire un panou cu fotografii de la vizita făcută la școala lor, pe 30 noiembrie 2016. Într-una din săli, elevii clasei a-IX-a D, au pregătit o petrecere surpriză, cu baloane, muzică și dulciuri, de care cei mici au fost copleșiți. „Inocența care însoțește vârsta copilăriei surprinde mereu prin surâs și candoare. Copii au felul lor de a vedea lumea și sunt singurii cărora nu le este frică de viitor”, ne-a declarat d-na prof. Cristina Sichim, diriginta clasei. La plecare dl. dir. Nicu Vasile Harasemciuc i-a primit în birou, le-a oferit bomboane, a discutat cu ei și i-a asigurat pe invitați de continuitatea a proiectului și în anul școlar următor. „Parteneriatul şcoală – familie – comunitate este abordat ca o relaţie prin intermediul căreia personalul şcolii implică familia şi alţi membri ai comunităţii în vederea susţinerii copiilor pentru a avea succes şcolar”, a declarat domnia sa în încheiere. 1 of 10 0 SHARES Share Tweet

