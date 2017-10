Aerostar s-ar putea prezenta la marele meci de Cupă cu Dinamo, de joia viitoare, de la Piatra Neamț, din postura de lideră solitară a Seriei I din Liga a III-a. Cu două condiții. Prima: să câștige meciul de sâmbătă, de la Râșnov. A doua condiție este ca Romanul să-și continue forma bună și să pună piedică actualei lidere, Oțelul. „Sigur că urmărim și rezultatele contracandidatelor noastre, dar prioritar rămâne ceea ce facem noi. Ne dorim să nu mai risipim puncte”, a declarat antrenorul „aviatorilor”, Cristi Popovici, făcând referire la cele șase puncte pierdute până acum de echipa sa în deplasare. Interesant este că sâmbătă, la Râșnov se vor afla față în față o echipă, cea gazdă, care în șapte jocuri nu a obținut vreo remiză și o alta, cea oaspete, care din patru deplasări a scos trei egaluri. „Ar fi foarte bine dacă Râșnovul ar râmâne pe zero la remize, iar noi am lua toate cele trei puncte. Oricum, ne așteaptă un meci dificil, contra unui adversar cu jucători maturi, dar care are în componență și câțiva juniori interesanți din zona Brașovului. Trebuie să fim atenți la atacul lor, unul cu o medie de două goluri pe meci”, a concluzionat Popovici. Programul complet al etapei a noua: Sănătatea Darabani- Metalosport Galați, CSM Pașcani- Bucovina Rădăuți, Avântul Valea Mărului- CSM Focșani, KSE Târgu-Secuiesc- AFC Odorheiu Secuiesc, CSM Roman- SC Oțelul Galați, AFK Csikszereda Miercurea Ciuc- AFC Hărman, Olimpic Cetate Râșnov- Aerostar Bacău. Sporting Liești stă. Clasamentul Seriei I 1. Oțelul Galați 8 5 3 0 23-5 18p.

2. Aerostar Bacău 8 5 3 0 19-6 18p.

3. Sporting Liești 8 5 1 2 27-10 16p.

4. AFC Hărman 9 5 1 2 19-5 16p.

5. CSM Focșani 8 3 4 1 16-6 13p.

6. AFK Csikszereda 7 4 1 2 15-10 13p.

7. Cetate Râșnov 7 4 0 3 14-9 12p.

8. CSM Roman 7 3 2 2 8-11 11p.

9. Bucov. Rădăuți 7 3 1 3 11-8 10p.

10. AFC Odorhei 8 3 0 5 23-18 9p.

11. KSE Tg. Sec. 7 2 3 2 9-12 9p.

12. Săn. Darabani 7 1 2 4 12-17 5p.

13. Av. V. Mărului 7 1 1 5 7-19 4p.

14. CSM Pașcani 7 1 0 6 5-22 3p.

15. Metalosport Gl. 8 0 0 8 1-61 0p.

