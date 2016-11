Workshop la prima editie. Un pas spre viitor – Ingineria, o cariera de succes

Facultatea de Inginerie a Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau a organizat, sub coordonarea decanului prof. univ.dr.ing. Valentin Zichil, o intâlnire a mediului de afaceri cu autoritatile publice locale si reprezentantii scolilor tehnice, pentru gasirea unui liant comun in ceea ce priveste pregatirea tinerilor (elevi, studenti) in domeniul ingineriei.

Workshopul educational a avut loc, la sfârsitul saptamânii trecute, chiar in incinta Facultatii de Inginerie si a urmarit, de fapt, sensibilizarea elevilor si studentilor in privinta Ingineriei ca domeniu de studiu si activitate profesionala pentru un viitor cât mai atractiv, aducerea in prim plan a noutatilor tehnologice, dar si implicarea activa a tuturor factorilor de decizie (mediu de afaceri, autoritati publice locale) in crearea si conceptia concreta de repere, popularizarea invatamântului superior si a activitatilor antreprenoriale.

„Activitatea este la prima editie, dar se doreste a fi continuata, chiar la nivelul intregii regiuni Nord – Est, dat fiind raspunsul pozitiv al factorilor implicati, in speta angajatorii de pe piata locala de munca, primarii, licee, organizatii non-guvernamentale si organisme guvernamentale”, a declarat prof. univ.dr. ing. Valentin Zichil, decanul Facultatii de Inginerie. Concret, intâlnirea a asezat la aceeasi masa actorii principali responsabili cu absobtia elevilor si studentilor pe piata muncii, tineri care fie vor sa ramâna la nivelul studiilor liceale de profil, fie au studii superioare de Inginerie, si care isi gasesc cu greu un loc de munca pentru ca nu au experienta, iar daca o au, este limitata.

Practic, workshop-ul a fost doar un punct de plecare in incheierea de parteneriate intre universitatea bacauana, licee, pe de o parte, si societatile de profil, pe de alta parte, astfel incât inca din timpul studentiei (studiilor) sa se poata face practica in firma, sa se invete la locul de munca, pentru ca, la momentul absolvirii, angajarea sa vina de la sine. „Totodata, ne-am dorit ca firmele de profil sa cunoasca mai bine si in detaliu Facultatea de Inginerie, dar si pe studentii ei, sa vada ce programe de studii avem si chiar ca in momentul in care doresc sa dezvoltam si alte programe, in functie de cerintele pietei muncii, sa le organizam, in colaborare cu angajatorii”, a mai explicat profesorul Valentin Zichil, organizatorul intregului eveniment. Deja, organizatiile non-guvernamentale, dar si unele firme participante au spus „prezent” la intâlnire cu scopul declarat de a ajuta studentii cu posibilitati financiare limitate pentru a se putea integra, pentru a-si putea continua studiile si chiar pentru a se angaja.

In holul mare al facultatii au avut loc si activitati practice demonstrative, organizate de firmele partenere. Toate acestea vor fi introduse intr-o baza de date, pe un server la care vor avea acces atât studentii, cât si agentii economici, primariile, liceele, ce va deveni tocmai acea legatura permanenta intre cererea si oferta de locuri de munca de pe piata locala.

Invitati de seama, si societati partenere

„Aceasta intâlnire e o actiune fireasca, o actiune de normalitate. Provocarea noastra nu mai e doar a locurilor de munca, ci a fortei de munca calificata, lucru pe care l-am aflat de la societati mari din Bacau, ce in perioada urmatoare vor scoate pe piata noi locuri de munca. Prezenta mea aici este tocmai de a crea acea punte intre mediul academic, mediul de afaceri si autoritatea publica judeteana. Eu cred intr-o cariera de succes in Inginerie, in plan local, insa sunt de parere ca punctul de plecare este inca din perioada liceului. De aceea voi sustine parteneriate de acest fel in corelare cu piata muncii”, a precizat si Sorin Brasoveanu, presedintele Consiliului Judetean Bacau, dar si vicepresedinte al Consiliului pentru Dezvoltarea Regionala Nord-Est, invitat la acest eveniment.

Au mai fost prezenti si primari de comune, directori de licee, in special de profil tehnic, din Bacau, Moinesti, Comanesti, Onesti, Buhusi, Tg. Ocna, Sascut, Magura, Palanca, Brusturoasa, Beresti – Tazlau, Margineni, Ardeoani, Podu Turcului etc, dar si din judetele limitrofe, Neamt, Vaslui, Vrancea, reprezentanti de banci, oameni de afaceri, directori de spitale (in speta dr. Adrian Cotirlet, managerul Spitalului Municipal de Urgenta Moinesti), cadre didactice universitare, decanii celorlalte facultati din universitatea bacauana si studenti. Participant la workshop a fost si Paul Cotirlet, coordonator zonal al Coalitiei Nationale pentru Modernizarea României, care a vorbit asistentei despre importanta infiintarii parcurilor industriale si stiintifice, ca locuri in care se pot transforma ideile novative si tehnice in adevarate creatii de valoare care sa aduca beneficii intr-o comunitate.

Aceasta manifestare a fost organizata cu sprijinul conducerii universitatii bacauane, a tuturor cadrelor didactice din Facultatea de Inginerie, a secretariatelor facultatii si institutiei de invatamânt superior, a Ligii Studentesti, dar si al unor societati si organizatii partenere cum ar fi Selgros, Direct Lighting Solutions, Asociatia pentru Monitorizarea Ordinii Publice si Sigurantei Cetateanului, iMake 3D, Elba, 3D Maker, Business Intelligence Total Solution, Sif Moldova si multi altii.

„O activitate utila pentru economia Bacaului. Incercam sa aratam tinerilor din ziua de azi ca piata muncii poate fi atractiva si ca in România poti face cariera si poti avea un viitor. Si noi ne confruntam, ca multe alte firme, cu lipsa personalului calificat. Suntem aici, la universitate, tocmai pentru a arata ca tehnologia este in continua schimbare, avanseaza si a le arata studentilor ca daca vor invata vor gasi un loc pe piata muncii. Noi sustinem parteneriatele cu facultatea, cu autoritatile locale, pentru un sprijin direct catre copiii cu reale nevoi financiare in a-si continua studiile.”

Bogdan Marin, CEO president Direct Lighting Solutions

„Acest workshop este o poarta deschisa intre agentii economici si studenti. Vorbesc numai la superlativ despre tot ce se intâmpla aici, la universitate. Eu sunt aici pentru a angaja tineri, pentru a le oferi sansa sa câstige banii necesari sa-si continue studiile, pentru ca o facultate te invata sa inveti, sa studiezi mereu. Sunt aici si pentru a angaja elevi de liceu, care sunt dispusi sa lucreze part-time si, ulterior, sa poata sa se gândeasca inclusiv la studii superioare. E bine sa stie din timp spre ce sa se indrepte. Vrem sa ajutam tinerii sa traiasca mai bine. Tot ce se intâmpla in Bacau frumos, creativ, nou, vestic, pe mine ma bucura enorm.”

Irina Stanciuc, manager Selgros Cash&Carry Bacau

„Parteneriatul cu Universitatea Bacau, implicit cu Facultatea de Inginerie, a inceput in vara acestui an in urma unei discutii cu organizatorii acestui eveniment, având ca punct comun printarea 3D. Suntem aici si pentru a angaja, dar, in mod clar, pentru organizarea de intership-uri. Avem si stand de prezentare a tehnologiei de ultima generatie si ne dorim ca studentii de aici sa fie viitorii nostri angajati.”

Stefan Nica, cofondator iMake3D