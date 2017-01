De-ale Federației Române de Handbal: întrerupe campionatul Diviziei A la handbal feminin pe 20 noiembrie, când drumurile sunt încă practicabile, și-l reia pe 8 ianuarie, atunci când țara e îngropată sub nămeți. Mai departe: decide o nouă pauză competițională între 2 și 26 martie, îngrămădind apoi ultimele cinci etape de campionat într-un interval de numai 20 de zile. În fine, forul condus de Alexandru Dedu reprogramează restanța dintre Știința Bacău și CSU Târgoviște, din runda a 10-a, pe 13 ianuarie, ignorând condițiile meteo, dar și solicitarea dâmbovițenilor referitoare la o nouă amânare. Iar când Știința propune ca dată de desfășurare a jocului 24 ianuarie, având și acceptul adversarei din Târgoviște, FRH…doarme. Duminică, gruparea băcăuană nu avea încă acceptul Federației de a disputa restanța cu Târgoviște la data cerută: 24 ianuarie. De-abia ieri dimineață a venit și reacția forului central, care și-a dat OK-ul. Prin urmare, partida dintre Știința și CSU Târgoviște, nedisputată pe 8 ianuarie din cauza faptului că dâmbovițencele nu au putut efectua deplasarea spre Bacău, se va juca azi, 24 ianuarie, cu începere de la ora 12.00, în Sala Sporturilor. Cu două înfrângeri la activ în acest început de 2017 (25-43 pe terenul liderei Rapid și 32-36 acasă, duminică, în penultima etapă a turului, cu ACS Șc. 181 București), handbalistele băcăuane speră să-și îmbunătățească linia de clasament cu ocazia restanței de azi. Premize există, în condițiile în care studentele vor avea în față penultima clasată a Seriei A, cu o singură victorie la activ. „Am convingerea că vom reuși să câștigăm acest meci cu Târgoviste”, a declarat antrenorul Științei, Costel Oprea. Clasamentul Seriei A 1 Rapid București 12 12 0 0 447-226 36p.

2 Dinamo București 11 10 0 1 379-238 30p.

3 HM Buzău 11 9 0 2 403-331 27p.

4 SCM Pitești 11 7 1 3 354-318 22p.

5 CSM București II 12 6 1 5 358-316 19p.

6 Stiința București 11 6 0 5 311-308 18p.

7 HCF Piatra Neamț 11 5 1 5 310-322 16p.

8 Neptun Constanța 10 5 0 5 262-291 15p.

9 ACS Șc. 181 SSP 12 4 2 6 357-408 14p.

10 Activ Plopeni 12 4 1 7 313-342 13p.

11 Știința Bacău 11 3 2 6 283-322 11p.

12 ACS CNOT Iași 10 1 0 9 272-365 3p.

13 CSU Târgoviște 11 1 0 10 272-399 3p.

14 Spartac 11 1 0 10 242-377 3p.

Dan S. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.