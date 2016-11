Voturi in schimbul unui loc in comisia de supraveghere a alegerilor?

Larisa D., bacauanca, a incercat recent sa intre intr-o comisie de supraveghere a alegerilor. La indemnul unei colege a trimis datele sale de contact pe o adresa de mail, urmând sa fie sunata pentru a se stabili unde anume ar putea fi repartizata.

„Am fost sunata de un anume domn si am fost intrebata daca vreau sa fac parte din comisia de votare de la Parava. Am refuzat pentru ca mi s-a parut prea departe si in schimb mi s-a dat o comisie in Bacau, pe 9 Mai”, a declarat Larisa, pe care am contactat-o pentru mai multe detalii. Dar, in schimbul locului din comisie, acesteia i s-a cerut ceva.

„Mi s-a spus ca daca vreau sa intru in comisie trebuie sa aduc cinci voturi pentru UDMR. Le-am zis ca nu am de unde sa scot voturile alea si am refuzat oferta!”, a mai spus Larisa, care sustine ca nu este singura care ar fi primit o astfel de propunere.

Am contactat si noi persoana de la capatul celalalt al telefonului, numarul fiindu-ne pus la dispozitie chiar de Larisa. Ne-a raspuns Rezso Borocz, membru UDMR, care figureaza chiar pe lista propusa de partid la Camera Deputatilor.

Acesta a negat toate afirmatiile facute de tânara. „Nu stiu nimic despre asta si nici nu ma ocup de astfel de practici”, a spus Rezso Borocz. Nici presedintele UDMR Bacau, Pogar Laurentiu, primul pe lista la Camera Deputatilor, nu cunoaste astfel de practici in sânul partidului. „Nici nu stiu daca este legal sau nu, sincer sa va spun.

Asemenea compromisuri nu facem, nu ne sta in caracter. Colaboram cu ONG-uri care sa fie in comisii la supraveghere, dar nici nu mi-a trecut prin cap o astfel de practica”, a declarat presedintele Pogar Laurentiu.

Cert este ca pâna la acest moment nu s-a inregistrat nici o sesizare pe aceasta tema la Biroul Electoral Judetean.

Practica, daca s-ar dovedi a fi adevarata, ar fi incadrata de noul Cod Penal la categoria infractiuni electorale, respectiv coruperea alegatorilor, fapta care se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la trei ani si interzicerea unor drepturi.