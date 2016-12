Vom evada de pe Terra?

Terra: un loc nesigur. Ecologic, economic, social, moral, politic. Terra a ajuns un fel de Armaghedon care nu mai are rabdare cu noi. Temele fundamentale ale dezbaterilor noastre au devenit saracia cronica, inechitatea flagranta, singuratatea, supravietuirea, absurdul, deriva, imoralitatea, concurenta de jungla. Resursele, amenintate de strategii ecologice camuflate ,,democratic”, ofteaza. Speranta mai zâmbeste doar prin poemele romantice. Strategiile de renastere a optimismului nu vizeaza orizonturi temporale rezonabile; sunt doar anestezii electorale de-o clipa. Traim primejdios pentru noi, dar refuzam sa pricepem/acceptam ca primejdia suntem noi…

Stephen Hawking, despre care multi spun ca ar fi mintea cea mai stralucitoare a contemporaneitatii, zice, potrivit Russia Today: ,,Nu cred ca vom supravieţui 1.000 de ani fara sa evadam de pe aceasta planeta fragila a noastra”. Dar unde sa evadam? La începutul acestui an, celebrul fizician afirmase ca în urmatorii 100 de ani omenirea nu va reuşi sa colonizeze planeta Marte. De ce Marte, stim: pentru ca, potrivit estimarilor exploratorilor Cosmosului, aici ar fi conditiile cele mai propice unei colonizari umane. La sfârsitul lunii trecute, acelasi Hawking avertiza ca rapiditatea cu care se dezvolta inteligenta artificiala ar putea duce la extinctia speciei umane, puterea putând fi preluata de catre masini.

Avertismentul nu este nou, ci doar fundamentat cu argumente ale stiintei. S.Butler, daca va amintiti, ne avertizase: ,,Omul va fi pentru masini ceea ce sunt astazi câinele si calul pentru om. El va continua sa traiasca, bineinteles va cunoaste in plus imbunatatiri si probabil viata va fi mai agreabila decât cea de astazi, domesticita sub triumfala putere a masinilor… dar, in ferocitatea lor, masinile câstiga teren pe zi ce trece, zilnic suntem tributari lor, exista din ce in ce mai multi oameni destinati sa le serveasca sclavi… Rezultatul final nu este decât o problema de timp”. A trai, in ordine umana… terestra inseamna, din ce in ce mai mult a supravietui…

Marte, o speranta… Ultimul numar al revistei National Geographic reia problematica acestui vis. Marte, planeta care are iarna, la poli, -130 de grade Celsius, este ,,cel mai fierbinte subiect din spatiu” (Susan Golberg). Planeta rosie atrage ca un magnet. Optimistul Elon Musk, fondatorul companiei SpaceX, spera ca astronautii ar putea incepe peste vreo opt ani explorarea lui Marte, din perspectiva potentialei colonizari. Cei de la NASA anunta anul 2030 ca posibil reper pentru a orbita in jurul lui Marte. Stephen Hawking, ati vazut, estima ca in urmatoarea suta de ani nu vom putea deveni cetateni ai acestei planete. E dificila si o calatorie catre/dinspre Marte, ne avertizeaza cei de la National Geographic, intrucât trebuie asigurata protectia fata de radiatiile cosmice, impiedicata pierderea de masa osoasa in conditiile gravitatiei zero, asigurarea echilibrului psihologic pentru o calatorie dus-intors care dureaza doi ani, asigurarea conditiilor de habitat si hrana etc.

Marte, un posibil nou inceput pentru viitoarele generatii? Va fi, in primul rând, o aventura cauzata de esecul gestionarii Terrei, care este un Eden in comparatie cu Marte. Tehnologic, aventura ar putea avea succes. Dar din perspectiva umana?… Nu vom ,,exporta” acolo si inumanul intruchipat de ticalosie, ura, invidie, minciuna, fatarnicie, rapacitate, demagogie, angoasa? Daca-l vom exporta, nu ne vom putea bucura decât de ineditul decorului / habitatului. Si vom avea povara unui nou dor: de Terra, un univers magnific pe care l-am terfelit cum nu se poate mai inuman. Le vor lipsi martienilor… umani trilul natural al privighetorii, spectacolul fascinant al bobului de roua, colindele si vizitele lui Mos Craciun, susurul fermecator al pârâiasului, concertul greierilor…