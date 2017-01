Voluntari la Crucea Roșie sau „îngeri în uniforme roșii”?

În ultimii ani, Crucea Roșie filiala Bacău s-a evidențiat în cele mai nefericite momente trăite de băcăuani în urma fenomenelor naturale violente. Fie că a fost vorba despre inundații, despre incendii, despre furtuni devastatoare sau înzăpeziri, voluntarii Crucii Roșii au ajuns întotdeauna printre primii la oamenii aflați în situații critice.

Chiar dacă nu au avut mereu să le ducă tot ce au avut de trebuință sinistrații sau bolnavii, cu siguranță, au fost cei care au dus apă în zonele sinistrate sau greu accesibile și au încercat să ofere servicii medicale de primă intervenție. Chiar dacă aceste servicii sunt asigurate de personal calificat, voluntarii au pus mereu umărul la ajutarea celor aflați în nevoie.

Printre cei care fac bine în mod voluntar se numără Ioana Andreea Buculei, câștigătoarea titlului de „Voluntarul anului 2016” și Andrei Marin, elevi în clasa a XI-a, la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău. Pe ambii i-am descoperit întâmplător, la o acțiune a Crucii Roșii. Tineri și frumoși, în uniformele roșii, mereu săritori și cu zâmbetul pe buze. Andrei mi-a mărturisit că este voluntar Crucea Roșie de peste 7 luni și că a ajuns la acest statut după ce și-a văzut colegii de clasă cât de implicați sunt în astfel de activități. Unde mai pui că în baza acțiunilor de voluntariat, elevii obțin un punctaj favorabil, în obținerea burselor școlare.

„Eu sunt la științe sociale și am auzit de la prietenii mei că se fac diferite activități la Crucea Roșie. Mi-am propus atunci să mă implic și eu, să cunosc problemele oamenilor și să fac ce pot pentru a le da speranță. Cel mai mult îmi plac activitățile de distribuție, lucrez la banca de alimente, mergem la familiile nevoiașe, ne implicăm în activități sportive și participăm la evenimente organizate sub egida Crucii Roșii. Munca de voluntariat nu se oprește aici, pentru că am devenit și membru LEO Alfa Club. Cuvântul LEO este un acronim pentru Leadership, Experience, Oportunity. Ne propunem astfel să ajutăm comunitatea cât de mult putem prin puterea voluntarilor de a schimba ceva în bine”.

– Andrei Marin