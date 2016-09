Volei feminin / Stiinta Bacau, in topul european

Gruparea antrenata de Florin Grapa este cea mai bine clasata echipa din România in ierarhia intocmita de eurotopteams.com

Echipa de volei femnin Stiinta Bacau are mai multa trecere in Europa decât pe plan local. Dovada? Clasamentul facut public, recent, de site-ul eurotopteams.com care plaseaza echipa antrenata de Florin Grapa pe locul 26 in ierarhia continentala a gruparilor de club in baza rezultatelor obtinute in cupele europene la volei feminin.

Mai mult, Stiinta este cea mai bine plasata echipa din România in topul respectiv, urmatoarea grupare din tara noastra fiind CSM Bucuresti, ocupanta locului 34. Clasamentul intocmit de eurotopteams.com este dominat de gruparile turce Vakifbank Istanbul, Fenerbahce si Eczacibasi.

“Locul ocupat de noi in acest clasament european si faptul ca suntem cea mai bine clasata echipa româneasca nu poate decât sa ne onoreze. Totodata, cred ca reusita noastra reprezinta o bucurie si o mândrie pentru bacauani”, a declarat antrenorul Florin Grapa, care pregateste sezonul competitional ce va debuta pe 15 octombrie.

Saptamâna trecuta, voleibalistele Stiintei au câstigat un turneu de pregatire desfasurat la Piatra Neamt. In ciuda unui lot restrâns, patru titulare fiind convocate la lotul national, gruparea pregatita de Florin Grapa si-a adjudecat toate cele trei jocuri sustinute sub Pietricica: 3-1 (21, -20, 11, 16) cu Penicilina Iasi, 3-2 (-23, 19, -20, 20, 15) cu Unic si 3-2 (-25, 16, 27, -16, 10) cu Medicina Târgu-Mures.

Pe parcursul turneului, studentele au evoluat in formula Zburova (Moisa), Baltatu, Filipas, Matache, De Geest, Lupu, Manu (libero). In perioada 28 septembrie- 1 octombrie, Stiinta va lua parte la un alt turneu, de data aceasta la Târgu-Mures, unde, pe lânga gazdele de la Medicina, vor mai fi prezente Volei Alba Blaj, CSM Târgoviste, Unic si Penicilina.