Volei feminin/ Divizia A1: Nicio sansa

Voleibalistele Stiintei au pierdut in trei seturi meciul sustinut sâmbata, pe terenul campioanei Alba Blaj, in etapa a opta. Studentele au avut sansa lor in primul set, in care au condus cu 14-6 si apoi cu 16-14, insa come-back-ul gazdelor a fost necrutator.

Dupa ce si-a adjudecat partialul de debut la 20, Blajul s-a impus si in urmatoarele acte cu 25-16, respectiv 25-18.

Stiinta: Zburova 1 punct, Rogojinaru 1, Cazacu 8, Zarkova 6, Fales 3, Perovic 12. Au mai evoluat: I. Radu 7p., Miclea 3, Baltatu 1, Otasevic, Albu-libero.

Stiinta ocupa in continuare locul 4, urmând ca etapa viitoare sa primeasca vizita Lugojului. Pâna atunci, azi si mâine, echipa lui Florin Grapa va juca acasa, cu Penicilina Iasi, in Cupa României, ambele meciuri incepând la ora 17.00.